Кошачья мафия Источник: Мария Бакулина

У 51-летней Марии Бакулиной, начальника отдела эксплуатации на крупном предприятии Новосибирска, живет целая «магическая» котосемья: Малыш, Сатана, Сан Саныч и Николас. Но это не весь список питомцев, которые есть в доме. Компанию им составляют коты Рыжик и Митя, собака Моника и черепаха Соня. Хозяйка призналась, что изначально не хотела заводить кошек, но в итоге передумала и не пожалела. Откуда взялись все эти питомцы, как они уживаются под одной крышей и какую потерю любимца пережила семья, Мария рассказала нашим коллегам из NGS.RU.

«Всю жизнь была собачницей»

Первые разговоры о том, чтобы завести кота, начались в 2015 году. Об этом попросила дочь Марии. На тот момент дома из питомцев была только черепаха.

«Вообще я всю жизнь была собачницей и кошек вообще не воспринимала. Для меня они были непонятными животными, видела я их только летом у бабушки в деревне. Там были деревенские коты: пришел, поел, ушел. Они не жили в доме постоянно, могли и ночевать, могли и несколько дней не возвращаться. Так что, когда дочь предложила завести кота, я сначала подумала: нет и нет», — вспоминает Мария.

Соне уже 36 лет Источник: Мария Бакулина

Незадолго до этого семья переехала в новую квартиру, и Мария подумывала о том, чтобы завести лабрадора шоколадного цвета. Но проблема была в том, что рядом с ее новостройкой кругом был асфальт и гулять оказалось негде. В итоге решили взять кота: выгуливать его не надо, а после потери предыдущих питомцев (попугаев и крысы) дом казался пустым.

Первый кот, который появился в семье, — Николас Источник: Мария Бакулина

В итоге Мария поняла, что хочет черную гладкошерстную кошку, которая напоминала бы пантеру. Дочь нашла на сайте объявлений подходящего, как показалось поначалу, кандидата: «Два раза звонили по выбранному котенку, нас заверили, что это черная гладкошерстная кошечка. Поехали забирать и увидели лохматого выцветшего на солнце коричневого котенка. Дочь взяла на руки, и, конечно, мы его забрали, хотя, конечно, моим пожеланиям он вообще не соответствовал».

Сначала владельцы думали, что взяли девочку, но позже оказалось, что Николас — самец Источник: Мария Бакулина

Кошке дали имя Николлета. Но во время первого визита в ветклинику выяснилось, что это кот. В итоге он получил кличку Николас. Полтора года пушистик жил один и стал достаточно избалованным. Он никогда не пакостил, с юности показал себя чистоплотным любимцем. Одна из особенностей: Николас не любит фотографироваться и демонстративно отворачивается от телефона. Сейчас ему 11 лет, весной 2026 года ему поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность» первой степени. Его лечат, хозяева соблюдают все назначения ветеринаров, чтобы помочь коту и продлить его жизнь.

Следующего кота нашли в группе объявлений. Это был белый котенок от домашней кошки. В тот же вечер малыша забрали домой и дали кличку Митрофан, или просто Митя.

«Очень нежный и ласковый кот, как будто из артистической богемы. Готов сидеть на руках постоянно. Сейчас ему 10 лет», — рассказала хозяйка кошачьей семьи.

Митя выделяется среди других котов Источник: Мария Бакулина

«Бились за каждый прожитый день»

Следующие котята появились в доме в 2017 году. Полосатую Глашу и черного Сан Саныча нашли во дворе. В ветеринарной клинике сказали, что им два месяца. Скорее всего, малыши родились у домашней кошки, а потом их выбросили на улицу. Котята были сильно истощены, Мария хотела откормить их, подлечить и потом пристроить в добрые руки.

Котята с детства были привязаны друг к другу Источник: Мария Бакулина

Но вскоре выяснилось, что Глаша неизлечимо больна, и ветеринары предупредили, что она проживет максимум пять лет. Найти человека, который смог бы вкладывать силы и время в уход за такой кошкой, оказалось бы сложно. Поэтому ее решили оставить.

«Много лет бились за каждый прожитый Глашей день сверх обещанных ветврачами пяти лет. С братом они были очень связаны, спали в обнимку, видимо, в той жизни до нас с рождения им приходилось держаться вместе. Так и Сан Саныч остался с нами».

Юношеское фото Глаши и Сан Саныча Источник: Мария Бакулина

Сан Саныч, несмотря на то что живет в квартире всю жизнь, вовсе не ручной кот. Если кто-то пытается его взять на руки, он начинает истошно кричать. При этом ночью может прийти на кровать и лечь спать в ногах. Из навыков умеет открывать кухонный гарнитур и переворачивать мусорное ведро.

Еще через год в доме появился взрослый рыжий кот с остановки. На улице дети весь день с ним играли, потом ушли домой, а он остался сидеть на лавке под окном. Мария не выдержала и забрала его. На тот момент коту было примерно полтора года.

После того как Рыжик попал домой, он рвался на улицу. Сейчас кот любит гулять по снегу Источник: Мария Бакулина

Сначала семья пыталась найти его прежнего владельца и развешивали объявления. Возможно, питомец пришел из частного сектора, который находится неподалеку. Ему дали временную кличку Рыжик с расчетом на то, что он сможет обрести дом и там ему подберут новое имя. Но никто не отозвался. Кот отказывался от корма, просил обычную еду и порывался выйти в туалет на улицу, хотя и лоток сразу нашел.

Настоящий снежный барс Источник: Мария Бакулина

«Кот был очень истощенный и забитый, боялся любого взмаха руки. Либо долго на улице жил, либо в неблагополучных условиях. Откормили, научили играть в игрушки и целых полгода честно пристраивали. Но когда его захотели забрать, уже не отдала. Рыжик — своеобразный кот, гладить можно, только когда он хочет. Погладишь не вовремя — может укусить запросто».

Такой компанией питомцы отметили День кошек в 2021 году Источник: Мария Бакулина

Еще Рыжик обожает снег, с ним гуляют зимой во дворе. Остальных питомцев выводят на улицу только с мая по сентябрь.

Собака размером с кота

В 2023 году Мария все же решилась завести собаку. В этот раз она искала небольшого питомца, который смог бы ужиться с котами. Ей уже приходилось пристраивать животных с улицы, поэтому она была знакома с волонтерами. Они и помогли найти нового любимца. Им оказался щенок, помесь той-терьера и чихуахуа.

Моника — настоящая кокетка Источник: Мария Бакулина

«Так у нас появилась Моника, ей было 3 года, до этого она жила в отдаленном районе пока ее не спасли оттуда волонтеры. Там полный дом таких собачонок, их вроде как даже и не обижали, просто они там плодились меж собой бесконтрольно, куда уж девали щенят, об этом история умалчивает».

Так в доме стали жить четыре кота, кошка, собака и черепаха.

«Прошли шесть операций»

Большой семьей питомцы жили до июня 2026 года. С трех лет Николас болел идиопатическим циститом, который со временем перешел в хроническую почечную недостаточность. За это время хозяева и кот прошли многое: ему ставили капельницы, делали уколы, давали множество лекарств. Однажды ночью с ним ездили в клинику в 38-градусный мороз.

У полосатой Глаши было сразу несколько заболеваний: атопический дерматит, проблемы с гормонами, диабет. Ей замеряли уровень инсулина, делали уколы, давали лекарства. У кошки также развилась сильная аллергия, она расчесывалась, со временем у нее выпали все зубы, с возрастом кошка почти ослепла и у нее выявили опухоль печени.

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«Мы прошли шесть операций, делали всё возможное, чтобы продлить ей жизнь. 8 июня ей стало плохо, в двух клиниках нам сказали, что помочь уже не могут, отправили домой умирать. 16 июня Глаша ушла на радугу, прожив 8 лет 10 месяцев, против когда-то нам обещанных ветврачами пяти лет жизни. Для нас наши питомцы — это члены семьи, поэтому смерть Глаши — это огромное горе, мы по-прежнему скорбим и горюем», — поделилась грустью Мария.

«Когда Сатик смотрит, я вижу Глашин взгляд»

Через пять дней после смерти Глаши Мария нашла двух маленьких котят, которым было примерно три недели, тогда они даже не умели есть самостоятельно. Они не заменили кошку, но дали возможность пережить горе, переключив внимание на себя. Малышей нужно было мыть от блох, часто кормить, массировать животики, постоянно менять пеленки. Два месяца у них не было имен. Один из котят весил 310 граммов, второй — 660, поэтому Мария называла их маленьким и большим микробами.

Малыши быстро показали свой характер Источник: Мария Бакулина

Два месяца они жили отдельно от других питомцев, потом их познакомили. Взрослые коты не сразу обрадовались встрече и начали шипеть, но со временем привыкли. К двум месяцам котята начали проявлять характер и так получили новые имена. Малыш оказался просто шкодным котенком, а Сатик (сокращение от Сатана) вышел неким персонажем из роликов в интернете, который рвет обои, шторы, ходит по потолку и достает окружающих. Мария признаётся: хотя семья и вырастила трех котов и кошек, такого веселья они еще не видели.

Оба котенка активны, и потому делятся энергией с окружающими, при этом немного их шокируя Источник: Мария Бакулина

«Впереди Новый год, со всеми мы ставили елку, никто ее не трогал даже по малолетству. А в этом году у нас, наверное, Сатик будет вместо звезды», — шутит хозяйка.

В итоге котята остались в семье. Малыш и Сатик оказались очень привязаны друг к другу, поэтому разлучать их было бы неправильно, отметила Мария.

«У Сатика есть общие черты с Глашей в поведении и характере. Он черный кот, она была полосатой кошкой, тяжелобольной, никогда, конечно, не прыгала так. Но когда Сатик смотрит на меня свысока, я прям вижу Глашин взгляд».

Вся семья питомцев в сборе на Новый год, когда Глаша еще была жива Источник: Мария Бакулина

С семьей по-прежнему живет черепаха Соня, которой уже 36 лет. Каждый год она проходит медосмотр. Другие животные привиты и кастрированы (Малыш и Сатик эту процедуру пока не прошли).