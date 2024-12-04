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Недвижимость эксклюзив Три этажа, подземная парковка: как будет выглядеть торгово-офисный центр напротив УМВД в Ярославле

Три этажа, подземная парковка: как будет выглядеть торгово-офисный центр напротив УМВД в Ярославле

Застройщик показал порталу 76.RU эскизный проект

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7 комментариев

Так будет выглядеть новый торгово-офисный центр напротив УМВД в Ярославле

Источник:

Стало известно, как будет выглядеть здание нового торгово-офисного центра на перекрестке проспекта Октября и Республиканской улицы, напротив УМВД. Эскизы будущего объекта порталу 76.RU показал застройщик — ярославский бизнесмен Евгений Мухин.

— Вариантов было много. Мы определили приоритетные. Обсуждения еще продолжаются. Возможно какие-то небольшие изменения еще будут вноситься, — прокомментировал он.

Автором проекта стал магистр архитектуры, выпускник ЯГТУ, сотрудник ярославского проектного института «Гипроприбор» Григорий Кулигин.

— Архитектурно-художественное и объемно-пространственное решение основано на деликатной интеграции новой архитектуры в городскую среду. Входная группа с проспекта Октября отступает от уличного фронта, акцентируя вход и визуально разделяя фасад на две части, сомасштабных соседним домам по проспекту Октября, — описал он свой проект.

Здание бдет трехэтажным с подземной парковкой

Автор проекта уверен, что объект впишется в окружающую архитектуру

На фасадах планирется растительный орнамент

Общий вид на перекресток с новым объектом

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Здание бдет трехэтажным с подземной парковкой

Источник:

По словам Григория Кулигина, новый торгово-офисный центр будет гармонично выглядеть на фоне уже существующих зданий. Растительный орнамент на фасадах разбавит строгий облик объекта. А покрытые белой штукатуркой стены будут сочетаться с цветовыми решениями соседних построек.

Здание будет трехэтажным. На первом этаже разместятся коммерческие помещения, на втором и третьем — офисы. Также здесь предусмотрена подземная парковка на 32 места для сотрудников.

Второй вариант того же здания, выполненный в другом цвете

Источник:

Приступить к строительству объекта застройщик намерен весной 2025 года.

Евгений Мухин — ярославский бизнесмен, владеющий многими объектами в Ярославле, Ярославской области. Он является учредителем холдинга «Инкомпроект», который работает в сфере недвижимости (чистая прибыль в 2023 году — 61,6 млн. рублей), владеет Дзержинским рынком Ярославля (чистая прибыль в 2023 году — 24,9 млн. рублей), ООО «Фармация-2» (аптечный бизнес, чистая прибыль в 2023 году — 13,1 млн. рублей), ООО «Костромской автовокзал» (чистая прибыль в 2023 году — 4,5 млн. рублей), санаторием «Бобачевская роща» в Тверской области (чистая прибыль в 2023 году — 45,6 млн. рублей), является совладельцем санатория «Серебряный Плес» в Костромской области (чистая прибыль в 2023 году— 106,6 млн. рублей), санатория «Красный холм» в Ярославской области (чистая прибыль — 107,2 млн. рублей). Семье Евгения Мухина принадлежит и ООО «Гипроприбор» — компания, занимающаяся проектировнием различных объктов. Официально владельцем компании является Любовь Мухина. В 2004 и 2008 году Евгений Мухин избирался депутатом Ярославской областной Думы.

Напомним, много лет территория, на которой планируется строительство, простояла, огороженная забором. Участок с 2018 года находился в аренде у бизнесмена Михаила Гущо. Он должен был возвести здесь торгово-офисный центр. Но стройка оказалась заморожна. К 2020 году эксперты констатировали, что объект готов только на 11%. В итоге в 2020 году мэрия Ярославля через суд изъяла участок у предпринимателя и вновь выставила его на торги — для достройки торгово-офисного центра. Интерес к земле в центре города был большой. За участок на аукционе развернулась борьба сразу между претендентами. Но самую большую цену на него предложил ярославсктий бизнесмен Евгений Мухин — 41,5 миллиона рублей.

Сейчас на месте будущего объекта пустырь

Источник:

Кстати, концепцию будущего торгово-офисного центра для застройщика в 2023 году разрабатывало архитектурного бюро DK architects, которым руководит архитектор Григорий Дайнов. Но данный вариант не устроил заказчика.

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Застройка Торгово-офисный центр Евгений Мухин
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Комментарии
7
Гость
31 минута
а подземный ход между этими зданиями будет?
Гость
24 минуты
Торговый центр с подземной парковкой... 32 места для сотрудников - это и есть вся парковка??? Если так, то не должны давать разрешение на строительство по такому проекту - там и сотрудников будет явно больше на 2х офисных этажах и для посетителей магазинов не предусмотрены парковочные места, а значит опять попытки парковаться на ближайших и так переполненных улицах... Да и с точки зрения бизнеса - кто в здравом уме будет арендовать помещения магазинов, в которые покупателям сложно попасть? Только в расчете на пешеходов? Ну такая себе идея...
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