20 лет тюрьмы в США грозит влюбленным россиянам, забравшимся на небоскреб: подробности

Находясь на вершине, молодой человек сделал предложение возлюбленной Источник: Adam Gray / REUTERS

Руферов из России, забравшихся на один из самых знаменитых небоскребов мира — Эмпайр-стейт-билдинг — ждет 20 лет тюрьмы в США. Подробности об этом рассказали в прокуратуре Манхэттена.

Ангелине Николау и Ивану Бирскусу предъявили три обвинения категории D: угроза жизни первой степени, причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. Каждая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Вместе с этим их обвиняют в незаконном проникновении на крышу. Нарушение карается штрафом или годом тюрьмы. Отмечается, что руферы повредили чужое имущество более чем на 1500 долларов (117 тысяч рублей).

Суд может назначить россиянам наказание путем сложения сроков. Однако возможно и более мягкое решение — тогда они выйдут на свободу после отбытия самого длительного срока.

По этому делу в Штатах уже состоялись предварительные слушания. Они прошли 2 июля. Во время заседаний девушка и молодой человек вину не признали. Следующее слушание пройдет 24 августа, передает РИА Новости.

На прошлой неделе эта история вызвала массу обсуждений в соцсетях. Видео экстремальной выходки молодых людей облетело весь интернет.

Источник: Fox News / X