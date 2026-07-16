«На наследство не претендую»: «внебрачный сын» Абдулова придумал, как доказать родство, — вы удивитесь

Абдулов умер в 2008 году, но его имя до сих пор не оставляют в покое Источник: кадр из фильма «Храни меня, мой талисман» (18+), реж. Роман Балаян, киностудия имени А. П. Довженко, 1986 год

Александра Абдулова называют одним из секс-символов советского кино. Харизматичный актер разбил не одно женское сердце, и даже после его смерти вскрываются всё новые подробности его личной жизни. Мужчина, который называет себя внебрачным сыном артиста, заявил, что нашел способ доказать родство. Более того, после возможного подтверждения у него большие планы на семью актера.

52-летний музыкант Сергей Шиподько уже пытался доказать, что он внебрачный сын Абдулова. В 2021 году он приходил на федеральный канал и делал тест ДНК — тот оказался отрицательным. После Шиподько делал еще одну попытку приобщиться к известной фамилии. Она оказалась более успешной — тест показал дальнее родство. Музыкант уверен, что нужно делать третий тест, так как материал для первого брали с пиджака Абдулова, который тот надевал много лет назад.

Сергей взял себе творческий псевдоним Абдулов Источник: Сергей Абдулов / vk.com

Новую попытку Сергей намерен провернуть иначе. Никаких камер и споров в эфире. Да и для сбора материала он нашел более надежный источник.

— У меня есть расческа, которой точно кроме Абдулова никто не пользовался, с помощью нее я и собираюсь сделать тест, но не на телевизионном шоу. Нашел хороших специалистов по генетическим анализам в Новосибирске, туда и передам вещь для теста, — сообщил Сергей изданию МК.RU.

Предполагаемый внебрачный сын Абдулова уверяет, что хочет доказать родство не ради денег и славы. В его планах наладить контакт с родной дочерью актера.

— Мечтаю встретиться со своей предполагаемой сестрой Евгенией, которой уже 19 лет. Я бы очень хотел познакомиться с Женей, — уверяет Сергей. — Еще раз хочу заявить, что на наследство Александра Гавриловича не претендую.

Пока у Шиподько доказательств, что он сын Абдулова, не так много. Есть только слова покойной матери, внутренняя интуиция и заверения людей, знавших актера, что Сергей похож на него.

— Прежде всего я верю своей маме. Во-вторых, меня признал актер Георгий Мартиросян, который дружил с отцом, — он сказал, что мы похожи. Какое-то время я общался с племянницей Абдулова, которая тоже находила наше сходство, — рассказал музыкант в том же интервью.

По словам Сергея, его мама познакомилась с Абдуловым в Москве. Их бурный роман продлился полгода, пока женщина не узнала, что у актера есть другие женщины. Шиподько видел предполагаемого отца в 3 года. Мама привезла его к Абдулову, но, услышав, что тот не планирует признавать отцовство, уехала восвояси и больше не докучала актеру.