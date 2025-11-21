На месте исторического здания в центре Ярославля появится гостиница

На месте исторического здания в центре Ярославля хотят построить гостиницу. Речь идет о доме № 50 на Советской улице. Уже много лет этот объект стоит, закрытый баннерами. Судьбой здания в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева поинтересовался один из горожан.

«В настоящее время собственником здания разрабатывается проектная документация на строительство гостиницы по данному адресу. Предположительные сроки начала работ — 2026 год», — опубликовала ответ мэрия Ярославля.

Напомним, земля, где расположено строение, раньше принадлежала семье купцов Понизовкиных. Там же находился их особняк, который не сохранился до наших дней. В 1928 году на этом месте построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Однако еще до начала ХХI века он был расселен. Сейчас двухэтажный дом и участок под ним площадью 1000 квадратных метров находится в частной собственности. По информации Росреестра, владелец — физическое лицо. По данным публичной кадастровой карты, вид разрешенного использования земли — под многоквартирные дома (9 и более надземных этажей).

В 2024 году депутаты поддержали смену назначения территории в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую зону. Это позволяет строить здесь магазины, торговые центры, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные организации, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.

При этом, так как здание было построено до 1957 года, его снос без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия запрещен.