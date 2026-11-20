На стадионе «Спартаковец» в Ярославле открыли детскую площадку Источник: Александр Куренной / 76.RU

На обновленном стадионе «Спартаковец» в Ярославле вновь открыли детскую площадку. В мэрии рассказали, что там завершены все работы, теперь игровая зона доступна для посещений.

«Спартаковец» в Ярославле торжественно открыли после реконструкции 24 сентября. Тогда детская площадка была готова. Но позднее выяснилось, что в день открытия вандалы повредили и уничтожили часть нового оборудования и элементы спортивного инвентаря.

«Чтобы не допустить травмирования гостей парка и предотвратить дальнейшее разрушение малых архитектурных форм, было принято решение временно огородить территорию. Сейчас безопасность объекта обеспечивают четыре охранника — они дежурят круглосуточно», — рассказывала тогда директор АНО «Центр развития городских территорий» города Ярославля Виктория Седова.

К середине ноября дефекты удалось устранить. Ярославцы уже начали водить детей на площадку. Там для малышей оборудовали горки, различные лазалки, игровые снаряды и даже батуты.

На площадке оборудованы батуты Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игровая зона довольно обширна. Источник: Александр Куренной / 76.RU

Целый комплекс с необычными качелями и снарядами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стадион «Спартаковец» в Ярославле был построен в 1953–1954 годах и изначально назывался «Трудовые резервы». Он использовался для проведения спортивных соревнований и культурных событий. Например, стадион долгое время был главной сценой Дня города. В последние годы «Спартаковец» выглядел удручающе: трибуны разрушались, покрытие было неровным, с многочисленными ямами. На реконструкцию стадиона выделил деньги глава «Сбера» Герман Греф — 300 млн рублей. Проект в стиле бионики создавали ярославские архитекторы компании «Архитектон». Он предполагает отказ от прямых линий и углов в пользу естественных природных форм. Сам ремонт выполняла ярославская компания ООО «КапиталГруппСтрой».

Детям есть где разгуляться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы публиковали интервью с генеральным директором ООО «Архитектон», в котором он рассказал про скрытые детали нового «Спартаковца». На стадионе, кстати, еще до открытия заработала кофейня.