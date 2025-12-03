Определили место размещения нового кладбища в Ярославле: где

Власти определили место строительства нового муниципального кладбища в Ярославле. О том, где его планируют разместить, 3 декабря на заседании комиссии муниципалитета сообщил заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц во время обсуждения проекта бюджета города на 2026–2028 годы.

«Предусмотрено выделение средств на инженерно-изыскательские работы в целях строительства городского кладбища в районе улицы Гагарина», — рассказал он.

Данц отметил, что проектированием кладбища будет заниматься областной проектный институт, а финансирование на эти работы пойдет из регионального бюджета.

Напомним, власти Ярославля уже давно говорят о необходимости открытия нового кладбища, так как места на действующем Осташинском заканчиваются. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу участок под эти цели у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Однако в июне 2025 года было объявлено, что организовать кладбище на отведенной площадке невозможно из-за требований СанПина. В итоге власти расторгли контракт с организацией, которая делала проект погоста.

В августе 2025 года порталу 76.RU в мэрии Ярославля сообщили, что теперь рассматривается возможность размещения кладбища в Заволжском и Красноперекопском районах. Кроме того, городская администрация вела переговоры с руководством Ярославского округа о возможности размещения объекта на его территории.

Также в Ярославле рассматривают возможность строительства муниципального крематория с колумбарием.