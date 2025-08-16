Входила в состав фарфоровой империи: история крупнейшей фабрики России, от которой остались руины

История фарфоровой фабрики в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, архив Рыбинского музея-заповедника, Серафима Пантыкина / Городские медиа

Между Рыбинском и Тутаевом на берегу Волги расположен поселок Песочное. Он известен далеко за пределами Ярославской области из-за крупного предприятия — Первомайского фарфорового завода. В ХIХ веке изделия предприятия продавали не только на территории страны, но и в Азии.

По прошествии лет на месте процветающего завода — руины. Берег Волги в этом месте усыпан осколками фарфора.

Расцвет фарфоровой фабрики

Предприятие основал купец Павел Никитин в 1884 году, изначально завод занимался производством огнеупорных кирпичей. Но уже в следующем году в печах начали обжигать фарфор и фаянс.

Об истории фабрики подробно рассказала сотрудница Рыбинского музея-заповедника Наталья Коновалова в своей диссертации на тему «Фарфор Первомайского завода в контексте развития отечественной художественной промышленности».

Часть работников удалось привлечь из Гжели, которая в те времена считалась столицей фарфора. Уже через два года после открытия потенциал предприятия стал очевиден. И в 1886 году его выкупил торговый дом «Василий Карякин и Гавриил Рахманов».

Василий Карякин — рыбинский купец родившийся в 1851 году. Изначально занимался торговлей хлебом, на этом и разбогател. Был депутатом Третьей Государственной думы. Гавриил Рахманов — петербургский купец, родился в Гжельском районе.

Вид на фабрику с Волги. Фотография сделана в конце XIX — начале XX века Источник: архив Рыбинского музея-заповедника

Наталья Коновалова приводит описание завода на момент продажи:

«Фабричные постройки из дерева с тесовыми крышами находились в ста саженях от деревни Песочной. Пять производственных помещений были отдельно стоящими, самое меньшее расстояние, в семь сажень, было между фаянсовой мастерской и отделением для размола глиняной массы. Механизация труда была минимальной, использовался конный привод: одна лошадь для перемалывания олонецкого камня и три лошади для размола других веществ. В одном отделении были горны. При фабрике имелся дом для хозяев и служащих, флигель для рабочих, еще один флигель для конторы и кладовая для склада выделанной посуды. Все также деревянные, крытые тесом, на расстоянии не менее двадцати саженей от фабричных построек», — писала Наталья в своей работе.

Новые владельцы — Василий Карякин и Гавриил Рахманов — начали развивать фабрику. При них строились новые помещения, расширялся штат работников и рос объем создаваемой продукции. Изделия выполняли по моде того времени: с цветочными узорами ручной росписи, позолотой и печатными орнаментами. Качество посуды отмечали на государственном уровне.

Производство набирало силу и расширяло географию: изделия стали отправлять в Финляндию, на Ближний и Дальний Восток.

Часть фарфоровой империи

В 1894 году успешное производство приглянулось купцу Матвею Кузнецову, который в то время поставлял фарфор к императорскому двору. Небольшая фабрика с отлаженной логистикой стала частью его активов.

Матвей Кузнецов — основатель «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова». Был представителем крупной фарфоровой династии в России. Учился и работал в Риге. После смерти отца взялся за развитие фарфоро-фаянсовой промышленности. В 1902 году был удостоен звания «Поставщик Двора его императорского Величества». «Кузнецовский фарфор» был востребован во многих странах от Европы до Америки.

Портрет Матвея Кузнецова Источник: В. С. Иванов / архив Рыбинского музея-заповедника

Присоединение к фарфоровой империи положительно сказалось на фабрике: площади и объем производства росли. Вместе с заводом росло и Песочное. Строились общежития, церкви и школы.

На фото изображены рабочие и служащие фарфорового завода Источник: архив Рыбинского музея-заповедника

Работа была тяжелой. О рутинном быте рабочих рассказал руководитель проекта «След на земле» Алексей Алексашин.

«Количество списочных рабочих на 1913 год — 1169 человек. Условия труда были тяжелые. Капитализм в чистом виде. С 09:30 до 19:30, 12 часов труда. Закупка продуктов на лавке фабриканта с наценкой до 40%. Работали женщины и дети. Жили все в „пеналах“ барачного типа с площадью 10 метров».

«След на земле» — проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, в котором собирается и рассказывается история села Песочное.

Стачки рабочих были, хотя Кузнецов пытался избежать этого.

«Кузнецов, кстати, был по вероисповеданию старовером и привлекал таких же староверов на работу, надеясь тем самым на лояльность. Но стачки и бунты всё равно были», — добавил Алексей Алексашин.

Фото сделано в живописном цехе Источник: А. А. Сигсон / архив Рыбинского музея-заповедника

Кузнецовский фарфор продавали на нижегородских, астраханских и казанских ярмарках. Изделия доезжали и азиатских стран, например в Персию. Расширение бизнеса на восток было целью Кузнецова.

Советское время

Приход советской власти значительно изменил работу фарфоровой фабрики в Песочном. В 1919 году завод был национализирован. В 1923 году фабрику переименовали в Первомайскую, еще через год, в 1924-м, произошло переустройство.

«Восточное направление продолжилось: продукция поставлялась в Иран, Турцию, Афганистан, Монголию, Китай. Также была задача обеспечения внутреннего потребителя. Характерным моментом был выход на новый художественный уровень: открыта художественная мастерская, где разрабатывались новые изделия, отмеченные многочисленными призами», — пояснил Алексей Алексашин.

Рабочие на фоне старого оборудования в 1924 году Источник: архив Рыбинского музея-заповедника

На заводе продолжали трудиться династии мастеров, а вот продукция, которую они делали при Кузнецове, подвергалась критике. В 1932 году трудящихся призывали искать новые формы и приемы в оформлении изделий. Десятки художников создавали новые дизайны.

«В сравнении с дореволюционным периодом фабрике дали возможность творить. Принципиально различие: на фабрике Кузнецова изделия копировались, а в советское время здесь трудилась плеяда художников, выпускающих как серийные изделия, так и авторскую керамику — мечту коллекционеров», — рассказал Алексей Алексашин.

В выпуске «Рыбинской правды» того периода результаты работы лаборатории описывали так.

«В переливах золота с красками, всеми цветами радуги наряжается фарфор в тон персидских ковров и халатов, в полевые цветы широких просторов нашей родины, в замысловатые орнаменты, ленты, полоски и разнообразные тематики наших дней. Наряду с отображением „чкаловского полета“, „ХХ-летия Ленинского комсомола“, „конницы Буденного“, живописцы также отобразили на фарфоре борьбу колхозного крестьянства за 7–8 миллиардов пудов хлеба, достижения знаменитого Мичурина…»

На кадре запечатлен процесс ручной росписи Источник: архив Рыбинского музея-заповедника

В военное время завод стал выпускать графитовые тигли (чаши для плавки металлов), технический фарфор для заводов, изучалось производство химико-санитарной посуды. Не забывали и о выпуске хозяйственной утвари. Дизайн изделий стал проще и сильно бюджетнее: простые линии, ручная роспись ограничивалась цветочными мотивами.

«Скромные цветочные мотивы на сероватой фарфоровой массе, из которой делалась посуда того времени, отражали огромную тягу народа к прекрасному, не сломленную бедствиями войны», — писала Наталья Коновалова в своей диссертации.

В послевоенное время ощущалась нехватка мастеров. Были созданы училища, где из подростков 14–17 лет воспитывали мастеров за три года. Часто в цехах проходили практику студенты.

Производство нарастало, и строили новые цеха Источник: архив Рыбинского музея-заповедника

Основной продукцией завода в этот период являлись наборы для восточных стран. Изделия сочетали в себе яркие росписи, восточные мотивы с русскими колоритами, цветочные букеты в ручной росписи. В каждом десятилетии актуальные сервизные формы менялись. Одним из самых востребованных стал чайный набор формы «Мачок» разработанный в 1968 году.

Развал СССР и нарушение сложившихся торговых связей сильно затруднили работу фабрики. Первомайский фарфоровый завод проработал до 2012 года.

Перестройка и развал СССР сделали то, что оказалось не под силу войнам. Фабрики больше не существует. Алексей Алексашин руководитель проекта «Следы на земле»

Сейчас на его месте остались руины, горы кирпичей. Об истории этого места явно напоминают только горы битого фарфора на берегу Волги.

Так выглядит фабрика в наши дни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU