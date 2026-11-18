Темпы экономического роста снизились до крайне незначительных, говорится в докладе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России для характеристики происходящего в экономике стали говорить о «новом застое». Такой термин употребил Дмитрий Белоусов из ЦМАКП в своем докладе. В этом материале 72.RU рассказывает, о чем идет речь, а также обсуждаем вместе с экономистами, есть ли у нас «новый застой».

Темпы экономического роста замедлились

В этом материале рассматриваем работу руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова «Этюд 1. Экономический рост и его стимулирование».

«Ключевой особенностью последних двух лет является весьма существенное замедление экономического роста», — пишет Белоусов в своей работе.

Он обращает внимание, что темпы экономического роста снизились до крайне незначительных — около 1–1,5%. Их недостаточно для решения основных задач в сфере социальной стабильности, модернизации экономики и общества, обеспечения надежной национальной безопасности. Согласно оценкам, необходимый темп должен быть порядка 3–3,3% в год.

«Проблема, скорее, в том, что в рамках сложившейся структуры российской экономики ее рост в принципе с трудом может быть <…> выведен на темпы более 2,0–2,3%. То есть необходимые как минимум 0,7–1,0 проц. пунктов надо „добрать“ за счет структурных изменений, что требует соответствующей активной и многоаспектной, многофокусной экономической политики. Сама проблема „нового застоя“ имеет несколько взаимно пересекающихся содержательных аспектов, разных с точки зрения сроков реализации — а значит, принципиальных подходов», — пишет Белоусов.

В самом документе рассматриваются проблемы в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном аспектах, а также пути их решения — что нужно делать, по мнению ЦМАКП.

Есть ли «новый застой»?

Как отмечает экономист Константин Селянин, термин «застой» не отражает происходящего в России с точки зрения экономики.

«Экономика — это живая материя. Она не может быть полностью разрушена, находиться в застое. Это как вода в реке, которая постоянно движется. В принципе для экономики термин „застой“ очень неудачный», — объясняет собеседник.

По его словам, отсутствие экономического роста нельзя назвать застоем — это падение, негативный фактор.

«Российская экономика деградирует по множеству показателей. Даже если по Росстату рост происходит в десятые проценты, то это всё равно не застой. С точки зрения экономики, всё, что хуже среднемировых темпов роста, это плохо. Значит, мы не догоняем, а отстаем», — говорит Селянин.

В качестве примеров деградации он приводит технологическую, угольную сферу, машиностроение. Успешных отраслей мало, например фармацевтика.

По наблюдениям Селянина, в России сейчас надо вести речь о двух разных экономиках — гражданской и военной. Они устроены по разным принципам. Для одних есть кредиты под 20% годовых и больше, для других — авансовое финансирование. У одних есть возможность привлекать людей, другим приходится работать на рынке труда и соревноваться за кадры.

«Говорить об экономическом застое невозможно. По отношению к России идет деградация, а не какое-то стояние на месте», — добавил он.

Как отмечает Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, российская экономика столкнулась с застоем. Замедлился рост, сокращается деловая активность, снижается спрос в сфере услуг, состояние домохозяйств оценивается как угнетенное — у многих должников предбанкротное или банкротное состояние. Но в то же время, уверяет собеседник, говорить о «новом застое» нельзя.

«Если мы смотрим на ситуацию с точки зрения развития, то оно продолжается. Это касается государственного управления, технологий, сложной промышленности. Внешняя политика достаточно прагматична. Экспорт чрезвычайно успешен в 2026 году и обещает таковым быть в следующем, тем самым обеспечив выправление ситуации в экономике. Так что термин „новый застой“ представляется очень натянутым и в сущности не отражает реальный процесс», — говорит он.

Эксперт обращает внимание, что, начиная с 2014–2016 годов, Россия меняется. Этот процесс идет непрерывно и волнообразно. Он по-разному выражен в секторах экономики и общественной жизни.

«Проблема брежневского застоя состояла в том, что продолжался экономический рост, а вот развитие всё более и более буксовало и в значительной мере прекратилось. Если говорить о ситуации 2026 года, мы наблюдаем ровно обратную ситуацию: экономический рост забуксовал, в то время как развитие идет достаточно активно. И это никак нельзя назвать „новым застоем“. Усиление роста мы еще увидим, вероятно, в 2027 году», — подытожил Колташов.

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