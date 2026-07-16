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Город В мэрии Ярославля объяснили, зачем моют дороги в дождь

В мэрии Ярославля объяснили, зачем моют дороги в дождь

Ответ звучит логично

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Ярославцы часто удивляются, когда видят поливальные машины во время дождя | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Ярославцы часто удивляются, когда видят поливальные машины во время дождя | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы часто удивляются, когда видят поливальные машины во время дождя

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мэрия Ярославля решила дать ответ на вопрос, которым время от времени задаются жители: зачем мыть дороги во время дождя? Специалисты городского предприятия «Горзеленхозстрой», обеспечивающего благоустройство и содержание дорог, парков, бульваров и скверов, объяснили, почему продолжают мыть асфальт в дождь.

«Помывка проезжей части во время дождя позволяет специалистам экономить воду. Это происходит благодаря тому, что осадки размягчают и смывают часть грязи. Технике остается лишь убрать остатки. Благодаря такой технологии работы после окончания дождя пыль и грязь с дороги не поднимаются в воздух, а уходят в очистные сооружения», — объяснили в мэрии Ярославля.

Специалисты «Горзеленхозстроя», похоже, готовы помыть в городе всё. Недавно предприятие опубликовало кадры, где они моют лавочки и памятники.

Белорусского поэта Максима Богдановича помыли | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com Белорусского поэта Максима Богдановича помыли | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com

Белорусского поэта Максима Богдановича помыли

Источник:

МБУ Горзеленхозстрой / vk.com

Скамейки в центральном сквере тоже | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.comСкамейки в центральном сквере тоже | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com

Скамейки в центральном сквере тоже

Источник:

МБУ Горзеленхозстрой / vk.com

Это муниципальное предприятие также принимает заявки на уборку поваленных грозовым ветром деревьев. Ярославль и область переживали последствия шторма 13 июля, сильные порывы ветра повалили деревья в городе и 16 июля.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Горзеленхозстрой
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Не знала этот факт, что вода экономится. Думал что просто смываю грунт и песок, который дождем намыло. Прикольно)
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Гость
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