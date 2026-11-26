Кто может получить деньги за ущерб от БПЛА в Ярославской области Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выпустил указ, согласно которому теперь выплаты за поврежденное БПЛА имущество могут получить и собственники нежилых помещений.

Указ был выпущен 23 ноября 2026 года. В нем говорится об изменениях, которые внесли в указ губернатора от 20 августа 2024 года «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции».

«Гражданам, являющимися собственниками жилых помещений и (или) нежилых помещений, и (или) объектов незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при повреждении указанных объектов в размере 100 тысяч рублей», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на случаи, которые возникали с 13 июня 2024 года.