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Здоровье На станции переливания крови в Ярославле сменился главврач

На станции переливания крови в Ярославле сменился главврач

Рассказываем, кто возглавил медучреждение

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В Ярославле представили нового главного врача Ярославской областной станции переливания крови | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области, Яндекс. ПанорамыВ Ярославле представили нового главного врача Ярославской областной станции переливания крови | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области, Яндекс. Панорамы

В Ярославле представили нового главного врача Ярославской областной станции переливания крови

Источник:

Министерство здравоохранения Ярославской области, Яндекс. Панорамы

В Ярославле сменился главный врач Областной станции переливания крови. Как сообщили в региональном Минздраве 16 июля, медучреждение возглавила Анастасия Васильева.

«Анастасия Валерьевна коренная ярославна, окончила Ярославский государственный медицинский университет по специальности „Лечебное дело“, заведовала отделением трансфузиологии Областной клинической больницы, в последнее время являлась заместителем главного врача Ярославской центральной районной больницы, — прокомментировала и. о. министра здравоохранения Мария Можейко. — Уверена, что ее знания и профессионализм обеспечат устойчивое развитие Областной станции переливания крови».

Областная станция переливания крови находится на Тутаевском шоссе, 95В.

Анастасия также являлась главным внештатным врачом-трансфузиологом Ярославской области.

С 2012 года станцией руководила Юлия Стромова, которая также является главным трансфузиологом региона.

«Ей предложено возглавить одно из ключевых направлений в сфере здравоохранения региона — систему наставничества и подготовку кадров», — прокомментировали в Минздраве.

Ранее стало известно о назначении нового главного врача в Ярославскую областную психиатрическую больницу.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Станция переливания крови Главврач Здравоохранение
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Комментарии
4
Гость
19 минут
Сколько же было негатива про липецкого врача. Надеюсь теперь все довольны. Тут местный врач и специалист. Все как вы хотели
Гость
27 минут
Успехов в работе!
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Гость
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