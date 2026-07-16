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Здоровье Сколько стоит грудь и как найти хорошего врача. Неудобные вопросы пластическому хирургу — видео

Сколько стоит грудь и как найти хорошего врача. Неудобные вопросы пластическому хирургу — видео

Врач рассказал, с какими запросами приходят пациенты и не жалеют ли потом о пластике

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Спрашиваем про цены и много другое

Источник:

Илья Чикотин, Илья Мохирев / 72.RU

Изменить свою внешность поможет пластический хирург. Этот специалист меняет форму носа, лица, груди или ягодиц — всё, что вам захочется. Или не всё? А как вообще делают все эти операции и что сейчас в тренде? Мы задали все эти вопросы специалисту — главному врачу клиники Laplas Евгению Олейнику.

«Больше всего мы оперируем лицо, каким бы там это ни казалось странным, потому что многие посчитают, что это грудь. На самом деле больше всего запросов — пластика лица, век, различные вещи, связанные с ушными хрящами, возрастные изменения в области лица. На втором месте пластика груди, а на третьем месте тело: живот, конечности и всё, что связано с эстетикой тела в целом», — говорит хирург.

Он раскрыл стоимость операции на груди, рассказал, как врачи работают со странными запросами и как найти хорошего хирурга. Об это и не только смотрите в видео выше.

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Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Пластический хирург Операция Красота
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