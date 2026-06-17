НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

южн.

 747мм 60%
Подробнее
2 Пробки
USD 72,75
EUR 84,34
Проверка «черного дождя»
Уголовное дело после драки в ТЦ
Советы по стройке от Цифрового бати
На что потратят 5,4 млрд
Как следить за своим самочувствием
Последствия ЧП в хранилище топлива
Что строят на набережной
Афиша на неделю
Страна и мир «Нужно было отчистить небо». Минобороны запретило полеты легкой авиации над Ярославской областью

«Нужно было отчистить небо». Минобороны запретило полеты легкой авиации над Ярославской областью

Разбираемся, как пострадают легкие воздушные суда и из-за чего власти пошли на такой шаг

40
Над центральной частью России ввели запрет на неопределенный срок для полетов легкомоторной авиации | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНад центральной частью России ввели запрет на неопределенный срок для полетов легкомоторной авиации | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Над центральной частью России ввели запрет на неопределенный срок для полетов легкомоторной авиации

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

17 июня Росавиация сообщила, что по представлению Министерства обороны ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских БПЛА на высоте 5,2 км. Ограничения коснутся сразу нескольких регионов Центральной России, в том числе — Ярославской области.

При этом исключения будут действовать лишь для «воздушных судов государственной и экспериментальной авиации».

«Ограничения на полеты вводятся для Москвы, частей Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. „Временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления“, — добавили в Росавиации.

Как объяснил в разговоре с MSK1.RU председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, введенный Росавиацией режим по сути полностью запрещает полеты всех легких и сверхлегких воздушных судов над центральными регионами.

«Этот запрет касается только, как вы уже правильно отметили, лёгких летательных аппаратов и беспилотников, и всех остальных. Это для того, чтобы было легче средством ПВО вычислить тех негодяев, которые летят с порочными целями на нашу столицу. И потому что как вы знаете, сейчас беспилотные средства очень развиты», — заявил в беседе с коллегами эксперт Олег Смирнов.

По его словам, это решение принято для того, чтобы «отчистить небо от лишних целей и сосредоточить внимание на атаках БПЛА», которые в последнее время участились.

«Это очень серьезное дело. И вот эта вынужденная мера, она правильная. Может быть, даже запоздалое решение. Надо было давно это делать и безжалостно расправляться с атаками», — добавил Олег Смирнов.

При этом председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора добавил, что на работу крупной техники — это не повлияет. Все будут летать дальше по плану, за исключением введения режима «Ковер».

«Еще хочу добавить, что наши аэропорты и авиакомпании делают всё, чтобы как-то снизить негативные последствия из-за задержек с вылетами, с прилётами для пассажиров, — сказал Олег Смирнов. — Они делают всё: и размещение в гостинице, и с кормлением, и с прочим-с прочим. Ну не всегда это может быть гладко получается, но стараются так, чтобы меньше неприятностей было нашим пассажирам».

В результате решения Росавиации с 20 июня будет введен особый режим работы воздушного пространства над семью регионами. Под запретом на неопределенное время оказались полеты всей легкой и беспилотной авиации, за исключением государственной и экспериментальной авиации.

Напомним, что 17 июня в Ярославской области вводили временные ограничения на вылеты. Меры принимались для безопасности.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Росавиация Ограничение полетов Минобороны Самолет Аэропорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 минуты
Почему оТчистить?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Рекомендуем