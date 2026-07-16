На станции переливания крови в Ярославле сменился главврач

В Ярославле представили нового главного врача Ярославской областной станции переливания крови Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области, Яндекс. Панорамы

В Ярославле сменился главный врач Областной станции переливания крови. Как сообщили в региональном Минздраве 16 июля, медучреждение возглавила Анастасия Васильева.

«Анастасия Валерьевна коренная ярославна, окончила Ярославский государственный медицинский университет по специальности „Лечебное дело“, заведовала отделением трансфузиологии Областной клинической больницы, в последнее время являлась заместителем главного врача Ярославской центральной районной больницы, — прокомментировала и. о. министра здравоохранения Мария Можейко. — Уверена, что ее знания и профессионализм обеспечат устойчивое развитие Областной станции переливания крови».

Областная станция переливания крови находится на Тутаевском шоссе, 95В.

Анастасия также являлась главным внештатным врачом-трансфузиологом Ярославской области.

С 2012 года станцией руководила Юлия Стромова, которая также является главным трансфузиологом региона.

«Ей предложено возглавить одно из ключевых направлений в сфере здравоохранения региона — систему наставничества и подготовку кадров», — прокомментировали в Минздраве.