Батат, маракуйя и ананасы: садовод выращивает экзотические овощи и фрукты в сибирских условиях. Видео

Садовод выращивает экзотические овощи и фрукты в сибирских условиях Источник: Городские медиа

Садовод-опытник Наталья Садыкова выращивает на своем участке в Иркутске то, что в Сибири считают невозможным. У нее растут батат, маракуйя, ананас, а еще много сортов ягод. Ее история — в видео.

Наталья всегда любила растения. Постепенно обычного садоводства показалось мало, и она стала интересоваться экзотической флорой. Друзья знали об увлечении женщины и начали привозить ей семена оттуда, куда ездили сами. Отказаться от эксперимента Наталья уже не могла. Так в коллекции садовода появились растения из разных стран: Китая, Вьетнама, Японии, Америки.

«Мне неудобно было, допустим, что-то не посадить. Я сажала, потом восхищалась или не восхищалась, но уже неважно было, я выращивала это. И так потихоньку втянулась», — рассказала Наталья IRCITY.RU.