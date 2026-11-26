Если внимательно присмотреться к тому, как мы ходим, можно узнать о себе кое-что новое Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Движения могут рассказать о нас куда больше слов. Иногда достаточно обратить внимание на то, как ходит человек, чтобы понять, что он из себя представляет или что чувствует в данный момент. Спрятанные в карманы руки, взгляд под ноги, широкий или быстрый шаг — психология нашла объяснение малейшему нюансу. Готовы узнать, что говорит о вас ваша походка?

Что о нас говорит осанка

Аристократов в свое время не зря учили держать осанку. Ведь именно по ней можно было без лишних слов распознать человека особой стати. Вот и сейчас прямая спина и развернутые плечи выдают уверенных в себе людей. Если обладатель такой осанки еще и подбородок держит высоко, идет быстро, ровно и твердо — перед вами решительная, волевая личность с высокой самооценкой. Такой человек твердо стоит на ногах, знает, чего хочет, и не боится брать на себя инициативу.

Не сложно догадаться, что противоположная сторона — опущенная голова и сгорбленная спина — говорит о подавленности человека.

— Часто люди, которые ходят в такой позе, переживают не лучший период, — говорит психолог Мария Вершинина. — Возможно, они погрязли в проблемах или потеряли веру в собственные силы, разочаровались в себе.

А помните, как вам говорили не сутулиться? Возможно, наши родители беспокоились не только о нашей спине и красивой осанке. Спина колесом — характерная особенность внутренне тревожных людей, которые боятся совершить ошибку. Сутулость свойственна тем, кто избегает лишней ответственности, а в сложной ситуации пытается переложить вину на окружающих. Так что если задумаете какое-то рискованное дело, постарайтесь не брать в него сутулого человека.

Сложно будет положиться и на того, у кого плечи заметно двигаются при каждом шаге . Такая особенность — признак ветрености. Эти люди могут наобещать вам с три короба, но потом забудут обо всем, что говорили, опоздают на встречу или резко поменяют планы.

Также не слишком надежными выглядят люди, у которых голова слегка наклонена на бок . Под таким углом на мир смотрят люди, из которых получаются преданные друзья, но они не слишком серьезно относятся к жизни и придерживаются правила «Всё пройдет, и это тоже».

Осанка может брать города! Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Внимание на ступни

Оказывается, что ступни мы расставляем по-разному тоже не только в силу физиологических особенностей. Например, когда в следующий раз вы будете прогуливаться с открытым и юморным собеседником, обратите внимание на ноги этого человека — скорее всего, его ступни идут строго параллельно друг другу . Такие люди легко находят общий язык с окружающими, умеют трезво оценивать ситуацию и не боятся признавать собственные ошибки.

Носки развернуты врозь, а пятки смотрят внутрь — так ходят жизнерадостные, но порой слишком навязчивые личности. Они прекрасно знают себе цену, но иногда это перерастает в излишнюю самоуверенность и высокомерие.

Косолапость, когда носки повернуты внутрь , — признак скромной и застенчивой натуры. Такого человека несложно вогнать в краску или заставить сомневаться в своих силах. Зато в делах на него можно смело положиться: он аккуратен, пунктуален и всегда держит слово.

Посмотрите, как расположены ваши ступни во время ходьбы, — это многое может объяснить Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Что говорят о человеке скорость и длина шага

Темп и размах шагов тоже могут многое рассказать о человеке, но здесь важно учитывать ситуацию. Например, если кто-то торопится на работу или вальяжно прогуливается вечером, это вам ни о чем не скажет — нужно смотреть на привычную манеру ходьбы.

— Стремительная и энергичная походка выдает людей дела, которые мгновенно принимают решения и умеют добиваться своего. Такие люди обычно и работают много, и отдыхают на всю катушку. Но эти трудоголики часто бывают эгоистами, которые ставят свои интересы выше чужих, — говорит Мария Вершинина.

Быстрые, но мелкие шаги — признак целеустремленных карьеристов и успешных предпринимателей. Они умеют моментально собраться в критической ситуации и часто поглядывают по сторонам из предосторожности.

Но если у шагов человека с быстрым семенящим шагом будет сбивчивый и неровный ритм , это моментально выдаст в нем внутреннюю тревогу. Такие люди стараются не отсвечивать и пасуют перед любой опасностью.

Быстро ходят трудоголики и тревожники Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Широкий шаг

Размашистая походка — верный признак экстраверта. Это общительные и предприимчивые люди, которые мыслят масштабно. Если при этом шаг быстрый и широкий , значит человек еще и нетерпелив — ему подавай всё здесь и сейчас.

А когда вы встретите на пути человека с подчеркнуто широкой, тяжелой и медленной походкой , не слишком-то ему доверяйте. Такие люди любят пустить пыль в глаза. Им важно показать окружающим свой статус, силу и значимость. И пафоса им не занимать.

Кто это тут так широко расшагался? Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Медленный шаг

Размеренная, спокойная походка выдает уравновешенных людей. Они не склонны к импульсивным поступкам, любят порядок, во всем ищут логику и всегда держат слово. Если при этом плечи расправлены, а подбородок высоко поднят — человек не лишен самолюбования.

Неторопливый шаг часто встречается у мечтателей, романтиков и творческих натур — художников, музыкантов, писателей. Они могли бы идти быстрее, но их внутренний мир и собственные мысли занимают их куда больше, чем суета вокруг.

Медленная походка с частыми остановками свойственна людям пассивным и неуверенным в себе. В больших компаниях им некомфортно, и они стараются не привлекать лишнего внимания.

Одинаково широко могут шагать и мечтатели, и неуверенные в себе люди. Всё дело в деталях Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Мелкий шаг

Короткие и аккуратные шаги указывают на сдержанность, осторожность и развитую интуицию. Это интроверты с быстрым умом, которые умеют просчитывать ситуации наперед и легко адаптируются к новым условиям. Еще одна черта любителей мелкого шага — педантичность и скрупулезность. Они обожают во всём порядок, честность и детали, но при этом могут быть довольно придирчивыми, злопамятными и закрытыми в общении. Если же шаг превращается в откровенно семенящий — перед вами, скорее всего, очень мнительный и тревожный человек.

Кажется, одинаково мелкие шаги, но насколько разными бывают нюансы Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Что говорят о человеке движения рук

То, как мы двигаем руками во время ходьбы, тоже о многом может рассказать. Например, людей открытых и легких выдают широкие, размашистые взмахи . Если это ваш случай, то у вас, скорее всего, отличное чувство юмора. А еще вы настолько доверчивы, что порой можете случайно разболтать свои секреты первому встречному.

Человек дружелюбный и целеустремленный обычно активно раскачивает руками . С такими людьми приятно иметь дело: они честны в отношениях, хоть и бывают слегка вспыльчивыми. Правда, у таких энтузиастов есть одна особенность — они не слишком охотно бросаются на выручку, если это мешает их собственным планам.

Сдержанные и скованные движения говорят о мягком и уступчивом характере. Таким людям часто не хватает твердости и силы воли, чтобы отстоять свои границы.

Почти неподвижные руки — верный признак скрытности и подозрительности. Люди, которые практически не двигают руками, не любят пускать посторонних в душу и стараются держать дистанцию.

Если же человек идет быстро, а его руки плотно прижаты к бокам , это говорит о внутреннем конфликте: у него много амбиций, но реализовать их не получается — отсюда хроническая раздражительность и неуверенность в себе. Когда к висящим вдоль тела рукам добавляется еще и тяжелая поступь, это явный признак инертного, безынициативного человека, которому не хватает внутренней энергии и интереса к жизни.

Размах рук тоже о многом может рассказать Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа