Только 5% ответят на все 10 вопросов этого теста по географии. Вы в их числе?

Россия — это не просто самая большая страна на карте мира, а целая планета уникальных рекордов, где вечная мерзлота соседствует с действующими вулканами, а Уральские горы помнят зарождение земной коры. А вы много знаете о стране, в которой живете? Пройдите наш увлекательный тест по географии России и выясните прямо сейчас: насколько хорошо вы ориентируетесь в бескрайних просторах родной страны — на уровне заядлого туриста-первопроходца или пока лишь по школьному атласу. Думаете, ответите на 10 из 10?
Какой российский город является рекордсменом мира по температурной амплитуде (разнице между зимним минимумом и летним максимумом)?
Верхоянск
Оймякон
Якутск
Норильск
Какая из этих крупных российских рек — единственная, которая полностью протекает по территории вечной мерзлоты?
Енисей
Лена
Обь
Амур
В России есть уникальное место, где сходятся границы сразу трех государств: России, Китая и Северной Кореи (КНДР). Что это за точка?
Река Амур
Точка Немо
Хребет Сихотэ-Алинь
Река Туманная
Какой остров является самой восточной точкой территории Российской Федерации?
Остров Врангеля
Остров Ратманова
Остров Кунашир
Мыс Дежнёва
Какое уникальное озеро в России называют «мини-морем» за его соленость? В нем добывают более 80% всей поваренной соли страны.
Чаны
Ханка
Баскунчак
Эльтон
Какая горная система России считается одной из самых старых на планете? По мнению многих геологов, основанию некоторых ее пород более 4 миллиардов лет.
Саяны
Кавказские горы
Алтайские горы
Уральские горы
Какой действующий вулкан в России является самым высоким на территории всей Евразии?
Ключевская Сопка
Толбачик
Шивелуч
Авачинская Сопка
Какое море, омывающее берега России, официально признано самым мелким на всей планете Земля?
Белое море
Балтийское море
Азовское море
Баренцево море
Какой субъект Российской Федерации является самым большим по площади? Если бы он был отдельным государством, то занял бы 8-е место в мире.
Хабаровский край
Тюменская область
Республика Саха
Красноярский край
Какое уникальное плато в Сибири называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов» за его невероятный рельеф, каньоны и нетронутую природу?
Алтайское плато
Плато Путорана
Тиманский кряж
Анабарское плато