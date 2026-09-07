«Позволяют накрыть внушительную часть России»: на границе с РФ разместили дальнобойное оружие

Комплекс способен запускать различные типы ракет Источник: U.S. Navy / Getty Images

В Норвегии разместили американские ракетные комплексы, способные накрыть европейскую часть страны вплоть до Москвы. В МИД РФ объяснили всю опасность ситуации и чем это грозит для других стран.

В МИД отмечают, что американские ракетные комплексы выполнены на базе пусковых ячеек Mk-41. Они предназначены для пуска универсальных ракет, способных поражать как наземные, так и морские цели.

Mk 41 (Mark 41 Vertical Launching System, VLS) — это американская корабельная установка вертикального пуска ракет, разработанная компанией «Мартин‑Мариэтта» и принятая на вооружение в 1986 году. Она используется на кораблях ВМС США и других стран и позволяет запускать разные типы ракет, в том числе «Томагавк», зенитные ракеты семейства «Стандарт» и противолодочные ASROC. Система модульная, отличается большим боезапасом, высокой скорострельностью (до одной ракеты в секунду) и возможностью комбинировать разные типы боеприпасов в одной установке.

«Учитываем также, что данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами „Томагавк“, а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет „накрывать“ внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом, данные ракетные средства могут задействовать в агрессивных действиях стран НАТО против России, уточнила Захарова. Она отметила, что для тех, кто принимал в Вашингтоне и Осло решение о развертывании указанных систем в Норвегии, не должно быть сюрпризом, что места дислокации американских комплексов и управления ими, а также обслуживающая их инфраструктура становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания РФ. Это подразумевает планирование боевого применения соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта.

«Шаги, подобные развертыванию в Европе американских наземных РСМД, угрожающих Российской Федерации, мягко говоря, „обнулят“ предпосылки для конструктивного разговора с США по стратделам», — указали в МИД.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена в одностороннем порядке прервала диалог по стратегической стабильности, отметила официальный представитель МИД. Благоприятные условия для его возобновления, по ее словам, не сформированы.

Также посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия в конце августа сформировала у границы с РФ артиллерийский дивизион в составе бригады «Финмарк». На боевое дежурство заступили четыре южнокорейские САУ К9 с дальностью стрельбы до 40 км и планами ее увеличения в будущем свыше 120 км. Приближение дальнобойных наступательных систем вооружений стран НАТО к российским границам представляет угрозу для национальной безопасности России, отметил дипломат в беседе с «Известиями».