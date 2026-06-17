«Нужно было отчистить небо». Минобороны запретило полеты легкой авиации над Ярославской областью

Над центральной частью России ввели запрет на неопределенный срок для полетов легкомоторной авиации Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

17 июня Росавиация сообщила, что по представлению Министерства обороны ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских БПЛА на высоте 5,2 км. Ограничения коснутся сразу нескольких регионов Центральной России, в том числе — Ярославской области.

При этом исключения будут действовать лишь для «воздушных судов государственной и экспериментальной авиации».

«Ограничения на полеты вводятся для Москвы, частей Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. „Временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления“, — добавили в Росавиации.

Как объяснил в разговоре с MSK1.RU председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, введенный Росавиацией режим по сути полностью запрещает полеты всех легких и сверхлегких воздушных судов над центральными регионами.

«Этот запрет касается только, как вы уже правильно отметили, лёгких летательных аппаратов и беспилотников, и всех остальных. Это для того, чтобы было легче средством ПВО вычислить тех негодяев, которые летят с порочными целями на нашу столицу. И потому что как вы знаете, сейчас беспилотные средства очень развиты», — заявил в беседе с коллегами эксперт Олег Смирнов.

По его словам, это решение принято для того, чтобы «отчистить небо от лишних целей и сосредоточить внимание на атаках БПЛА», которые в последнее время участились.

«Это очень серьезное дело. И вот эта вынужденная мера, она правильная. Может быть, даже запоздалое решение. Надо было давно это делать и безжалостно расправляться с атаками», — добавил Олег Смирнов.

При этом председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора добавил, что на работу крупной техники — это не повлияет. Все будут летать дальше по плану, за исключением введения режима «Ковер».

«Еще хочу добавить, что наши аэропорты и авиакомпании делают всё, чтобы как-то снизить негативные последствия из-за задержек с вылетами, с прилётами для пассажиров, — сказал Олег Смирнов. — Они делают всё: и размещение в гостинице, и с кормлением, и с прочим-с прочим. Ну не всегда это может быть гладко получается, но стараются так, чтобы меньше неприятностей было нашим пассажирам».

В результате решения Росавиации с 20 июня будет введен особый режим работы воздушного пространства над семью регионами. Под запретом на неопределенное время оказались полеты всей легкой и беспилотной авиации, за исключением государственной и экспериментальной авиации.