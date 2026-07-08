НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 746мм 73%
Подробнее
6 Пробки
USD 76,40
EUR 87,35
Поджог веранды кафе
Бензин по графику — ответ властей
Какие новостройки будут дорожать
Пострадавшие от ЧП дома
Здесь был Пушкин
Перевертыш в Брагине
Очередь на АЗС
Где установят качели за миллионы
Что с Ленинским рынком
Город Инвестор собирается благоустроить сквер в центре Ярославля

Инвестор собирается благоустроить сквер в центре Ярославля

Рядом с заброшенным домом

208
Инвестор собирается благоустроить парк около заброшенного дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИнвестор собирается благоустроить парк около заброшенного дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Инвестор собирается благоустроить парк около заброшенного дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

8 июля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города рассказали о ситуации с полуразрушенным домом № 50 на Советской улице. По информации властей, инвестор, в собственности которого сейчас находится здание, планирует не только приспособить его под современное использование, но и облагородить сквер рядом. В нем сейчас установлен серебристый памятник к 100-летию ВЛКСМ, разбиты дорожки и установлены лавочки.

«Там есть собственник, который разработал проект и получает разрешительную документацию для проведения работ. Также он сейчас готовит проект благоустройства прилегающей парковой территории, чтобы не только решить вопрос по данному объекту, но и сделать красивый парк вокруг», — рассказал заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Напомним, земля, на которой расположено двухэтажное здание, раньше принадлежала семье купцов Понизовкиных. На этом месте находился их особняк. Однако до наших дней он не сохранился.

В 1928 году в этом месте построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Когда здание обветшало, его расселили и продали вместе с участком площадью 1000 квадратных метров в частные руки. По информации Росреестра, владелец — физическое лицо.

Ходили слухи, что на месте старого дома построят новую жилую 9-этажку. Но в 2024 году депутаты поддержали смену назначения земли в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую зону. Это позволило строить здесь магазины, торговые центры, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные организации, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.

В ноябре 2025 года власти сообщили, что собственник здания разрабатывает проектную документацию на строительство гостиницы. Предполагалось, что возводить ее начнут в 2026 году.

Но в мае 2026 года на сайте государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектно-сметной документации объектов капитального строительства» появилась информация о положительном заключении экспертизы на проект в этом месте делового центра с подземной автостоянкой.

Памятником эта заброшка не является. При этом, так как здание было построено до 1957 года (а значит считается историческим), его снос без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия запрещен.

Как вам идея?

Отлично! Надо приводить в порядок такие заброшки
Лучше бы снесли и обустроили только парк
Выскажусь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Заброшенный дом Сквер Благоустройство Муниципалитет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
3 минуты
С трудом верится, что собственник сделает что-то для города и его граждан. Столько лет стоит эта развалюха не потому, что у собственника денег нет. Просто он ждал, когда настанет такой день когда можно будет по беспределу впихнуть здесь девятиэтажку и заработать денег. Он уже и разрешение получил (купил) на эту стройку у наших неподкупных чиновников. Но сейчас времена не те. Вот он и пиарится на будущей возможной благотворительности, никак в депутаты метит. Я на 100 % уверен, что ничего там в ближайшие годы не изменится.
Гость
12 минут
Владельцами дома на этой территории были не купцы, а мещане Понизовкины, потомки Кузьмы Петровича
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Рекомендуем