Все разбито и разграблено: смотрим, как выглядит заброшенный завод в Ярославле

Смотрим, как выглядит территория мукомольной мельницы Источник: Кирилл Поверинов











На берегу Волги между двумя мостами находится заброшенный мукомольный завод №2. На территории бывшего предприятия стоят мельница (памятник промышленной архитектуры), дом купца Александра Галкина (редкий для Ярославля образец жилого дома) и пропускной пункт, где раньше была охрана.

Более ста лет назад улицу Смолякова застраивали купцы. В 1905–1906 годах вологодский купец Александр Галкин построил мукомольную мельницу и купеческий дом, который в советские годы использовался как административное здание предприятия. Завод продолжил работать даже после перестройки и закрылся в начале XXI века.

В 2019 году территорию бывшего предприятия предложили застроить современным жилым кварталом. Власти выдали разрешение на застройку, но его срок действия закончился. Стройка так и не успела начаться и территория вокруг мельницы пустует.

В 2023 году арбитражный суд изъял здание мукомольной мельницы. Иск подал Департамент охраны объектов культурного наследия. Причиной стало невыполнение реставрационных работ застройщиком.

— Объект культурного наследия находится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В значительной части оконных проемов отсутствует остекление. Имеется свободный доступ в здания и на территорию объектов культурного наследия, — озвучивали тогда свои претензии в департаменте.

В этом материале смотрим, как сейчас выглядит территория мукомольного завода №2.

На главных воротах висит поломанная вывеска Источник: Кирилл Поверинов











В этом здании находился пропускной пункт Источник: Кирилл Поверинов











Внутри все исписано граффити Источник: Кирилл Поверинов











Множество вещей вытащили из пункта Источник: Кирилл Поверинов











Советский стол оказался никому не нужен Источник: Кирилл Поверинов











Здание мельницы местами обрушилось Источник: Кирилл Поверинов











Большинство окон выбито Источник: Кирилл Поверинов











Вокруг все поросло травой Источник: Кирилл Поверинов











Изнутри здание выглядит опасным: что-то падает, много кирпичей на полу, дыры в потолке Источник: Кирилл Поверинов











Из здания вынесли все, что можно Источник: Кирилл Поверинов











На полу валяется мусор Источник: Кирилл Поверинов











На верхнем этаже — дыры в полу Источник: Кирилл Поверинов











Кто-то устроил здесь свалку Источник: Кирилл Поверинов











На входе встречает паук Источник: Кирилл Поверинов











Рядом с мельницей стоит дом купца Александра Галкина Источник: Кирилл Поверинов











Наличники сохранились, а вот окна выбиты и заколочены фанерой Источник: Кирилл Поверинов











Около купеческого дома стоит конструкция, напоминающая фонтан или искусственный пруд Источник: Кирилл Поверинов









