54 беспилотника сбили над Ярославской областью. Есть погибший

Губернатор Ярославской области рассказал об отражении атаки БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

16 июля над Ярославской областью сбили 54 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Во время массового налета БПЛА сегодня утром над нашим регионом сбиты все 54 беспилотника», — сообщил глава региона.

При атаке смертельные ранения получил житель.

«Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — объяснил Михаил Евраев.

С полудня сняты перекрытия перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Объявлен отбой опасности БПЛА.

«Подразделения Министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности в Ярославской области, — добавил губернатор Михаил Евраев. — На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами».

Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.