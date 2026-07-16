«Они перестали терпеть». В России растет число обращений студентов к психологам: как вузы пытаются спасти тревожное поколение

Динамику роста обращений к психологам подтверждают не везде Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Жить в современном мире в целом непросто, но особенное давление испытывают подростки. С одной стороны — непривычная обстановка и повышенная учебная нагрузка, с другой — необходимость соответствовать ожиданиям родителей, преподавателей, да и своим собственным. Неудивительно, что в последние годы растет спрос на психологическую помощь среди студентов. Но эксперты отмечают, что дело не только в этом. Что происходит с молодым тревожным поколением и что для помощи им предпринимают вузы — в материале NGS.RU.

2,5 тысячи психологов

По информации «Известий», в России на 36% выросло число обращений студентов к психологам, и тенденция сохраняется. В Министерстве науки и образования России подсчитали, что в 2024/2025 учебном году в психологические службы вузов обратились 194 тысячи российских студентов — на 51,3 тысячи больше, чем годом ранее. Из восьми вузов, в которые обратился за комментарием НГС, в четырех тенденцию подтвердили, в остальных роста обращений не заметили.

Число психологических служб в университетах растет соответственно спросу: с 256 в 2020 году до 538, сегодня в них работает свыше 2,5 тысячи специалистов.

При этом в некоторых вузах не заметили изменений в динамике обращений студентов, тогда как в других признали, что штатные психологи без работы не сидят. Во время сессий, например, количество подобных обращений может возрастать, что, как правило, связано с повышением учебной нагрузки, экзаменационным стрессом, трудностями адаптации и личными обстоятельствами студентов.

Регулярные психологические тестирования проводятся в вузах для оценки эмоционального состояния студентов и уровня их адаптации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Любой внутренний конфликт сопровождается тревогой»

Среди главных факторов обращений молодых людей в основном выделяются внешние обстоятельства.

Факторы, из-за которых студенты обращаются к психологам, не всегда очевидны Источник: Юрий Орлов / Городские медиа Естественно, каждый случай индивидуален и требует персональной работы со специалистом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В целом студенты приходят с похожими запросами. Также представители вузов связывают количество обращений с повышенным уровнем тревожности молодого поколения и отдельно выделяют всплески обращений во время сессий из-за роста нагрузки и, соответственно, стресса.

Но сессия — фактор внешний, тогда как беспокоит студентов их внутреннее состояние. По словам клинического психолога-психотерапевта Юлии Деревяги, трудностей, с которыми молодые люди могут обратиться к специалисту, всего три, и они «очень приземленные»: синдром самозванца, «развивающийся в геометрической прогрессии» («им кажется, что все вокруг гении, а они случайно поступили»), экзистенциальная пустота («потеря смысла») и апатия, являющаяся следствием кризиса сепарации от родителей.

«Учеба ради „корочки“ больше не работает: они хотят здесь и сейчас понимать, зачем им эта математика или философия, — привела пример эксперт. — Кризис сепарации — когда они не могут отделиться от родителей психологически. Часто родители звонят по 10 раз в день, и студент живет их ожиданиями, а не своей жизнью».

Ее коллега Роман Жабин имеет похожее мнение на этот счет. По его словам, в университетах и правда много иногородних студентов, у которых идет процесс адаптации, сопровождающийся тревогой и стрессом. Также в этот момент происходит своеобразное «обесценивание высшего образования», что может влиять на мотивацию к обучению (и без того нелегкому) и стать поводом для появления внутреннего конфликта между «хочу» и «надо».

«Как мы знаем, любой внутренний конфликт сопровождается тревогой», — подчеркнул Роман Жабин.

Повышенный уровень тревожности особенно характерен для студентов первого курса. По данным Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования, у каждого пятого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость — это 22% от общего количества учащихся первых курсов.

Уровень тревожности у нынешних первокурсников более высокий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По мнению экспертов, нынешние первокурсники намного более тревожные: на их состоянии сказались, в частности, пандемия и появление онлайн-уроков. Это могло привести к боязни живого контакта, а иногда даже его почти осознанное избегание, порождающее новые причины для тревоги. Разумеется, общее эмоциональное состояние негативно сказывается на академической успеваемости, самооценке, а также отношениях с окружающими людьми.

«Мы видим последствия двух турбулентных лет: информационная перегрузка и разрыв социальных связей после дистанта сделали свое дело. У нынешних первокурсников уровень социальной тревоги выше, чем у их предшественников 5 лет назад, потому что они отвыкли от живого контакта в школе. Но главное: они перестали терпеть. Боль — это сигнал, и они научились его считывать», — заметила Юлия Деревяга.

«Это стало модно и правильно: разбираться в своей голове»

Когда мы говорим о психологическом портрете современного студента, будет ошибкой указывать только на его высокий уровень тревожности или более низкий уровень социальной адаптации. Увеличение количества обращений за психологической помощью связано не только и не столько с этим — эксперты и представители вузов склонны считать, что подобная тенденция связана в том числе и с формированием новой культуры ментального здоровья.

Этот тренд заметили, в частности, в НГПУ, указав, что в последние годы всё меньше стигматизируется тема психологической помощи, зато растет ментальная грамотность среди молодежи. Mолодежь не боится идти к психологу.

«Однозначно это новая культура, — согласилась Юлия Деревяга. — Цифры выросли не потому, что студенты стали слабее, а потому что исчезла стигма „дурак, иди к психологу“. Сейчас поход к психологу в вузе — это такой же обычный ритуал, как запросить справку в деканате. Они видят блогеров, которые открыто говорят о терапии, и для них это уже не признание себя „ненормальным“, а инвестиция в свою эффективность. Это стало модно и правильно: разбираться в своей голове».

Она также отметила, что запросы молодых людей за психологической помощью стали конкретнее и острее.

Тема ментального здоровья постепенно перестает быть запретной и «постыдной» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Психолог Роман Жабин придерживается другого мнения: по его словам, о формировании новой культуры в отношении психического здоровья говорить пока что рано.

«Да, культура ментального здоровья есть, если человек идет к специалистам по вопросам переживаний, а не к одногруппникам, которые увлекаются эзотерикой. Часто мы видим, что в картине мира населения гадалка, алкоголь и психолог — это что-то из одной категории, и молодые люди, студенты не исключение, — констатировал эксперт. — Поэтому критерий повышения культуры ментального здоровья скорее относится к отдельным лицам».

«Идут и меняют свою реальность»

По мнению Юлии Деревяги, рост статистики обращений — это повод не для волнения за нашу молодежь, а, наоборот, большой повод для гордости.

«Они не пьют успокоительное молча, они идут и меняют свою реальность. Это самое здоровое поведение, которое я вижу за последние годы», — призналась она.

Роман Жабин считает, что самый верный способ преодоления страха обращения к психологу — это просто попробовать: «прийти с маленькой историей, которая интересует, и тогда вы поймете, ваш этот специалист или нет». По его мнению, психолог — это прежде всего человек, у которого есть свой подход и свой взгляд на жизнь.

Другой способ — найти того, кто уже попробовал обратиться за помощью к психологу. По словам Романа Жабина, нередко молодые люди приходили на прием «на разведку»: например, для того друга, который боялся обращаться к специалисту самостоятельно. После этого они приходили как бы по личной рекомендации уже знакомого человека.

«Важно не забывать, что в критических ситуациях — у самого учащегося или у его окружения — можно и нужно обращаться к специалисту во избежание тяжелых последствий. Самое важное — помнить, что в критических ситуациях есть люди, которые реально могут помочь. Это их работа», — подчеркнул психолог.

В случае высокой загруженности университетских специалистов студентов могут направить в городские психологические службы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Юлия Деревяга отметила, что страх — совершенно нормальная реакция на неизвестность, и подчеркнула, что перед психологом не нужно сразу «раздеваться душой».

«Первая консультация — это просто знакомство и сбор фактов, формирование запроса, почти как у врача, — пояснила она. — Второе: в университетских центрах работают такие же живые люди. Если вам некомфортно с одним специалистом, вы имеете право попросить другого. Третье и самое важное: ваш страх — это не слабость, а инстинкт самосохранения. Скажите себе: „Я не боюсь лечения, я боюсь неизвестности“. А неизвестность мы развеем за 15 минут разговора. Начните с малого — просто придите и посмотрите на кабинет».

А что делают вузы?

Информировать о возможностях психологической помощи в вузах должны наставники, кураторы, старосты групп и деканаты факультетов. Кроме того, вузы обязаны раз в год проводить профилактические осмотры.

Дополнительно многие вузы устраивают профильные мероприятия и проекты. В РАНХиГС это «Неделя психологического здоровья», в НГУ — «Неделя психологии», «Ночь психологической поддержки», «Дни психологической поддержки» с участием приглашенных специалистов и полимодальных психологов. В СГУПС планируют ввести «Неделю психологии».

Информирование также может происходить с помощью социальных сетей и очных информационных баннеров Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В части опрошенных новосибирских вузов есть специальные курсы по допсихологической помощи: в НГУ и НГТУ НЭТИ, например.

Допсихологическая помощь — это система приемов, которая позволяет людям, не обладающим психологическим образованием, помочь себе и окружающим, оказавшись в проблемной ситуации, справиться с психологическими реакциями, возникшими в связи с этими обстоятельствами.

Чаще всего более активно информируют самую уязвимую группу студентов — первокурсников: со вчерашними школьниками с самых первых дней учебы проводят регулярные беседы, рассказывают им о службах психологической поддержки и способах туда записаться.

Горячая анонимная линия для обращений за психологической помощью Российского Красного Креста: 8 800 250-18-59.