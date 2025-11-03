НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Большую площадку в спальном районе Ярославля может застроить компания из Кирова

Большую площадку в спальном районе Ярославля может застроить компания из Кирова

В мэрии сообщили об итогах торгов

248
В Ярославле площадку во Фрунзенском районе может застроить компания из Кирова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле площадку во Фрунзенском районе может застроить компания из Кирова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле площадку во Фрунзенском районе может застроить компания из Кирова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Застройщиком большой территории во Фрунзенском районе Ярославля может стать компания из Кирова — ООО Специализированный застройщик «Железно 5». Она единственная подала заявку на участие в торгах за площадку в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского.

«Договор о комплексном развитии незаcтроенной территории будет заключен с единственным подавшим заявку участником при условии выраженного им в письменной форме намерения о заключении вышеуказанного договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах аукциона», — сообщили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Площадь территории, которую хотят отдать под застройку, составляет почти 260 тысяч квадратных метров. Здесь разрешено строить дома высотой до 18 этажей. Также запланировано возведение трех детских садов и школы. Кроме того, застройщик должен будет безвозмездно передать городу 1% введенного жилья (это 45 квартир) и помещение под опорный пункт полиции.

Территория под застройку обведена фиолетовой линией | Источник: мэрия ЯрославляТерритория под застройку обведена фиолетовой линией | Источник: мэрия Ярославля

Территория под застройку обведена фиолетовой линией

Источник:

мэрия Ярославля

ООО Специализированный застройщик «Железно 5» было образовано в октябре 2024 года. Зарегистрировано в Кирове. По информации сервиса «Контур Фокус», учредителями компании является фирма «Железно Финанс» из Кирова (чистая прибыль за 2024 год — 927 миллионов рублей) и Юрий Захаров. Последний выступает совладельцем «Железно Финанс» вместе с Константином Гозманом. Константин Гозман является участником и владельцем нескольких агрокомпаний, предприятий, занимающихся производством продуктов питания, строительных фирм. Юрий Захаров также участник различных строительных компаний. В соцсетях компании «Железно» указано, что это федеральный девелопер, создающий среднеэтажные мини-города с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. В активе компании 21 проект в Кирове, Ульяновске, Ижевске, Екатеринбурге и Перми. Помимо жилья фирма строит школы и детские сады, создает парки.

Договор власти планируют заключить на 10 лет. Начальная цена аукциона составляла 233 миллиона 752 тысячи 639 рублей.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
4
Гость
41 минута
Из Кирова.... Так значит....
Гость
28 минут
и хорошо,, пустырь застроят
Читать все комментарии
