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Страна и мир Как скажется удаление сервисов VK из Google Play на пользователях — ответ компании

Как скажется удаление сервисов VK из Google Play на пользователях — ответ компании

Рассказываем, как обновлять приложения

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Для пользователей Android проблем не возникнет | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДля пользователей Android проблем не возникнет | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Для пользователей Android проблем не возникнет

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Все сервисы холдинга VK, включая Max, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка» и сервисы Mail, работают в обычном режиме, без ограничений. Единственное, что нельзя сделать, — это скачать их в Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Все обновления также работают в обычном режиме. Для этого нужно нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в магазины приложений. Пользователи Android-устройств также продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях, звонках и других важных обновлениях сервисов.

Ранее стало известно, что приложения российского технологического холдинга VK, национального мессенджера Max и соцсети «Одноклассники» исчезли из Google Play. Следом исчез и Mail.ru. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это представляет собой циничную зачистку информационного пространства.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
1 час
Ха-ха-ха! Все комменты потёрли. Даже ботярные.
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Гость
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