Прогноз от астролога Лилии Зариповой Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Говорят, денежки счет любят, но также и бережного к ним отношения. Астролог Лилия Зарипова рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит», кому из знаков зодиака стоит быть особенно внимательным в ближайшие полгода. Речь идет о периоде с конца ноября 2026 по июль 2027 года. Проверьте, есть ли вы среди тех, кому стоит повременить с крупными тратами и вложениями.

Скорпионы

Скорпионам стоит быть особенно осторожным до конца декабря 2026 года. Астролог рекомендует в это время пересмотреть финансовые решения, внимательно отнестись к сделкам и еще раз подумать, на что лучше потратить накопленные средства.

Девы и Львы

Самый опасный период для этих знаков — с 10 января по 1 апреля 2027 года. В момент ретроградного Марса важно переоценить риски и не принимать решения под влиянием амбиций и эмоций. Особенно опасно поддаваться желанию быстро заработать или любой ценой доказать свою правоту. Соблазнов будет немало, поэтому к крупным покупкам на эмоциях стоит относиться с осторожностью.

Рыбы и Водолеи

На Рыб и Водолеев будет особенно влиять период ретроградного Меркурия. Им стоит держать ушки востро с 9 февраля по 3 марта 2027 года. Необходимо особенно тщательно проверять документы, желательно вместе с юристом. Не стоит торопиться с покупкой бизнеса, запуском стартапов и даже небольшими приобретениями — например, бытовой техники. Есть риск, что покупка окажется неудачной, потребует ремонта и не принесет ожидаемой радости.

Рыбы и Водолеи в это время могут быть особенно восприимчивы к обману и заманчивым предложениям. Однако остальным знакам зодиака тоже не стоит терять бдительность. Лучше отложить подписание важных документов и крупные покупки.

Раки и Близнецы