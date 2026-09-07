НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 748мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,59
EUR 100,57
Распродажа недвижимости
15 лет без «Локомотива»
Ярославль из Лего
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Где провести роскошный корпоратив
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
ДТП с «Мерседесом» у «Рио»
Фильмы про «Локомотив»
Мой дом Батат, маракуйя и ананасы: садовод выращивает экзотические овощи и фрукты в сибирских условиях. Видео

Батат, маракуйя и ананасы: садовод выращивает экзотические овощи и фрукты в сибирских условиях. Видео

В коллекции Натальи есть растения из Китая, Вьетнама, Японии, Америки и других стран

102

Садовод выращивает экзотические овощи и фрукты в сибирских условиях

Источник:

Городские медиа

Садовод-опытник Наталья Садыкова выращивает на своем участке в Иркутске то, что в Сибири считают невозможным. У нее растут батат, маракуйя, ананас, а еще много сортов ягод. Ее история — в видео.

Наталья всегда любила растения. Постепенно обычного садоводства показалось мало, и она стала интересоваться экзотической флорой. Друзья знали об увлечении женщины и начали привозить ей семена оттуда, куда ездили сами. Отказаться от эксперимента Наталья уже не могла. Так в коллекции садовода появились растения из разных стран: Китая, Вьетнама, Японии, Америки.

«Мне неудобно было, допустим, что-то не посадить. Я сажала, потом восхищалась или не восхищалась, но уже неважно было, я выращивала это. И так потихоньку втянулась», — рассказала Наталья IRCITY.RU.

Садовод не считает, что занимается какими-то сложными растениями. Говорит, главное — разобраться в их особенностях и нуждах.

ПО ТЕМЕ
Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Садоводство Экзотическое растение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Рекомендуем