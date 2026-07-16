«Они вернутся»: группа MBAND намекнула на воссоединение — как выглядят ее участники

В группе за Артемом закрепился образ плохиша. Он не стеснялся говорить то, что думает, часто появлялся в компании разных красивых девушек и даже внешне выделялся на фоне других миловидных участников.

Артем был не только участником группы, но и, в отличие от других, автором песен, в том числе хита «Она вернется»

О том, что Артем хочет уйти из группы, новости появились еще до распада. В 2018 году Артем опубликовал снимок с синяком на лице и объявил, что всё кончено. Спустя время Пиндюра все же опроверг новость о распаде, объяснив, что просто вспылил.

— За четыре года было немало конфликтов и споров, просто вы впервые это увидели. Я очень вспыльчивый и эмоциональный человек и порой могу сгоряча наломать, — оправдывался Артем.

Но, как оказалось, распад все же был не за горами. При этом Артем отмечал, что не держит зла ни на кого из певцов и остался с ними в хороших отношениях.

— Мы друзья и дружили по-настоящему. Наверное, отчасти благодаря этому был такой успех. Конечно, сейчас мы намного реже общаемся. Каждый из нас сейчас строит себя как большого артиста, но тем не менее мы по-прежнему всегда друг другу рады, — оптимистично отзывался певец.

На самом деле ситуация после ухода в свободное плавание была совсем не радужная. У Артема не было никакого запасного плана и параллельных проектов, а денег за время существования группы он не скопил. В итоге ему пришлось продавать машину, чтобы обеспечить себя на первое время.