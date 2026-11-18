Судно летело через Кемерово транзитом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Кемеровской области упал и разбился военно-транспортный самолет Ан-12. Катастрофа произошла вечером 17 ноября в районе села Ягуново, недалеко от города Кемерово. На борту находились экипаж и пассажиры, все 19 человек при крушении погибли. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли», — сказали в ведомстве ТАСС.

Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Для установления всех обстоятельств на месте крушения работает комиссия воздушно-космических сил России.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк добавил, что судно пролетало через регион транзитом. После падения территорию оцепили и развернули там штаб. На земле самолет загорелся, его оперативно потушили сотрудники МЧС. На ЧП также прибыли полиция, Росгвардия и медицина катастроф.

Источник: Илья Середюк / Telegram

«Медицинская служба останется здесь работать вплоть до окончания всех следственных мероприятий для оказания помощи по запросу следственных органов. В настоящее время следственные органы занимаются изучением места происшествия», — приводит слова главы региона ТАСС.

По факту крушения самолета Ан-12 военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства катастрофы.

После падения самолета президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования главе России Владимиру Путину.

«От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении на сайте президента республики.