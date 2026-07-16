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Развлечения Обзор «Мне очень нравится идея»: Сергей Светлаков раскрыл свою главную мечту

«Мне очень нравится идея»: Сергей Светлаков раскрыл свою главную мечту

Она напрямую связана с его любимым видом отдыха

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Актер нашел способ, как поймать дзен и заземлиться | Источник: digital-book Marie ClaireАктер нашел способ, как поймать дзен и заземлиться | Источник: digital-book Marie Claire

Актер нашел способ, как поймать дзен и заземлиться

Источник:

digital-book Marie Claire

Сад или огород — странный предмет, любовь к нему приходит исключительно с возрастом, у каждого в свое время. Тяга покопаться на грядках и вырастить еду своими руками одолела актера Сергея Светлакова. В специальном выпуске digital-бука Marie Claire он раскрыл подробности об одном из лучших видов отдыха — концепции «дача-vita». Оказывается, суровое огородное детство на Урале не отбило у артиста желание копаться в земле, а, наоборот, привело к мечте о тихом уголке в древнем русском городе.

Для многих сверстников Светлакова огород в детстве был каторгой, и Сергей не стал исключением. Актер вспоминает, что первые 15 лет его жизни были неразрывно связаны с еженедельными поездками на участок.

— Каждые выходные, пока все мои сверстники еще смотрели сны в кроватях, мы с родителями отправлялись на участок. Ровно в 07:52 (это время навечно вытатуировано у меня в памяти) мы садились в электричку и час ехали, стараясь не повредить в толпе хрупкие саженцы и драгоценную рассаду, — делится воспоминаниями артист.

Тогда огород казался врагом, отнимающим все радости детства. Но спустя годы Светлаков кардинально пересмотрел свои взгляды. Сейчас на даче у актера уже растут малина и цветы, но в планах — настоящий садоводческий апгрейд. Шоумен всерьез задумывается об установке современной теплицы с капельным поливом. Главная цель — вырастить огромные помидоры сорта «бычье сердце», которые в детстве казались чем-то элитным.

— Если задуматься, это же целая мистерия: из ничего вдруг вырастает чудо-куст и приносит потрясающие плоды! Дача-vita и замедление как стиль жизни летом — мне очень нравится эта идея, — говорит он, подчеркивая, что теперь занимается садоводством исключительно по любви.

Если раньше за адреналином Светлаков летал в Таиланд или на Алтай, то теперь его сердце покорила тишина Псковской области. Во время съемок второго сезона сериала «Казачок» (16+) вся команда была очарована местной природой. Теперь главная мечта артиста — обзавестись там землей.

— Мечта — иметь дальнюю дачу в Пскове, на реке Великой, — признаётся Сергей.

Его впечатлили не только величественные крепости, но и возможность просто стоять на берегу реки в абсолютной тишине. Похоже, уральский комик всерьез настроился на замедление и готов променять столичную суету на псковские просторы и собственные грядки.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Сергей Светлаков Дача Огород
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