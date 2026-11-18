На погоду и температуру будут влиять разные явления Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В этом году зима в России может измениться под влиянием климатического явления супер-Эль-Ниньо. Об этом предупредила профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина.

Супер-Эль-Ниньо — это экстремальное потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Оно меняет глобальные воздушные течения, что приводит к засухам, наводнениям и аномальной жаре по всему миру.

Метеоролог объяснила, что хотя океан и находится далеко, Эль-Ниньо доходит и до России, в том числе до широты Москвы. Само явление делает зимы более мягкими.

«Если мы смотрим отклик только на Эль-Ниньо, то оно действительно приводит к более теплым зимним условиям на территории Евразии. Это именно проверенные статистически значимые связи», — отметила Гущина в интервью «Газете.Ru».

В умеренных широтах на погоду действуют и другие процессы, которые могут усилить или ослабить эффект Эль-Ниньо. Так, его главным соперником этой зимой станет внезапное стратосферное потепление — резкая перестройка вихря над полюсом. Из-за него в некоторые регионы, наоборот, придут морозы.

«В этом году такое потепление случилось в начале ноября, что крайне редко бывает, обыкновенно оно происходит в январе–феврале. Вихрь может смещаться, над полюсом возникает антициклон, температура повышается на 50 градусов и больше, и вместо западных ветров начинают дуть восточные. Это нарушение порождает волны, которые идут вниз, приводя к формированию мощных длительно существующих антициклонов, а антициклон в холодное полугодие — это похолодание», — объяснила Гущина.

По ее словам, такой очаг холода в начале ноября уже сформировался над Восточной Сибирью. Какой в итоге будет зима в России, решит наложение всех климатических явлений: Эль-Ниньо, стратосферного потепления, Северо-Атлантического колебания и Арктической осцилляции. Если первое прогнозируется, то остальные возможно предсказать не раньше чем за две недели.