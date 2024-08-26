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Все разбито и разграблено: смотрим, как выглядит заброшенный завод в Ярославле

Гуляем вокруг старинной мельницы

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3 комментария

Смотрим, как выглядит территория мукомольной мельницы

На берегу Волги между двумя мостами находится заброшенный мукомольный завод №2. На территории бывшего предприятия стоят мельница (памятник промышленной архитектуры), дом купца Александра Галкина (редкий для Ярославля образец жилого дома) и пропускной пункт, где раньше была охрана.

Более ста лет назад улицу Смолякова застраивали купцы. В 1905–1906 годах вологодский купец Александр Галкин построил мукомольную мельницу и купеческий дом, который в советские годы использовался как административное здание предприятия. Завод продолжил работать даже после перестройки и закрылся в начале XXI века.

В 2019 году территорию бывшего предприятия предложили застроить современным жилым кварталом. Власти выдали разрешение на застройку, но его срок действия закончился. Стройка так и не успела начаться и территория вокруг мельницы пустует.

В 2023 году арбитражный суд изъял здание мукомольной мельницы. Иск подал Департамент охраны объектов культурного наследия. Причиной стало невыполнение реставрационных работ застройщиком.

— Объект культурного наследия находится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В значительной части оконных проемов отсутствует остекление. Имеется свободный доступ в здания и на территорию объектов культурного наследия, — озвучивали тогда свои претензии в департаменте.

В этом материале смотрим, как сейчас выглядит территория мукомольного завода №2.

На главных воротах висит поломанная вывеска

В этом здании находился пропускной пункт

Внутри все исписано граффити

Множество вещей вытащили из пункта

Советский стол оказался никому не нужен

Здание мельницы местами обрушилось

Большинство окон выбито

Вокруг все поросло травой

Изнутри здание выглядит опасным: что-то падает, много кирпичей на полу, дыры в потолке

Из здания вынесли все, что можно

На полу валяется мусор

На верхнем этаже — дыры в полу

Кто-то устроил здесь свалку

На входе встречает паук

Рядом с мельницей стоит дом купца Александра Галкина

Наличники сохранились, а вот окна выбиты и заколочены фанерой

Около купеческого дома стоит конструкция, напоминающая фонтан или искусственный пруд

Внутри здания будто бы делали ремонт, но видимо все давно забросили.

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Комментарии
3
Гость
26 августа 2024, 18:49
Это Вы точно подметили - разграблено! Не Народом, а Властью разграблено! И это, только видимая часть айсберга.😡
Гость
26 августа 2024, 18:55
Сейчас понабегут градозащитники, и будут сопли распускать! А всего надо, разрешить снести это, и построить нормальные дома!
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