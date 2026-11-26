Подъем заболеваемости гриппом идет в России, необходимо использовать маски и антисептики для профилактики, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Идет подъем, поэтому надо сейчас там, где можно, маски применять, антисептики вернуть», — сказал Мурашко.
Масочный режим вводили во время пандемии коронавируса по всему миру, в том числе в России. В магазинах, общественном транспорте, госучреждениях и на рабочих местах за отсутствие маски могли выписать штраф.
В первую очередь они нужны людям, которые уже заразились, чтобы пресечь дальнейшее распространение заболевания, отметил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, через два месяца грипп и ОРВИ будут распространяться более активно. В некоторых регионах пик начнется уже в конце декабря.
Грипп — это не легкая простуда. Вирус может вызывать тяжелые осложнения или даже привести к летальному исходу. В первую очередь это касается людей из групп высокого риска: беременных женщин, младенцев, пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний.