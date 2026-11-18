На Иону состояние деревьев считалось одним из важных признаков приближающихся зимних холодов Источник: GPT

Снежная зима или череда оттепелей? По народным приметам на 18 ноября, количество выпавшего снега могло подсказать, какими окажутся предстоящие месяцы. Причем наблюдали не только за снегопадом, но и за тем, как снег ложится на землю.

В народном календаре 18 ноября отмечали Ионов день, который также называли Галактионом. К этому времени завершали последние осенние работы, доставали зимние припасы и готовились к холодам. Особое место в традициях занимали девичьи обряды на замужество.

Православная церковь вспоминает святителя Иону, архиепископа Новгородского, жившего в XV веке. Он заботился о сиротах и нуждающихся, а в народной традиции его день связывали с семейным счастьем и благополучием.

Что нельзя делать 18 ноября

С Ионовым днем связывали поверья о деньгах, домашних хлопотах и важных решениях. Считалось, что некоторые поступки могут привлечь неприятности:

подписывать важные документы — верили, что заключенные соглашения принесут проблемы;

совершать крупные покупки — по поверью, приобретенные вещи могли быстро сломаться или потеряться;

поднимать найденные деньги — считалось, что вместе с ними можно забрать чужие беды;

убирать в чужом доме — опасались перенять неприятности его хозяев;

оставлять жилище в беспорядке — верили, что это нарушит семейное благополучие;

ссориться и повышать голос — резкие слова связывали с будущими конфликтами;

отказывать нуждающимся в помощи — скупость, согласно поверьям, могла обернуться потерями.

Черная редька долго хранилась и помогала разнообразить крестьянский рацион в холодные месяцы Источник: GPT

Что можно делать 18 ноября

К середине ноября жизнь в деревнях уже перемещалась с полей в дома. На Иону существовали свои занятия и обычаи:

готовить блюда из черной редьки — овощ натирали, заправляли маслом, солью и луком;

завершать заготовки — проверять запасы корнеплодов на зиму;

молиться о семейном счастье — особенно это было принято среди незамужних девушек;

помогать бедным — милостыню и угощение считали добрыми делами;

ходить в баню — по поверью, это помогало сохранить здоровье на весь год;

устраивать девичьи посиделки — девушки собирались вместе и гадали на будущих женихов.

Существовал необычный обряд привлечения сватов. На рассвете незамужние девушки выходили во двор и разбрасывали возле дома мелкие монеты и небольшие вещи, изготовленные своими руками. Считалось, что так можно ускорить встречу с будущим мужем.

Особенно популярным блюдом дня была редька с квашеной капустой. Черную редьку также нарезали тонкими ломтиками и подавали с квасом. Острый корнеплод хорошо хранился зимой и помогал разнообразить небогатое крестьянское меню.

Народные приметы о погоде на 18 ноября

Одним из главных погодных признаков считался снег. Если 18 ноября шел обильный снегопад, по народным приметам ожидали снежную зиму. Крестьяне полагали, что осадки в середине ноября могут подсказать, сколько снега выпадет в последующие месяцы.

Обращали внимание и на то, как снег покрывает землю. Если он ложился неровным слоем, с заметными буграми и сугробами, это считали хорошим знаком для будущего урожая ржи. Для земледельцев подобные наблюдения были важны: от урожайности зерновых зависели запасы хлеба на следующий год.

Девушки на Иону совершали обряды, которые, по поверьям, помогали привлечь женихов и приблизить замужество Источник: GPT

Еще одна примета касалась инея. Если им покрывались ветви ивы, ожидали долгую и холодную зиму. А когда иней появлялся сразу на всех деревьях, существовало другое толкование — вскоре может наступить оттепель.

По другим погодным наблюдениям на Иону пытались предсказать ближайшие изменения:

ясное небо и северный ветер — к скорому похолоданию;

луна скрылась за дымкой — к продолжительному ненастью;

дождь — к сырой погоде в оставшиеся дни ноября;

утренний туман — к приближению оттепели;

низкие и быстро движущиеся облака — к морозам и снегопаду;

птицы сидят на верхушках деревьев — к ясной погоде в ближайшие дни;

сильный снег при холодном ветре — к суровой зиме.

Народные приметы отражают старинные наблюдения за природой, но не заменяют научные прогнозы погоды.

Лунный календарь на 18 ноября 2026 года

В среду, 18 ноября, Луна находится в растущей фазе, после первой четверти. По лунным календарям день считается неоднозначным: повышенная чувствительность может сочетаться с желанием действовать решительно. Возможны эмоциональные реакции на чужие слова и склонность преувеличивать неприятности. При этом период связывают с творческими занятиями, общением с близкими и заботой о живых растениях.