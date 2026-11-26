На выделенных участках обязательно нужно построить дом Источник: Артем Бауман / 76.RU

Земельные участки для строительства домов будут бесплатно раздавать. По крайней мере соответствующую инициативу подготовили в правительстве. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы подготовили инициативу [по развитию ИЖС] о том, что свободные земельные участки, не обремененные ничьими правами, — если мы примем этот закон, можно будет оперативно их откадастрировать, выделить и предоставлять даже бесплатно», — сказал Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

Однако есть условие. Человек за три года должен построить жилье. Если он не уложится в срок и зарегистрирует дом, то за землю придется платить.

По его словам, эта мера даст очередной толчок развитию жилищного строительства в России. Хуснуллин попросил Госдуму поддержать инициативу. Он надеется, что проект скоро примут.

Также заместитель председателя правительства обратил внимание на проблему технических ограничений при оформлении недвижимости из-за наложения границ участков. По его словам, в России насчитывается несколько миллионов таких случаев, из-за которых граждане не могут зарегистрировать построенные дома и платить за них налоги.