Грипп скоро приблизится к пику Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Подъем заболеваемости гриппом идет в России, необходимо использовать маски и антисептики для профилактики, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Идет подъем, поэтому надо сейчас там, где можно, маски применять, антисептики вернуть», — сказал Мурашко.

Масочный режим вводили во время пандемии коронавируса по всему миру, в том числе в России. В магазинах, общественном транспорте, госучреждениях и на рабочих местах за отсутствие маски могли выписать штраф.

В первую очередь они нужны людям, которые уже заразились, чтобы пресечь дальнейшее распространение заболевания, отметил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, через два месяца грипп и ОРВИ будут распространяться более активно. В некоторых регионах пик начнется уже в конце декабря.