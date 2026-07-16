«Это выглядело очень пугающе». Россиянин — о том, как в столице Аргентины праздновали победу над Англией

Весь Буэнос-Айрес прошлым вечером собрался у Обелиска Источник: palermeando / Instagram*; Кирил Кушнов / E1.RU

За полуфинальной схваткой футбольных сборных Аргентины и Англии без преувеличения следили по всему миру, но вряд ли где-то страсти кипели так же сильно, как в Буэнос-Айресе. Вадим из Екатеринбурга, переехавший в эту южноамериканскую страну три года назад, по просьбе E1.RU рассказал, что творилось 15 июля на улицах столицы и чем ему запомнился этот вечер.

Сразу скажу: я не большой фанат футбола и этот матч тоже не смотрел, как и все предыдущие, но здесь это, конечно, религия на 100% — с примесью эзотерики и язычества. Начиная от заговорщических утверждений: «Ровно 40 лет назад была „рука Бога“, и вот история повторяется», вплоть до свечек перед телевизором и замораживания в холодильнике всего английского: пакетиков с чаем Ahmad, брелоков с красными автобусами и т. д.

«Рука Бога» — знаменитый фрагмент матча между сборными Аргентины и Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 в Мексике. Так свой гол назвал Диего Марадона, когда его обвинили в игре рукой. Рефери взятие ворот засчитал, решив, что мяч был отправлен в ворота головой. Это позволило аргентинцам пройти дальше и в итоге стать чемпионами.

А вы знали о такой примете болельщиков? Источник: fenka_ne_v_dyxe / Instagram*

Уже в час дня в городе ничего не работало, кажется, даже общественный транспорт перестал ходить. В районе двух часов ощущение на улице было как перед Новым годом. Все куда-то очень спешили, многие были одеты в футбольную форму.

А в 15 часов (время начала матча. — Прим. ред.) город просто вымер. Встречались одиноко проезжавшие машины или одинокие странные прохожие.

Между двумя фрагментами видео — всего около часа (смотрите со звуком!) Источник: читатель E1.RU Вадим

И такое напряжение царило в воздухе все полтора часа игры, до первого аргентинского гола. Потом сразу же второй. Победа — и вот тут началось. Все кричали со своих балконов, машины сигналили, а потом народ стал выходить на улицу, и все стали двигаться по направлению к Обелиску (монумент, построенный в самом центре Буэнос-Айреса в честь 400-летия города. — Прим. ред.).

Вся столица после матча начала стекаться в центр Источник: читатель E1.RU Вадим

Представляете, что будет твориться в городе после финального матча? Источник: palermeando, fenka_ne_v_dyxe, manuoubina / Instagram.com*

Когда смотришь на картинки в интернете, выглядит это довольно весело и празднично, но в толпе находиться немного жутковато: все-таки энергетика довольно агрессивная. Лично для меня это выглядело очень пугающе, особенно когда вокруг столько политического. Сначала флаги Англии жгли только в соцсетях, а потом — уже и на улице. Ну и то, что на поле вынесли слоган, который здесь на каждом углу («Мальвины — это Аргентина»), выглядит словно они не в футбол выиграли, а острова себе обратно отвоевали.

Спор из-за Фолклендских (Мальвинских) островов в 1982 году перерос в вооруженный конфликт. Сперва контроль над архипелагом установила Аргентина, но затем британский флот отвоевал его, вынудив аргентинские войска капитулировать. Несмотря на это, Буэнос-Айрес продолжает оспаривать и принадлежность, и название островов. Поэтому баннер со словами Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские»), который футболисты вынесли на поле после победы, однозначно считывается как политическое заявление.

Сегодня в миграционке сказали: «Приходите во вторник». Сначала было не ясно, почему во вторник: есть же еще четверг, пятница и понедельник. Но четверг и пятница уже воспринимаются как фериада (праздничные дни. — Прим. ред.), а понедельник в случае победы (тут мало кто в ней сомневается, я так понимаю), естественно, тоже будет выходным. Хотя официально этого никто не объявлял, конечно.

Я не застал прошлый чемпионат мира, но про него ходят легенды — какой тут был национальный праздник в честь победы Аргентины. Сейчас с каждым матчем размах нарастает, так что это, видимо, было еще не самое бурное празднование.

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Как прошел полуфинальный матч между сборными Аргентины и Англии, читайте в нашей онлайн-хронике. А расклад перед финальной битвой на чемпионате мира вы найдете по этой ссылке.

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