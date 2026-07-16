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Страна и мир Российские приложения массово исчезают из Google Play

Российские приложения массово исчезают из Google Play

Из магазина удалили уже несколько платформ

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Пользователям объяснили, как теперь обновлять приложения | Источник: Максим Серков / NGS42.RUПользователям объяснили, как теперь обновлять приложения | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Пользователям объяснили, как теперь обновлять приложения

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

Приложения российского технологического холдинга VK, национального мессенджера MAX и соцсети «Одноклассники» исчезли из магазина приложений Google Play. Следом исчез и Mail.ru. Пользователи не могут их скачать через этот источник.

«Приложения VK исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме, без ограничений. Приложения VK доступны для установки в официальных альтернативных магазинах», — говорится в сообщении пресс-службы платформы.

Обновления приложений также работают в обычном режиме. Для этого необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии. Пользователи Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях в приложениях VK.

Под удаление попали не только соцсеть VK, но и VK Музыка, VK Мессенджер и VK Звонки, VK Видео, и VK Видео Live, VK Знакомства, VK Admin, VK Play, VK Teams, VK Почта. Также исчезли Юла, Маруся.

Городские медиа направили запросы в MAX, «Одноклассники» и Mail.ru с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

В конце июня американская Apple удалила приложения VK, «Одноклассники» и «Дзен». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такое происходит не в первый раз. Компания уже удаляла мессенджер MAX из App Store. Позже Евросоюз включил VK и Max в санкционные списки.

Обновлено в 14:36 (мск): Удаление российских приложений из маркета Google Play показывает, что рассчитывать на иностранные площадки больше нельзя. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, как только отечественный продукт начинает расти, набирать аудиторию и становиться реальной альтернативой иностранным платформам, сразу находятся причины ограничить к нему доступ.

Удаление приложений прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что это представляет собой циничную зачистку информационного пространства.

«Это не вопрос претензий по каким-то реально существующим проблемам. Это настоящая зачистка информационно-коммуникационного пространства», — заявила Захарова.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
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