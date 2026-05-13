В Ярославле закрылся скандальный рок-клуб. Причина

Рок-клуб «Территория» находился на улице Блюхера в Дзержинском районе Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля закрылся рок-клуб «Территория». Об этом сообщили на странице заведения во «ВКонтакте».

«Мы пишем эти строки с тяжелым сердцем, но со светлой памятью. После многих лет жизни, музыки, бессонных ночей и неудержимого драйва клуб „Территория“ завершает свою работу», — говорится в прощальном посте.

Закрытие «Территории» руководство объяснило непростой экономической ситуацией:

«Завершаем работу мы по абсолютно жизненной и банальной причине — клуб и его руководство находятся в сложной финансовой ситуации, накопились долги».

Для желающих поддержать бывших владельцев клуба открыли сбор средств.

Облава в клубе

В марте 2026 года название клуба «Территория» звучало в федеральной сводке новостей. Вечером 14 марта правоохранители нагрянули в заведение на улице Блюхера в Брагине во время концерта метал-группы «Похороны зимы» (18+).

Как рассказали 76.RU очевидцы, ОМОН в масках приехал к клубу на нескольких машинах около семи вечера, задержания длились несколько часов. Как итог шестерых участников вечеринки на суде признали виновными в публичной демонстрации символики, сходной с нацистской. Все задержанные признали вину и пообещали удалить запрещенные изображения со своих тел.

Кроме того, им назначили штрафы по две тысячи рублей. Это минимальное наказание, предусмотренное статьей 20.3 КоАП РФ (о пропаганде нацистской символики или атрибутики экстремистских организаций). При этом им мог грозить арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 100 часов.