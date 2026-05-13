НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Город Облава в рок-клубе В Ярославле закрылся скандальный рок-клуб. Причина

В Ярославле закрылся скандальный рок-клуб. Причина

Ранее в заведении прошла облава силовиков

1 507
Рок-клуб «Территория» находился на улице Блюхера в Дзержинском районе | Источник: Артем Бауман / 76.RUРок-клуб «Территория» находился на улице Блюхера в Дзержинском районе | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рок-клуб «Территория» находился на улице Блюхера в Дзержинском районе

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля закрылся рок-клуб «Территория». Об этом сообщили на странице заведения во «ВКонтакте».

«Мы пишем эти строки с тяжелым сердцем, но со светлой памятью. После многих лет жизни, музыки, бессонных ночей и неудержимого драйва клуб „Территория“ завершает свою работу», — говорится в прощальном посте.

Закрытие «Территории» руководство объяснило непростой экономической ситуацией:

«Завершаем работу мы по абсолютно жизненной и банальной причине — клуб и его руководство находятся в сложной финансовой ситуации, накопились долги».

Для желающих поддержать бывших владельцев клуба открыли сбор средств.

Облава в клубе

В марте 2026 года название клуба «Территория» звучало в федеральной сводке новостей. Вечером 14 марта правоохранители нагрянули в заведение на улице Блюхера в Брагине во время концерта метал-группы «Похороны зимы» (18+).

Как рассказали 76.RU очевидцы, ОМОН в масках приехал к клубу на нескольких машинах около семи вечера, задержания длились несколько часов. Как итог шестерых участников вечеринки на суде признали виновными в публичной демонстрации символики, сходной с нацистской. Все задержанные признали вину и пообещали удалить запрещенные изображения со своих тел.

Кроме того, им назначили штрафы по две тысячи рублей. Это минимальное наказание, предусмотренное статьей 20.3 КоАП РФ (о пропаганде нацистской символики или атрибутики экстремистских организаций). При этом им мог грозить арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 100 часов.

Как ранее сообщали в полиции, среди задержанных были жители Московской, Рязанской, Костромской и Нижегородской областей, а также Москвы. Участники концерта рассказывали, что, по их мнению, силовики вели себя жестко.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Клуб
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
13 мая, 23:00
давно пора позакрывать все подобные гадюшники
Гость
13 мая, 19:18
Скандальный клуб - это был "Мёд", которым владел любитель малолетних. Да и мероприятия там были сомнительно-похабные. А уж когда закрылся-открылся, так вообще из-за какого-то малолетнего блогера давку детей устроили!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем