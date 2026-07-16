НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

7 м/c,

сев.

 751мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 88,91
Погиб и пострадали от БПЛА
Сбили 54 БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Здесь был Пушкин
Визуализация Карабулинской развязки
Перекрыт въезд в Ярославль
Автобус сбил девушку
Видео смертельного ДТП
Он и она Обзор «Меня это просто бесит»: Пригожин сделал неожиданное признание о браке с Валерией

«Меня это просто бесит»: Пригожин сделал неожиданное признание о браке с Валерией

Из-за жены продюсеру пришлось пойти на серьезные перемены

162
Звездная пара вместе уже 22 года | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЗвездная пара вместе уже 22 года | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Звездная пара вместе уже 22 года

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

На днях певица Валерия похвасталась своей шикарной фигурой и опубликовала фотографии из отпуска. Под снимками сотни комментариев о том, что артистка мотивирует заниматься собой и следить за своим телом. Как оказалось, среди тех, кто, видя Валерию, захотел стать лучшей версией себя, оказался и ее муж Иосиф Пригожин. Продюсер объявил войну лишним килограммам и уже похвастался первыми результатами.

Иосиф Пригожин всегда был главным фанатом своей жены, но в какой-то момент стал замечать, что на ее фоне заметно сдает позиции. Пока Валерия в 58 лет демонстрирует в соцсетях фигуру, которой позавидуют и двадцатилетние, Иосиф осознал: со стороны они смотрятся вовсе не как ровесники.

— Я с недавних пор, глядя на Валерию, решил похудеть, — рассказал Пригожин изданию «Комсомольская правда». — За два месяца уже сбросил восемь килограммов. Начал замечать, что люди меня стали принимать за отца Валерии. Спрашивают: «Это ваша дочка?» Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя.

Несмотря на то что Валерия публикует смелые фото в бикини, вызывая переполох в соцсетях, Иосиф уверяет: места ревности в их браке нет. Напротив, он в восторге от того, какое впечатление его жена производит на окружающих и коллег по цеху.

— Я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина. И я горжусь, когда коллеги Леры испытывают к ней искреннюю симпатию и в знак восхищения делают ей подарки, — говорит он.

По словам продюсера, секрет феноменальной формы его супруги — вовсе не в генетике или строгих диетах. А в регулярной физической активности, к которой теперь приобщился и сам Иосиф. Пара практикует многокилометровые прогулки, причем в любом месте и в любую погоду.

— Мы с ней очень много ходим, гуляем. Куда бы мы ни приехали, Лера час-два посвящает спорту. Чудес на свете не бывает. За ее легкостью и красотой стоит большой труд, — признаётся продюсер в том же интервью.

Дома у звездной пары тоже не забалуешь. Их холодильник обычно пустует, в нем можно найти разве что зелень и яйца. Но не стоит переживать, супруги не голодают, а лишь часто едят вне дома. Валерия строго следит за питанием мужа, но заменяет привычную пасту на белок и клетчатку. И хотя Иосиф признаётся, что у него нет такой железной силы воли, как у жены, он твердо намерен сбросить еще 12–13 килограммов, чтобы вернуть былую легкость.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Иосиф Пригожин Валерия Диета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
35 минут
Еще два года и перебеситься.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем