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Лето Дачникам угрожает опасное заболевание на томатах и огурцах. Можно ли спасти урожай?

Дачникам угрожает опасное заболевание на томатах и огурцах. Можно ли спасти урожай?

Агрономы рассказали, что нужно делать

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Из-за переизбытка влаги может появиться фомоз на томатах и огурцах | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИз-за переизбытка влаги может появиться фомоз на томатах и огурцах | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Из-за переизбытка влаги может появиться фомоз на томатах и огурцах

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Для садовых культур переизбыток влаги может провоцировать рост болезней и вредителей, предупреждают специалисты. Из-за дождей есть вероятность проявления фомоза — грибкового заболевания на томатах и огурцах.

«На листьях огурцов болезнь проявляется овальными или круглыми пятнами, на стеблях это продольные полосы серого, черного цвета. На плодах это вдавленные пятна, которые со временем разрастаются и становятся почти черными», — объяснили агрономы тюменского Россельхозцентра.

На томатах заболевание проявляется почти таким же образом, отмечают агрономы. Первоначально на листьях можно заметить почти черные пятна, вокруг них появляется желтоватая кайма. На плодах сначала тоже появляются мелкие вдавленные пятна — часто это происходит у плодоножки. Они разрастаются, поверхность в этих местах становится бугристой и легко продавливается. Поражаются зеленые и спелые плоды. Зеленые вовсе не вызревают и отпадают.

Агрономы в качестве одной из причины называют повышенную влажность воздуха и почвы. Кроме этого, загущенность посадок и перепады температур.

Если вы обнаружили заражение куста с молодыми плодами, их надо опрыскивать биологическими препаратами «Фитоспорин-М», «Бактофит», «Фитолавин» или использовать препараты на основе бордоской смеси или на хлорокиси меди. Только перед этим необходимо удалить все зараженные плоды и другие части растения, вплоть до выкапывания куста целиком. Это делается, чтобы фомоз не распространился дальше.

Сильно зараженные кусты, листья стебли и плоды агрономы рекомендуют сжигать. Это нужно для полного уничтожения очага заболевания.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Дача Агроном Заболевание
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