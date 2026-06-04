Шестиметровый ангел: в Ярославской области установят новую скульптуру. Где

Благоустройство села Вятское Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В селе Вятское установят скульптуру «Ангел». Стальной образ с раскинутыми крыльями планируют расположить на склоне холма в центре села. Рядом обустроят зону отдыха и смотровую площадку.

Как указано на сайте «Госзакупок», заказчиком выступает МБУ «Центр благоустройства территории». За поставку и монтаж «Ангела» готовы заплатить 14 млн 801 тысячу 942 рубля. Это минимальная цена контракта. Подрядчиком станет тот, чье предложение будет самым выгодным.

Установить скульптуру должны с 1 августа по 30 сентября. 11 июня подведут итоги аукциона.

Такой вариант скульптуры предлагает заказчик Источник: Госзакупки Макет скульптуры Источник: Госзакупки

«В течение пятнадцати календарных дней с даты заключения контракта Поставщик обязан представить Заказчику на утверждение изображения (фотографии, рисунки, схемы вырубки и т. д.) Товара с указанием размеров и варианты ее персонализации (макеты, эскизы)», — указано в контракте.

Будущая статуя отмечена на плане благоустройства Источник: Госзакупки

Предварительные эскизы будущей скульптуры уже известны. Высота ее должна быть 4,6 метра, а ширина скульптуры вместе с крыльями — шесть метров. Такие данные уже утверждены.

Ранее власти Ярославской области сообщили, что украсят регион к летнему сезону. 25 больших фигур медведей планируют установить в излюбленных туристами городах и селах: в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Данилове, Любиме, Рыбинске, Рыбинском округе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Вятском, Угличе и Ярославле.