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Город Шестиметровый ангел: в Ярославской области установят новую скульптуру. Где

Шестиметровый ангел: в Ярославской области установят новую скульптуру. Где

На это власти выделят более 14 млн рублей

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Благоустройство села Вятское | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUБлагоустройство села Вятское | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Благоустройство села Вятское

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В селе Вятское установят скульптуру «Ангел». Стальной образ с раскинутыми крыльями планируют расположить на склоне холма в центре села. Рядом обустроят зону отдыха и смотровую площадку.

Как указано на сайте «Госзакупок», заказчиком выступает МБУ «Центр благоустройства территории». За поставку и монтаж «Ангела» готовы заплатить 14 млн 801 тысячу 942 рубля. Это минимальная цена контракта. Подрядчиком станет тот, чье предложение будет самым выгодным.

Установить скульптуру должны с 1 августа по 30 сентября. 11 июня подведут итоги аукциона.

Такой вариант скульптуры предлагает заказчик | Источник: ГосзакупкиТакой вариант скульптуры предлагает заказчик | Источник: Госзакупки

Такой вариант скульптуры предлагает заказчик

Источник:

Госзакупки

Макет скульптуры | Источник: ГосзакупкиМакет скульптуры | Источник: Госзакупки

Макет скульптуры

Источник:

Госзакупки

«В течение пятнадцати календарных дней с даты заключения контракта Поставщик обязан представить Заказчику на утверждение изображения (фотографии, рисунки, схемы вырубки и т. д.) Товара с указанием размеров и варианты ее персонализации (макеты, эскизы)», — указано в контракте.

Будущая статуя отмечена на плане благоустройства | Источник: ГосзакупкиБудущая статуя отмечена на плане благоустройства | Источник: Госзакупки

Будущая статуя отмечена на плане благоустройства

Источник:

Госзакупки

Предварительные эскизы будущей скульптуры уже известны. Высота ее должна быть 4,6 метра, а ширина скульптуры вместе с крыльями — шесть метров. Такие данные уже утверждены.

Ранее власти Ярославской области сообщили, что украсят регион к летнему сезону. 25 больших фигур медведей планируют установить в излюбленных туристами городах и селах: в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Данилове, Любиме, Рыбинске, Рыбинском округе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Вятском, Угличе и Ярославле.

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ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Скульптура Ангел Благоустройство
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