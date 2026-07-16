«Они вернутся»: группа MBAND намекнула на воссоединение — как выглядят ее участники

После успешного возвращения на сцену многих артистов из 90-х за ними подтянулись и те, кто выступал в 2000-е и 10-е. На этой волне стали поговаривать, что стоит ждать возвращения группы MBAND. Экс-участники сами подогрели слухи, опубликовав несколько совместных видео. Поклонники тут же заговорили о воссоединении. Пока официальных заявлений нет, мы решили вспомнить, как изменились участники группы после распада и чем они занимаются сейчас.
Артем Пиндюра
В группе за Артемом закрепился образ плохиша. Он не стеснялся говорить то, что думает, часто появлялся в компании разных красивых девушек и даже внешне выделялся на фоне других миловидных участников.
О том, что Артем хочет уйти из группы, новости появились еще до распада. В 2018 году Артем опубликовал снимок с синяком на лице и объявил, что всё кончено. Спустя время Пиндюра все же опроверг новость о распаде, объяснив, что просто вспылил.
— За четыре года было немало конфликтов и споров, просто вы впервые это увидели. Я очень вспыльчивый и эмоциональный человек и порой могу сгоряча наломать, — оправдывался Артем.
Но, как оказалось, распад все же был не за горами. При этом Артем отмечал, что не держит зла ни на кого из певцов и остался с ними в хороших отношениях.
— Мы друзья и дружили по-настоящему. Наверное, отчасти благодаря этому был такой успех. Конечно, сейчас мы намного реже общаемся. Каждый из нас сейчас строит себя как большого артиста, но тем не менее мы по-прежнему всегда друг другу рады, — оптимистично отзывался певец.
На самом деле ситуация после ухода в свободное плавание была совсем не радужная. У Артема не было никакого запасного плана и параллельных проектов, а денег за время существования группы он не скопил. В итоге ему пришлось продавать машину, чтобы обеспечить себя на первое время.
Последние годы артист выпускал песни под ником Артем Кид и о возрождении группы и не думал.
— Мне кажется, странно после 30 думать о возрождении бойз-бенда. Разве что в качестве продюсера, но до этого статуса я еще не дорос, — говорил он.
Несмотря на это, именно Пиндюра намекнул, что группа может собраться снова. В своих социальных сетях он выложил видео с Цоем и Киоссе под свою новую песню «Время вода» и собрал уже сотни комментариев от фанаток MBAND, которые увидели в видео намек на возвращение.
— Они вернутся, они вернутся, они мне ночью заменяют солнце, — написал под одним из видео пользователь с ником _wind_15.
— Я знаю, что они что-то мутят, но не могу это доказать, — заинтриговала elizaveta19.10.
— А не пахнет возвращением бойз-бенда, но без продюсера? Господи, если это случится, это будет лучшее событие, — в предвкушении antanta_18.
Владислав Рамм
Владислав самый первый покинул группу, всего через год после ее создания. Меладзе говорил о том, что выгнал Рамма за профнепригодность. Участники подтверждали, что певец несерьезно относился к делу: мог сорвать съемки и не приехать на церемонию награждения.
— В последнее время мы уже везде бывали втроем, Влад, к сожалению, частенько опаздывал, — рассказывали о разладе участники MBAND. — Это решение у нас с парнями и с Костей зрело очень-очень давно. Причина — он просто сломался, не выдержал натиска.
Кроме беды с дисциплиной, Рамм также попал в скандал — изменил жене с танцовщицей. Развод и семейные разборки также плохо влияли на имидж группы, и с певцом попрощались.
Рамм некоторое время сотрудничал с Яной Рудковской, но сольные песни такой популярности не имели. В его карьере наступило долгое затишье. В 2026 году Рамм раскрыл, что ему приходилось перебиваться подработками, чтобы содержать семью.
Сейчас Влад второй раз пытается вернуться в шоу-бизнес и записывает новые треки в домашней студии. О своем скандальном уходе спустя 11 лет он рассуждает философски и причины разорванных отношений называет иные, чем Меладзе.
— Мне просто стало скучно в группе. Я перестал себя с ней олицетворять. В MBAND не было возможностей творить, делать свою музыку, — признался Рамм в интервью для YouTube-канала «Время дружить».
Несмотря на прошлое, певец отмечает, что готов рассмотреть предложение об участии в концертах группы.
Анатолий Цой
Анатолий постепенно начал сольную карьеру еще будучи в группе. Его приглашали участником и ведущим на шоу, и певец не отказывался от таких щедрых предложений. Даже перед самым закрытием MBAND Цой был занят на съемках первого сезона шоу «Маска» (12+).
Когда Анатолий узнал, что после финала ему придется начать новую жизнь и уже без коллег по группе, у него появилась четкая цель — во что бы то ни стало победить.
— Мне важна была победа, потому что внезапно мы с Константином Меладзе решили, что распускаем группу. И вот тогда у меня внутри начиналась паника. Пять лет я жил и не тужил, а тут появилась какая-то неизвестность. Раньше было комфортно и хорошо, тут же нужно что-то делать. И понял: надо победить, чтобы заявить о себе, — рассказывал певец.
Надежды было мало, так как в финале Цою пришлось столкнуться с сильным соперником — Ларисой Долиной. Однако судьи были милостивы к Цою, который на протяжении всего сезона превосходил себя, и отдали ему победу.
Карьера певца после проекта действительно пошла в гору. Он записал несколько треков и стал постоянным участником различных шоу в сети. Не меньше внимания привлекала личная жизнь Анатолия. Долгое время красавчика считали закоренелым холостяком, однако в один момент появились слухи, что певец закрутил с Анной Седоковой.
Артисты познакомились еще в 2014 году на шоу «Хочу к Меладзе», где Седокова сидела в кресле жюри. Поговаривали, что сын певицы — это ее внебрачный ребенок с Цоем. Однако певец это отрицает.
— Самый нелепый слух обо мне — что у меня с Анной Седоковой есть совместный ребенок, — отнекивается певец.
Позднее появилась информация, что Цой не только не отец ребенка Седоковой, но и не ее парень. Издание Super выяснило, что еще до популярности Анатолий женился на Ольге Ким и пара воспитывает троих детей. Свои отношения Цой тщательно скрывает, чтобы не испортить созданный образ холостяка.
Сам певец подобные разговоры не подтверждает и не опровергает, но отмечает, что брак для него нечто священное и не в его характере размениваться на короткие романы.
— Сейчас ведь как бывает: люди женятся, а через месяц уже разводятся. Это не для меня. Я человек с таким советским воспитанием. Для меня брак — это очень серьезно и на всю жизнь, — заявляет Цой.
Никита Киоссе
Никита был российской версией Джастина Бибера. Впервые на телевидение Киоссе попал в 13 лет и дошел до финала украинской версии шоу «Голос. Дети». После была победа на «Хочу к Меладзе». Участником группы MBAND он стал в 16 лет и был самым младшим.
Никита отмечал, что особенно сильно из коллег сблизился с Владиславом, поэтому его уход из группы дался ему очень тяжело.
— После «дружбы» с Владом я стал меньше доверять людям. Благодаря ему я впервые осознал, что такое предательство, — откровенничал Киоссе.
После распада группы Никите пришлось начинать жить с чистого листа. Он отказался от образа милого мальчика в пользу загадочного и серьезного исполнителя.
— У группы был огромный медийный, продюсерский и финансовый ресурс. И быть в топе тогда всем нам, солистам, было очень просто. Сегодня же мне приходится выгрызать интерес к себе, много и кропотливо работать, бесконечно потея на студии, чтобы доказать себе и всем остальным, что я крутой, — рассказал о себе Никита.
Последние годы он сотрудничает с лейблом Velvet Music, который работает с Мари Краймбрери, группой «Винтаж» и Нюшей.