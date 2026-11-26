Источник: Городские медиа

Пациенты с заболеванием сердца часто стесняются задавать врачам самые насущные вопросы. О том, можно ли позволить себе бокал вина на празднике, безопасно ли ходить в баню, если прыгает давление, и когда после перенесенного инфаркта разрешено возвращаться к интимной жизни NGS22.RU рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, Ольга Демчук.

По ее словам, жесткие ограничения в таких действиях при заболеваниях сердца нужны далеко не всегда. Так, например, всемирная организация здравоохранения прямо заявляет: безопасных доз алкоголя не существует, но тем не менее у врачей все же прописаны условные рамки: например, 330 мл пива или бокал красного вина не нанесут существенного вреда, если выпивать не каждый день.