Все разбито и разграблено: смотрим, как выглядит заброшенный завод в Ярославле

На берегу Волги между двумя мостами находится заброшенный мукомольный завод №2. На территории бывшего предприятия стоят мельница (памятник промышленной архитектуры), дом купца Александра Галкина (редкий для Ярославля образец жилого дома) и пропускной пункт, где раньше была охрана.
Более ста лет назад улицу Смолякова застраивали купцы. В 1905–1906 годах вологодский купец Александр Галкин построил мукомольную мельницу и купеческий дом, который в советские годы использовался как административное здание предприятия. Завод продолжил работать даже после перестройки и закрылся в начале XXI века.
В 2019 году территорию бывшего предприятия предложили застроить современным жилым кварталом. Власти выдали разрешение на застройку, но его срок действия закончился. Стройка так и не успела начаться и территория вокруг мельницы пустует.
В 2023 году арбитражный суд изъял здание мукомольной мельницы. Иск подал Департамент охраны объектов культурного наследия. Причиной стало невыполнение реставрационных работ застройщиком.
— Объект культурного наследия находится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В значительной части оконных проемов отсутствует остекление. Имеется свободный доступ в здания и на территорию объектов культурного наследия, — озвучивали тогда свои претензии в департаменте.
В этом материале смотрим, как сейчас выглядит территория мукомольного завода №2.