Эксперты одобрили: что собираются построить на месте исторического здания в Ярославле

В Ярославле на месте заброшенного здания № 50 на улице Советской хотят открыть деловой центр с подземной автостоянкой. Это следует из данных на сайте государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектно-сметной документации объектов капитального строительства». Проектная документация на деловой центр 21 мая получила положительное заключение экспертизы.

Напомним, этот объект не эксплуатируется уже много лет. Земля, на которой расположено двухэтажное строение, раньше принадлежала семье купцов Понизовкиных. Там же находился их особняк, однако он не сохранился до наших дней.

В 1928 году в этом месте построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Еще до начала ХХI века он был расселен. Сейчас двухэтажный дом и участок под ним площадью 1000 квадратных метров находится в частной собственности. По информации Росреестра, владелец — физическое лицо.

Некоторое время назад ходили слухи, что на месте старого дома построят новую жилую 9-этажку. В 2024 году депутаты поддержали смену назначения земли в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую зону. Это позволяет строить магазины, торговые центры, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные организации, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.

В ноябре 2025 года власти сообщили, что собственник здания разрабатывает проектную документацию на строительство гостиницы. Предполагалось, что возводить ее начнут в 2026 году.

Памятником заброшка не является. При этом, так как здание было построено до 1957 года (а значит считается историческим), его снос без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия запрещен.