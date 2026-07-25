Скандальный парк в Ярославле хотят благоустроить: что об этом известно

Парк 30-летия Победы в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле благоустроят Парк 30-летия Победы. 15 июля для этих целей на «Госзакупках» стали искать подрядчика. 23 июля планировалось объявить результаты и готовиться к работе, но желающих за нее взяться пока так и не нашлось.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в документе.

Будущему подрядчику готовы были заплатить 6 млн 639 тысяч 158 рублей. Контракт с заказчиком (МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля) действовал бы со дня подписания до 30 декабря 2026 года. На сами работы же выделили 30 дней.

За это время подрядчику необходимо было «исправить ошибки». Так, основная часть средств касалась восстановления дороги. Установка новых объектов, судя по контракту, не планировалась.

Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов выделяли 64 млн рублей. Осенью 2025 года парк перекопали для укладки кабелей под новое освещение. В нем обустраивали систему видеонаблюдения и устанавливали громкоговорители. В декабре 2025 года здесь снесли здание, в котором меньше года проработало кафе «Много рыбы». Власти сообщили, что постройка была самовольной.

Ранее о благоустройстве парка уже вспоминали. На проблему жители Дзержинского района обратили внимание в середине июля 2026 года.

В мэрии тогда сообщили, что на большей части территории парка уже выполнены работы по выравниванию грунта на газонах, посеяна трава. Тогда же власти подготовили сметную документацию и сообщили о скором поиске подрядчика.