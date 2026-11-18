Снежная зима или череда оттепелей? По народным приметам на 18 ноября, количество выпавшего снега могло подсказать, какими окажутся предстоящие месяцы. Причем наблюдали не только за снегопадом, но и за тем, как снег ложится на землю.
В народном календаре 18 ноября отмечали Ионов день, который также называли Галактионом. К этому времени завершали последние осенние работы, доставали зимние припасы и готовились к холодам. Особое место в традициях занимали девичьи обряды на замужество.
Православная церковь вспоминает святителя Иону, архиепископа Новгородского, жившего в XV веке. Он заботился о сиротах и нуждающихся, а в народной традиции его день связывали с семейным счастьем и благополучием.
Что нельзя делать 18 ноября
С Ионовым днем связывали поверья о деньгах, домашних хлопотах и важных решениях. Считалось, что некоторые поступки могут привлечь неприятности:
подписывать важные документы — верили, что заключенные соглашения принесут проблемы;
совершать крупные покупки — по поверью, приобретенные вещи могли быстро сломаться или потеряться;
поднимать найденные деньги — считалось, что вместе с ними можно забрать чужие беды;
убирать в чужом доме — опасались перенять неприятности его хозяев;
оставлять жилище в беспорядке — верили, что это нарушит семейное благополучие;
ссориться и повышать голос — резкие слова связывали с будущими конфликтами;
отказывать нуждающимся в помощи — скупость, согласно поверьям, могла обернуться потерями.
Что можно делать 18 ноября
К середине ноября жизнь в деревнях уже перемещалась с полей в дома. На Иону существовали свои занятия и обычаи:
готовить блюда из черной редьки — овощ натирали, заправляли маслом, солью и луком;
завершать заготовки — проверять запасы корнеплодов на зиму;
молиться о семейном счастье — особенно это было принято среди незамужних девушек;
помогать бедным — милостыню и угощение считали добрыми делами;
ходить в баню — по поверью, это помогало сохранить здоровье на весь год;
устраивать девичьи посиделки — девушки собирались вместе и гадали на будущих женихов.
Существовал необычный обряд привлечения сватов. На рассвете незамужние девушки выходили во двор и разбрасывали возле дома мелкие монеты и небольшие вещи, изготовленные своими руками. Считалось, что так можно ускорить встречу с будущим мужем.
Особенно популярным блюдом дня была редька с квашеной капустой. Черную редьку также нарезали тонкими ломтиками и подавали с квасом. Острый корнеплод хорошо хранился зимой и помогал разнообразить небогатое крестьянское меню.
Народные приметы о погоде на 18 ноября
Одним из главных погодных признаков считался снег. Если 18 ноября шел обильный снегопад, по народным приметам ожидали снежную зиму. Крестьяне полагали, что осадки в середине ноября могут подсказать, сколько снега выпадет в последующие месяцы.
Обращали внимание и на то, как снег покрывает землю. Если он ложился неровным слоем, с заметными буграми и сугробами, это считали хорошим знаком для будущего урожая ржи. Для земледельцев подобные наблюдения были важны: от урожайности зерновых зависели запасы хлеба на следующий год.
Еще одна примета касалась инея. Если им покрывались ветви ивы, ожидали долгую и холодную зиму. А когда иней появлялся сразу на всех деревьях, существовало другое толкование — вскоре может наступить оттепель.
По другим погодным наблюдениям на Иону пытались предсказать ближайшие изменения:
ясное небо и северный ветер — к скорому похолоданию;
луна скрылась за дымкой — к продолжительному ненастью;
дождь — к сырой погоде в оставшиеся дни ноября;
утренний туман — к приближению оттепели;
низкие и быстро движущиеся облака — к морозам и снегопаду;
птицы сидят на верхушках деревьев — к ясной погоде в ближайшие дни;
сильный снег при холодном ветре — к суровой зиме.
Народные приметы отражают старинные наблюдения за природой, но не заменяют научные прогнозы погоды.
Лунный календарь на 18 ноября 2026 года
В среду, 18 ноября, Луна находится в растущей фазе, после первой четверти. По лунным календарям день считается неоднозначным: повышенная чувствительность может сочетаться с желанием действовать решительно. Возможны эмоциональные реакции на чужие слова и склонность преувеличивать неприятности. При этом период связывают с творческими занятиями, общением с близкими и заботой о живых растениях.
Лунные календари советуют заняться комнатными цветами: можно полить растения, нуждающиеся во влаге, или пересадить те, которым стал тесен горшок. Еще одна подходящая задача — приготовить семейный ужин и обсудить с близкими накопившиеся бытовые вопросы. А вот крупные спонтанные покупки, особенно в кредит, рекомендуют отложить: день считается неблагоприятным для рискованных финансовых решений