Город

Определили место размещения нового кладбища в Ярославле: где

Об этом сообщили в мэрии

1 326
В Ярославле определили место размещения нового кладбища | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определили место размещения нового кладбища

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти определили место строительства нового муниципального кладбища в Ярославле. О том, где его планируют разместить, 3 декабря на заседании комиссии муниципалитета сообщил заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц во время обсуждения проекта бюджета города на 2026–2028 годы.

«Предусмотрено выделение средств на инженерно-изыскательские работы в целях строительства городского кладбища в районе улицы Гагарина», — рассказал он.

Данц отметил, что проектированием кладбища будет заниматься областной проектный институт, а финансирование на эти работы пойдет из регионального бюджета.

Напомним, власти Ярославля уже давно говорят о необходимости открытия нового кладбища, так как места на действующем Осташинском заканчиваются. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу участок под эти цели у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Однако в июне 2025 года было объявлено, что организовать кладбище на отведенной площадке невозможно из-за требований СанПина. В итоге власти расторгли контракт с организацией, которая делала проект погоста.

В августе 2025 года порталу 76.RU в мэрии Ярославля сообщили, что теперь рассматривается возможность размещения кладбища в Заволжском и Красноперекопском районах. Кроме того, городская администрация вела переговоры с руководством Ярославского округа о возможности размещения объекта на его территории.

Также в Ярославле рассматривают возможность строительства муниципального крематория с колумбарием.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кладбище Строительство
Комментарии
8
Гость
28 минут
В городе и на границе с пригородом тьма тьмущая пустующих земель. Целые поля! Идея властей с деревней Прохоровское у чёрта на ногах была бредом сивой кобылы. Это каково бы было родственникам туда добираться? К счастью, тот участок не подошёл. На Гагарина всё же хоть к городу относительно близко, хотя есть место и в районе Костромской ветки жд, и в районе рыбинской ветки за станцией Молот, и за ЮЗОД полно пустырей
Гость
56 минут
Это уже вторая промзона после Осташинского в Ярославле, которую занимают под кладбище. Очевидно, что власть не собирается ни в каком виде развивать промышленность в городе, выводя земли из оборота. В остальном тоже всё печально. Вся оставшаяся территория города нарезана под сплошную жилую застройку. Ни одного нового парка создавать не планируется. Можно поздравить жителей города. Ярославль скоро будет состоять из одних жилых трущоб и кладбищ.
Читать все комментарии
Гость
