Как скажется удаление сервисов VK из Google Play на пользователях — ответ компании

Для пользователей Android проблем не возникнет Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Все сервисы холдинга VK, включая Max, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка» и сервисы Mail, работают в обычном режиме, без ограничений. Единственное, что нельзя сделать, — это скачать их в Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Все обновления также работают в обычном режиме. Для этого нужно нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в магазины приложений. Пользователи Android-устройств также продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях, звонках и других важных обновлениях сервисов.