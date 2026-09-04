Внук отсудил наследство умершей бабушки: всё из-за грубой ошибки нотариуса

Мирно договориться родственники не смогли, поэтому пошли в суд Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

После смерти старушки из Свердловской области между родственниками развернулась настоящая борьба за наследство — ее дом и участок. Претендовать на имущество по закону могли двое: дочь и внук, который стал наследником после смерти своего отца, но поделить всё поровну изначально не вышло.

Оказалось, что незадолго до смерти пенсионерка написала завещание, в котором оставила всё дочке, а внуку — ничего. В итоге тот дошел до областного суда, чтобы восстановить справедливость. Помогла в этом очень редкая ошибка нотариуса. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что случилось и почему оспорить завещание обычно практически невозможно.

«Тетя была с ней вместе у нотариуса»

Дмитрий рассказывает, что сам он родился и живет в Тюмени, сюда же переехали два его двоюродных брата, а тетя с мужем проживают в Челябинской области. С бабушкой, Надеждой Михайловной, последнее время жил ее сын, отец Дмитрия. В 2024 году он скончался.

«Бабушка уже тогда в таком возрасте была, что за пределы дома не выходила. Сама себя обслуживала, на участке работала, огородом занималась, но в магазин и куда-то еще уже не ходила. Этим занимался отец. Когда его не стало, помогать бабушке стали я и двоюродный брат, мы ездили по очереди раз в пару недель, закупали продукты и прочее. Тетя живет дальше, поэтому она приезжала раз в полгода где-то, но часто звонила», — рассказывает Дмитрий.

С родственниками он поддерживал связь, общаясь чаще с одним из двоюродных братьев. Отношения испортились прошлым летом, когда Дмитрий узнал, что его оставили без наследства.

«Я купил машину в Астрахани и на ней возвращался домой. Проезжал мимо и решил заехать к бабушке. Подъезжаю к дому, а там стоит автомобиль тети, и она с мужем там же. Я этому значения особо не придал, подумал, что тоже приехали проведать».

Он даже не сразу обратил внимание, что бабушка была в «выходном наряде», будто собиралась куда-то поехать. Одевалась так она редко, потому что даже в магазин не ходила. Когда родственники отошли в сторону, пенсионерка сказала внуку, что ее возили к нотариусу, чтобы переписать всё имущество на дочь.

«Уже во время судебного разбирательства я узнал, что в тот день они действительно хотели написать завещание, но нотариус им позадавала какие-то вопросы, не всё было в порядке с документами, поэтому они съездили в МФЦ, заказали документы на недвижимость, а завещание написали уже спустя пару дней — 3 июля», — говорит Дмитрий.

Когда в следующие выходные он снова приехал к бабушке, тетя с мужем еще были там. Также приехали оба их сына.

Отношения тогда у нас были нормальные, но мне не позвонили, не позвали. Хотя они-то уже знали, что собираются так с завещанием сделать. Дмитрий

При всех поднимать тему с завещанием Дмитрий не стал, но решил поговорить со старшим из двоюродных братьев.

«Когда мы с ним наедине остались, я у него спросил: „Ты в курсе, что твои родители свозили бабушку завещание написать на твою мать?“ А он спокойно отвечает: „Да, а что такого?“, якобы бабушка так решила. Я понял, что говорить нам тут уже не о чем, потому что мне бабушка дословно говорила: „Мне сказали, что так надо сделать“».

Еще через неделю внук снова приехал к бабушке, чтобы поговорить спокойно и без свидетелей. Она рассказала, как всё было.

«Я задавал ей конкретные вопросы: „Тебе нотариус разъясняла, что в этом случае я, хотя должен быть наследником, ничего не получу?“, она сказала „Нет“. А еще рассказала, что тетя была с ней вместе у нотариуса, когда подписывали завещание, что запрещено. Когда мы во всём разобрались, с ее разрешения я снял видео, где она еще раз всё повторила».

По закону при составлении завещания в кабинете не должно быть никого, кроме нотариуса и наследодателя Источник: Дарья Пона / Городские медиа

Эта видеозапись в дальнейшем помогла Дмитрию доказать свою правоту. Сама Надежда Михайловна вскоре скончалась, не успев переписать завещание. Ей было 87 лет.

«Для меня дело было не в деньгах»

Организацию похорон на себя взяла дочь, а внук вложился деньгами. Родственница впервые открыто заявила о существовании завещания только через неделю после похорон. Дмитрий предложил договориться мирно и поделить имущество так, как он до этого обсуждал и с бабушкой: 3/4 — тете, 1/4 доли — ему. Дочь умершей пенсионерки не согласилась.

«Она сказала, что мне и так полагается обязательная доля, как раз одна четвертая. Я до сих пор не понимаю, это было ее реальное заблуждение или она умышленно вводила в заблуждение меня. Я предлагал всё это прописать в мировом соглашении в суде первой инстанции. Она отказалась».

Дмитрий в это время уже открыл наследственное дело. Нотариусов в городке, где жила его бабушка, всего двое, и он пошел ко второму специалисту. Первой сотруднице, которая пустила на составление завещания претендента на наследство, он не доверял.

Такое нарушение в самой процедуре, когда при составлении наследства присутствует тот, на кого всё переписывают, — большая редкость, потому что нотариусы строго следуют правилам. Однако в этом случае ошибка всё же была допущена.

У самого Дмитрия есть юридическое образование, хоть и другого профиля, поэтому он знал: такое нарушение — веское основание для отмены завещания. К истечению полугодового срока после открытия наследственного дела он подал иск. К его удивлению, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Добиться справедливости удалось только в апелляции: вышестоящая инстанция отменила завещание и признала за наследниками право на равные доли.

«Признать недействительным завещание от 03.07.2025. Признать за [истцом и ответчиком] право собственности на наследственное имущество в виде жилого дома, а также земельного участка в порядке наследования по 1/2 доли. Настоящее апелляционное определение является основанием для регистрации перехода права собственности в установленном законом порядке», — сказано в решении областного суда.

С дочери умершей пенсионерки суд взыскал 16 520 рублей в счет уплаченной Дмитрием госпошлины при подаче иска. А нотариус, которая составила завещание, продолжает работать.

Общая стоимость оставшегося от бабушки имущества — около 1,8 миллиона рублей. При этом внук подчеркивает, что судиться пошел не столько ради денег, сколько ради справедливости.

«Там участок на окраине городка и старенький дом на две половины: у бабушки ветхое жилье, а соседи несколько лет назад в своей половине сделали хороший ремонт. Чтобы в доме бабушки жить, нужно делать капитальный ремонт: водопровод, септик, отопление, туалет и многое другое. В текущем состоянии максимальная стоимость всего — миллион и восемьсот тысяч. Но для меня дело было не в деньгах абсолютно», — говорит наследник.

Да, у меня есть свои какие-то потребности, как и у моих родственников. Но не я придумал такое распределение наследства, и это справедливо. Дмитрий

С родственниками он сейчас не общается, контакты сошли на нет после того, как Дмитрий открыл наследственное дело и об этом узнала семья тети.

«У нас были абсолютно равные отношения, общались и помогали в разных областях, кто в какой имеет возможности. И это завещание было абсолютно несправедливым по отношению ко мне. Поэтому я стал свои права защищать», — подчеркивает он.

«Отменить завещание достаточно сложно»

Юрист Наталья Кирпикова пояснила E1.RU, что присутствие постороннего человека при составлении завещания — единственное нарушение процедуры, по которому потом можно оспорить завещание. В практике такие случаи встречаются очень редко, как и сама система составления завещаний в России.

«Это редкая ситуация. Я нашла один подобный прецедент, когда суд признал завещание недействительным. И там в процессе участники дела сами проболтались о личном присутствии. У меня в практике было дело, когда завещание отменили из-за того, что женщина в год по несколько раз его переписывала. И хотя законом это не запрещено, эксперты сочли, что раз она так часто меняла свое мнение, то не понимала значения своих действий. Также учли показания свидетелей», — говорит юрист.

Сам процесс оспаривания завещания, как отмечает эксперт, очень трудоемкий и дорогостоящий. Потому что оценивать приходится действия человека, который сам уже не может дать никаких пояснений. Так что основной повод — состояние человека в момент подписания документа. Суд оценивает, понимал ли наследодатель, что делает.

«Но хочу сразу сказать, что нотариусы, которые удостоверяют завещание, общаются с человеком наедине, выясняют его волю, в беседе оценивают, насколько он здраво мыслит».

Понимал ли человек, что за документ подписывает, и действовал ли по доброй воле, оценивают эксперты. Также суд заслушивает показания свидетелей, но основной акцент — на медицинских документах.

«Человека уже нет в живых, его не опросить, но медицинская документация-то остается. Суд исследует ее не на момент смерти человека, а на момент составления завещания. Выясняется, в каком состоянии он был, были ли какие-то заболевания, назначались ли препараты и тому подобное».

Если человек написал завещание уже в преклонном возрасте, то это само по себе не может быть аргументом. Старость — это не заболевание. Наталья Кирпикова юрист

Хоть завещания в России составляют редко, зачастую обжаловать его пытаются по одной причине: когда кто-то из родственников вдруг узнал, что его несправедливо лишили доли.

«У меня был случай, когда дама по завещанию оставила всё имущество не родной сестре, а соседке. Когда ее родственники это обнаружили, пошли в суд оспаривать, ссылаясь на то, что женщина была пьющей. Этот факт никто не отрицал, даже по медицинским документам прослеживалось, что она пыталась кодироваться. Но эксперты в итоге сделали вывод, что завещание было составлено достаточно давно и на тот момент женщина была дееспособна», — вспоминает практику Наталья Кирпикова.

Важный нюанс связан с тем, что законом установлен ряд обязательных наследников (родители, супруги и дети — несовершеннолетние, на иждивении, нетрудоспособные), которые даже при наличии завещания могут претендовать на свою долю. Но в этом случае получат они не долю целиком, а половину от того, что им полагалось бы при отсутствии завещания. Подробнее об этом мы рассказывали в этом материале.