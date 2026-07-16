«Меня это просто бесит»: Пригожин сделал неожиданное признание о браке с Валерией

Звездная пара вместе уже 22 года Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

На днях певица Валерия похвасталась своей шикарной фигурой и опубликовала фотографии из отпуска. Под снимками сотни комментариев о том, что артистка мотивирует заниматься собой и следить за своим телом. Как оказалось, среди тех, кто, видя Валерию, захотел стать лучшей версией себя, оказался и ее муж Иосиф Пригожин. Продюсер объявил войну лишним килограммам и уже похвастался первыми результатами.

Иосиф Пригожин всегда был главным фанатом своей жены, но в какой-то момент стал замечать, что на ее фоне заметно сдает позиции. Пока Валерия в 58 лет демонстрирует в соцсетях фигуру, которой позавидуют и двадцатилетние, Иосиф осознал: со стороны они смотрятся вовсе не как ровесники.

— Я с недавних пор, глядя на Валерию, решил похудеть, — рассказал Пригожин изданию «Комсомольская правда». — За два месяца уже сбросил восемь килограммов. Начал замечать, что люди меня стали принимать за отца Валерии. Спрашивают: «Это ваша дочка?» Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя.

Несмотря на то что Валерия публикует смелые фото в бикини, вызывая переполох в соцсетях, Иосиф уверяет: места ревности в их браке нет. Напротив, он в восторге от того, какое впечатление его жена производит на окружающих и коллег по цеху.

— Я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина. И я горжусь, когда коллеги Леры испытывают к ней искреннюю симпатию и в знак восхищения делают ей подарки, — говорит он.

По словам продюсера, секрет феноменальной формы его супруги — вовсе не в генетике или строгих диетах. А в регулярной физической активности, к которой теперь приобщился и сам Иосиф. Пара практикует многокилометровые прогулки, причем в любом месте и в любую погоду.

— Мы с ней очень много ходим, гуляем. Куда бы мы ни приехали, Лера час-два посвящает спорту. Чудес на свете не бывает. За ее легкостью и красотой стоит большой труд, — признаётся продюсер в том же интервью.