Инвестор собирается благоустроить сквер в центре Ярославля

Инвестор собирается благоустроить парк около заброшенного дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

8 июля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города рассказали о ситуации с полуразрушенным домом № 50 на Советской улице. По информации властей, инвестор, в собственности которого сейчас находится здание, планирует не только приспособить его под современное использование, но и облагородить сквер рядом. В нем сейчас установлен серебристый памятник к 100-летию ВЛКСМ, разбиты дорожки и установлены лавочки.

«Там есть собственник, который разработал проект и получает разрешительную документацию для проведения работ. Также он сейчас готовит проект благоустройства прилегающей парковой территории, чтобы не только решить вопрос по данному объекту, но и сделать красивый парк вокруг», — рассказал заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Напомним, земля, на которой расположено двухэтажное здание, раньше принадлежала семье купцов Понизовкиных. На этом месте находился их особняк. Однако до наших дней он не сохранился.

В 1928 году в этом месте построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Когда здание обветшало, его расселили и продали вместе с участком площадью 1000 квадратных метров в частные руки. По информации Росреестра, владелец — физическое лицо.

Ходили слухи, что на месте старого дома построят новую жилую 9-этажку. Но в 2024 году депутаты поддержали смену назначения земли в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую зону. Это позволило строить здесь магазины, торговые центры, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные организации, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.

В ноябре 2025 года власти сообщили, что собственник здания разрабатывает проектную документацию на строительство гостиницы. Предполагалось, что возводить ее начнут в 2026 году.

Но в мае 2026 года на сайте государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектно-сметной документации объектов капитального строительства» появилась информация о положительном заключении экспертизы на проект в этом месте делового центра с подземной автостоянкой.

Памятником эта заброшка не является. При этом, так как здание было построено до 1957 года (а значит считается историческим), его снос без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия запрещен.