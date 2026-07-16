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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль 54 беспилотника сбили над Ярославской областью. Есть погибший

54 беспилотника сбили над Ярославской областью. Есть погибший

Публикуем заявление Михаила Евраева

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Губернатор Ярославской области рассказал об отражении атаки БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUГубернатор Ярославской области рассказал об отражении атаки БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

16 июля над Ярославской областью сбили 54 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Во время массового налета БПЛА сегодня утром над нашим регионом сбиты все 54 беспилотника», — сообщил глава региона.

При атаке смертельные ранения получил житель.

«Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — объяснил Михаил Евраев.

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С полудня сняты перекрытия перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Объявлен отбой опасности БПЛА.

«Подразделения Министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности в Ярославской области, — добавил губернатор Михаил Евраев. — На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами».

Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.

В онлайн-репортаже рассказываем все, что известно об атаке БПЛА к этому часу.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Массовая атака БПЛА Михаил Евраев Погибший Беспилотная опасность
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Комментарии
2
Гость
25 минут
Когда читаешь про фрагменты беспилотников и запрет пользоваться рядом телефоном, понимаешь: такие инструкции пишут не для галочки, а чтобы реально спасти жизни. Пусть пострадавшие поправляются, а мы все будем внимательными и не будем рисковать
Гость
26 минут
54 беспилотника сбиты и это огромная работа наших служб, и за это им огромное спасибо! Но никакая статистика не отменяет того, что один человек погиб, а четверо получили ранения. Сил и здоровья пострадавшим, терпения и поддержки семье погибшего
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Гость
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