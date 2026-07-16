В мэрии Ярославля объяснили, зачем моют дороги в дождь

Ярославцы часто удивляются, когда видят поливальные машины во время дождя Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мэрия Ярославля решила дать ответ на вопрос, которым время от времени задаются жители: зачем мыть дороги во время дождя? Специалисты городского предприятия «Горзеленхозстрой», обеспечивающего благоустройство и содержание дорог, парков, бульваров и скверов, объяснили, почему продолжают мыть асфальт в дождь.

«Помывка проезжей части во время дождя позволяет специалистам экономить воду. Это происходит благодаря тому, что осадки размягчают и смывают часть грязи. Технике остается лишь убрать остатки. Благодаря такой технологии работы после окончания дождя пыль и грязь с дороги не поднимаются в воздух, а уходят в очистные сооружения», — объяснили в мэрии Ярославля.

Специалисты «Горзеленхозстроя», похоже, готовы помыть в городе всё. Недавно предприятие опубликовало кадры, где они моют лавочки и памятники.

Белорусского поэта Максима Богдановича помыли Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com Скамейки в центральном сквере тоже Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com