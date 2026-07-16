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Образование Тест Только 5% ответят на все 10 вопросов этого теста по географии. Вы в их числе?

Только 5% ответят на все 10 вопросов этого теста по географии. Вы в их числе?

Докажите, что вы знаете Россию дальше родного региона

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Пройдите тест и узнайте, готовы ли вы к экспедиции по России | Источник: Игорь До / E1.RUПройдите тест и узнайте, готовы ли вы к экспедиции по России | Источник: Игорь До / E1.RU

Пройдите тест и узнайте, готовы ли вы к экспедиции по России

Источник:

Игорь До / E1.RU

Россия — это не просто самая большая страна на карте мира, а целая планета уникальных рекордов, где вечная мерзлота соседствует с действующими вулканами, а Уральские горы помнят зарождение земной коры. А вы много знаете о стране, в которой живете? Пройдите наш увлекательный тест по географии России и выясните прямо сейчас: насколько хорошо вы ориентируетесь в бескрайних просторах родной страны — на уровне заядлого туриста-первопроходца или пока лишь по школьному атласу. Думаете, ответите на 10 из 10?

ТестПройден 47 раз
1 / 10

Какой российский город является рекордсменом мира по температурной амплитуде (разнице между зимним минимумом и летним максимумом)?

  • Верхоянск

  • Оймякон

  • Якутск

  • Норильск

2 / 10

Какая из этих крупных российских рек — единственная, которая полностью протекает по территории вечной мерзлоты?

  • Енисей

  • Лена

  • Обь

  • Амур

3 / 10

В России есть уникальное место, где сходятся границы сразу трех государств: России, Китая и Северной Кореи (КНДР). Что это за точка?

  • Река Амур

  • Точка Немо

  • Хребет Сихотэ-Алинь

  • Река Туманная

4 / 10

Какой остров является самой восточной точкой территории Российской Федерации?

  • Остров Врангеля

  • Остров Ратманова

  • Остров Кунашир

  • Мыс Дежнёва

5 / 10

Какое уникальное озеро в России называют «мини-морем» за его соленость? В нем добывают более 80% всей поваренной соли страны.

  • Чаны

  • Ханка

  • Баскунчак

  • Эльтон

6 / 10

Какая горная система России считается одной из самых старых на планете? По мнению многих геологов, основанию некоторых ее пород более 4 миллиардов лет.

  • Саяны

  • Кавказские горы

  • Алтайские горы

  • Уральские горы

7 / 10

Какой действующий вулкан в России является самым высоким на территории всей Евразии?

  • Ключевская Сопка

  • Толбачик

  • Шивелуч

  • Авачинская Сопка

8 / 10

Какое море, омывающее берега России, официально признано самым мелким на всей планете Земля?

  • Белое море

  • Балтийское море

  • Азовское море

  • Баренцево море

9 / 10

Какой субъект Российской Федерации является самым большим по площади? Если бы он был отдельным государством, то занял бы 8-е место в мире.

  • Хабаровский край

  • Тюменская область

  • Республика Саха

  • Красноярский край

10 / 10

Какое уникальное плато в Сибири называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов» за его невероятный рельеф, каньоны и нетронутую природу?

  • Алтайское плато

  • Плато Путорана

  • Тиманский кряж

  • Анабарское плато

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