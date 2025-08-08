Как будет выглядеть новый торгово-офисный центр напротив УМВД: смотрим эскизы

Так будет выглядеть новый торгово-офисный центр Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

В Ярославле на общественные обсуждения вынесли акт историко-культурной экспертизы по строительству нового торгово-офисного центра на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской. Объект должен появиться напротив здания регионального УМВД.

В экспертизе рассматривается влияние будущей стройки на здания-памятники, которые расположены рядом. И делается вывод, что работы им не навредят.

Также в документации описано, каким будет новый торгово-офисный центр и приводится его эскизное изображение.

«Объектом является трехэтажное здание с торговыми помещениями на первом этаже, офисными помещениями на втором и третьем этажах», — говорится в акте, размещенном на сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Здание будет трехэтажным с подземной парковкой Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Кроме трех подземных этажей в торгово-офисном центре предусмотрена подземная автостоянка на 32 места. Высота здания составит 11,4 метра, что укладывается в разрешенные для этой зоны параметры.

Входные группы будут расположены со стороны проспекта Октября, улиц Флотской и Республиканской и со двора. Для того, чтобы в здание могли беспрепятственно попасть маломобильные группы населения, вход организован вровень с тротуаром, без лестниц и пандусов.

«Архитектурно-художественное и объемно-пространственное решение основано на деликатной интеграции новой архитектуры в городскую среду. Входная группа с проспекта Октября отступает от уличного фронта, акцентируя вход и визуально разделяя фасад на две части, сомасштабных соседним домам по проспекту Октября. Метрические ритмы вертикальной направленности вторят ритму здания УМВД и окружающей архитектуры. Контррельеф в виде растительного орнамента на втором и третьем этажах в сочетании с рустом первого этажа, органично разбавляет строгий облик здания, а фасадная штукатурка, окрашенная в белый цвет, дополняет художественный замысел и поддерживает цветовое решение проспекта в светлых тонах», — говорится в документации.

Авторы проекта уверены, что новое здание впишется в городскую среду Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Акт государственной историко-культурной экспертизы выставлен на общественные обсуждения с 7 по 20 августа.

Напомним, застройщиком торгово-офисного центра выступает организация «Гипроприбор». Руководитель компании Евгений Мухин в декабре 2024 года демонстировал порталу 76.RU предварительные эскизы будущего объекта. Автором проекта стал магистр архитектуры, выпускник ЯГТУ, сотрудник ярославского проектного института «Гипроприбор» Григорий Кулигин.

Долгое время территория, на которой собираются строить торгово-офисный центр, пустовала.

Участок с 2018 года находился в аренде у бизнесмена Михаила Гущо. Он должен был возвести здесь торгово-офисный центр. Но стройка оказалась заморожена. К 2020 году эксперты констатировали, что объект готов только на 11%. В итоге в 2020 году мэрия Ярославля через суд изъяла участок у предпринимателя и вновь выставила его на торги для достройки объекта. Новым покупателем оказался ярославский бизнесмен Евгений Мухин, который предложил 41,5 миллиона рублей.

Кстати, концепцию будущего торгово-офисного центра в 2023 году разрабатывало архитектурное бюро DK architects, которым руководит архитектор Григорий Дайнов. Но предложенный вариант не устроил заказчика.