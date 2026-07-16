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Развлечения Где они теперь Обзор «Они вернутся»: группа MBAND намекнула на воссоединение — как выглядят ее участники

«Они вернутся»: группа MBAND намекнула на воссоединение — как выглядят ее участники

Шесть лет назад коллектив распался, певцы захотели делать сольную карьеру

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Группа появилась после конкурса «Хочу к Меладзе» | Источник: Анна Салынская / ТАССГруппа появилась после конкурса «Хочу к Меладзе» | Источник: Анна Салынская / ТАСС

Группа появилась после конкурса «Хочу к Меладзе»

Источник:

Анна Салынская / ТАСС

После успешного возвращения на сцену многих артистов из 90-х за ними подтянулись и те, кто выступал в 2000-е и 10-е. На этой волне стали поговаривать, что стоит ждать возвращения группы MBAND. Экс-участники сами подогрели слухи, опубликовав несколько совместных видео. Поклонники тут же заговорили о воссоединении. Пока официальных заявлений нет, мы решили вспомнить, как изменились участники группы после распада и чем они занимаются сейчас.

  1. Артем Пиндюра
  2. Владислав Рамм
  3. Анатолий Цой
  4. Никита Киоссе
1

Артем Пиндюра

В группе за Артемом закрепился образ плохиша. Он не стеснялся говорить то, что думает, часто появлялся в компании разных красивых девушек и даже внешне выделялся на фоне других миловидных участников.

Артем был не только участником группы, но и, в отличие от других, автором песен, в том числе хита «Она вернется» | Источник: kid_tyoma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Артем был не только участником группы, но и, в отличие от других, автором песен, в том числе хита «Она вернется» | Источник: kid_tyoma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артем был не только участником группы, но и, в отличие от других, автором песен, в том числе хита «Она вернется»

Источник:

kid_tyoma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О том, что Артем хочет уйти из группы, новости появились еще до распада. В 2018 году Артем опубликовал снимок с синяком на лице и объявил, что всё кончено. Спустя время Пиндюра все же опроверг новость о распаде, объяснив, что просто вспылил.

— За четыре года было немало конфликтов и споров, просто вы впервые это увидели. Я очень вспыльчивый и эмоциональный человек и порой могу сгоряча наломать, — оправдывался Артем.

Но, как оказалось, распад все же был не за горами. При этом Артем отмечал, что не держит зла ни на кого из певцов и остался с ними в хороших отношениях.

— Мы друзья и дружили по-настоящему. Наверное, отчасти благодаря этому был такой успех. Конечно, сейчас мы намного реже общаемся. Каждый из нас сейчас строит себя как большого артиста, но тем не менее мы по-прежнему всегда друг другу рады, — оптимистично отзывался певец.

На самом деле ситуация после ухода в свободное плавание была совсем не радужная. У Артема не было никакого запасного плана и параллельных проектов, а денег за время существования группы он не скопил. В итоге ему пришлось продавать машину, чтобы обеспечить себя на первое время.

За годы на коже Артема добавилось много новых татуировок | Источник: kid_tyoma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)За годы на коже Артема добавилось много новых татуировок | Источник: kid_tyoma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За годы на коже Артема добавилось много новых татуировок

Источник:

kid_tyoma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы артист выпускал песни под ником Артем Кид и о возрождении группы и не думал.

— Мне кажется, странно после 30 думать о возрождении бойз-бенда. Разве что в качестве продюсера, но до этого статуса я еще не дорос, — говорил он.

Несмотря на это, именно Пиндюра намекнул, что группа может собраться снова. В своих социальных сетях он выложил видео с Цоем и Киоссе под свою новую песню «Время вода» и собрал уже сотни комментариев от фанаток MBAND, которые увидели в видео намек на возвращение.

Подпись к фотографии Артем выбрал не менее интригующую «Стоп! Что?»

Источник:

kid_tyoma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Они вернутся, они вернутся, они мне ночью заменяют солнце, — написал под одним из видео пользователь с ником _wind_15.

— Я знаю, что они что-то мутят, но не могу это доказать, — заинтриговала elizaveta19.10.

— А не пахнет возвращением бойз-бенда, но без продюсера? Господи, если это случится, это будет лучшее событие, — в предвкушении antanta_18.

2

Владислав Рамм

Владислав самый первый покинул группу, всего через год после ее создания. Меладзе говорил о том, что выгнал Рамма за профнепригодность. Участники подтверждали, что певец несерьезно относился к делу: мог сорвать съемки и не приехать на церемонию награждения.

Кроме музыки, Рамм также увлекался актерством и даже учился в театральном колледже | Источник: RAMM / vk.comКроме музыки, Рамм также увлекался актерством и даже учился в театральном колледже | Источник: RAMM / vk.com

Кроме музыки, Рамм также увлекался актерством и даже учился в театральном колледже

Источник:

RAMM / vk.com

— В последнее время мы уже везде бывали втроем, Влад, к сожалению, частенько опаздывал, — рассказывали о разладе участники MBAND. — Это решение у нас с парнями и с Костей зрело очень-очень давно. Причина — он просто сломался, не выдержал натиска.

Кроме беды с дисциплиной, Рамм также попал в скандал — изменил жене с танцовщицей. Развод и семейные разборки также плохо влияли на имидж группы, и с певцом попрощались.

Рамм некоторое время сотрудничал с Яной Рудковской, но сольные песни такой популярности не имели. В его карьере наступило долгое затишье. В 2026 году Рамм раскрыл, что ему приходилось перебиваться подработками, чтобы содержать семью.

После ухода из группы Влад сильно изменился | Источник: vladislav_ramm / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)После ухода из группы Влад сильно изменился | Источник: vladislav_ramm / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После ухода из группы Влад сильно изменился

Источник:

vladislav_ramm / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Влад второй раз пытается вернуться в шоу-бизнес и записывает новые треки в домашней студии. О своем скандальном уходе спустя 11 лет он рассуждает философски и причины разорванных отношений называет иные, чем Меладзе.

— Мне просто стало скучно в группе. Я перестал себя с ней олицетворять. В MBAND не было возможностей творить, делать свою музыку, — признался Рамм в интервью для YouTube-канала «Время дружить».

Несмотря на прошлое, певец отмечает, что готов рассмотреть предложение об участии в концертах группы.

3

Анатолий Цой

Анатолий постепенно начал сольную карьеру еще будучи в группе. Его приглашали участником и ведущим на шоу, и певец не отказывался от таких щедрых предложений. Даже перед самым закрытием MBAND Цой был занят на съемках первого сезона шоу «Маска» (12+).

До шоу «Хочу к Меладзе», Цой успел пройти немало музыкальных состязаний | Источник: anatoliytsoy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)До шоу «Хочу к Меладзе», Цой успел пройти немало музыкальных состязаний | Источник: anatoliytsoy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

До шоу «Хочу к Меладзе», Цой успел пройти немало музыкальных состязаний

Источник:

anatoliytsoy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Анатолий узнал, что после финала ему придется начать новую жизнь и уже без коллег по группе, у него появилась четкая цель — во что бы то ни стало победить.

— Мне важна была победа, потому что внезапно мы с Константином Меладзе решили, что распускаем группу. И вот тогда у меня внутри начиналась паника. Пять лет я жил и не тужил, а тут появилась какая-то неизвестность. Раньше было комфортно и хорошо, тут же нужно что-то делать. И понял: надо победить, чтобы заявить о себе, — рассказывал певец.

Надежды было мало, так как в финале Цою пришлось столкнуться с сильным соперником — Ларисой Долиной. Однако судьи были милостивы к Цою, который на протяжении всего сезона превосходил себя, и отдали ему победу.

Цой победил в маске льва | Источник: «Маска» / vk.comЦой победил в маске льва | Источник: «Маска» / vk.com

Цой победил в маске льва

Источник:

«Маска» / vk.com

Карьера певца после проекта действительно пошла в гору. Он записал несколько треков и стал постоянным участником различных шоу в сети. Не меньше внимания привлекала личная жизнь Анатолия. Долгое время красавчика считали закоренелым холостяком, однако в один момент появились слухи, что певец закрутил с Анной Седоковой.

Артисты познакомились еще в 2014 году на шоу «Хочу к Меладзе», где Седокова сидела в кресле жюри. Поговаривали, что сын певицы — это ее внебрачный ребенок с Цоем. Однако певец это отрицает.

— Самый нелепый слух обо мне — что у меня с Анной Седоковой есть совместный ребенок, — отнекивается певец.

Позднее появилась информация, что Цой не только не отец ребенка Седоковой, но и не ее парень. Издание Super выяснило, что еще до популярности Анатолий женился на Ольге Ким и пара воспитывает троих детей. Свои отношения Цой тщательно скрывает, чтобы не испортить созданный образ холостяка.

Цой заметно возмужал | Источник: anatoliytsoy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Цой заметно возмужал | Источник: anatoliytsoy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Цой заметно возмужал

Источник:

anatoliytsoy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сам певец подобные разговоры не подтверждает и не опровергает, но отмечает, что брак для него нечто священное и не в его характере размениваться на короткие романы.

— Сейчас ведь как бывает: люди женятся, а через месяц уже разводятся. Это не для меня. Я человек с таким советским воспитанием. Для меня брак — это очень серьезно и на всю жизнь, — заявляет Цой.

4

Никита Киоссе

Никита был российской версией Джастина Бибера. Впервые на телевидение Киоссе попал в 13 лет и дошел до финала украинской версии шоу «Голос. Дети». После была победа на «Хочу к Меладзе». Участником группы MBAND он стал в 16 лет и был самым младшим.

Победить на шоу Никите не удалось, потому что начал ломаться голос | Источник: Никита Киоссе / vk.comПобедить на шоу Никите не удалось, потому что начал ломаться голос | Источник: Никита Киоссе / vk.com

Победить на шоу Никите не удалось, потому что начал ломаться голос

Источник:

Никита Киоссе / vk.com

Никита отмечал, что особенно сильно из коллег сблизился с Владиславом, поэтому его уход из группы дался ему очень тяжело.

— После «дружбы» с Владом я стал меньше доверять людям. Благодаря ему я впервые осознал, что такое предательство, — откровенничал Киоссе.

После распада группы Никите пришлось начинать жить с чистого листа. Он отказался от образа милого мальчика в пользу загадочного и серьезного исполнителя.

После распада группы Никита также снимался в кино и рекламе | Источник: nikitakiosse13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)После распада группы Никита также снимался в кино и рекламе | Источник: nikitakiosse13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После распада группы Никита также снимался в кино и рекламе

Источник:

nikitakiosse13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У группы был огромный медийный, продюсерский и финансовый ресурс. И быть в топе тогда всем нам, солистам, было очень просто. Сегодня же мне приходится выгрызать интерес к себе, много и кропотливо работать, бесконечно потея на студии, чтобы доказать себе и всем остальным, что я крутой, — рассказал о себе Никита.

Последние годы он сотрудничает с лейблом Velvet Music, который работает с Мари Краймбрери, группой «Винтаж» и Нюшей.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Музыка Анатолий Цой Группа
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Они навернутся.
Гость
14 минут
кто все эти люди?
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