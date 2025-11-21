НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город На месте исторического здания в центре Ярославля появится гостиница

На месте исторического здания в центре Ярославля появится гостиница

Об этом сообщили в мэрии города

298
На месте исторического дома хотят построить гостиницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте исторического дома хотят построить гостиницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте исторического дома хотят построить гостиницу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте исторического здания в центре Ярославля хотят построить гостиницу. Речь идет о доме № 50 на Советской улице. Уже много лет этот объект стоит, закрытый баннерами. Судьбой здания в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева поинтересовался один из горожан.

«В настоящее время собственником здания разрабатывается проектная документация на строительство гостиницы по данному адресу. Предположительные сроки начала работ — 2026 год», — опубликовала ответ мэрия Ярославля.

Напомним, земля, где расположено строение, раньше принадлежала семье купцов Понизовкиных. Там же находился их особняк, который не сохранился до наших дней. В 1928 году на этом месте построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Однако еще до начала ХХI века он был расселен. Сейчас двухэтажный дом и участок под ним площадью 1000 квадратных метров находится в частной собственности. По информации Росреестра, владелец — физическое лицо. По данным публичной кадастровой карты, вид разрешенного использования земли — под многоквартирные дома (9 и более надземных этажей).

В 2024 году депутаты поддержали смену назначения территории в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую зону. Это позволяет строить здесь магазины, торговые центры, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные организации, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.

При этом, так как здание было построено до 1957 года, его снос без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия запрещен.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
25 минут
Там сквер, какая гостиница???
JayroslavMudryi
7 минут
для своих проголосовали
