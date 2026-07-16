Только 5% ответят на все 10 вопросов этого теста по географии. Вы в их числе?

Россия — это не просто самая большая страна на карте мира, а целая планета уникальных рекордов, где вечная мерзлота соседствует с действующими вулканами, а Уральские горы помнят зарождение земной коры. А вы много знаете о стране, в которой живете? Пройдите наш увлекательный тест по географии России и выясните прямо сейчас: насколько хорошо вы ориентируетесь в бескрайних просторах родной страны — на уровне заядлого туриста-первопроходца или пока лишь по школьному атласу. Думаете, ответите на 10 из 10?