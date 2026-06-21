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Дороги и транспорт В Ярославле перестали курсировать два троллейбусных маршрута. В чём дело

В Ярославле перестали курсировать два троллейбусных маршрута. В чём дело

Об изменениях сообщили в Минтрансе

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Временно отменили два троллейбусных маршрута | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВременно отменили два троллейбусных маршрута | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Временно отменили два троллейбусных маршрута

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле временно перестали курсировать два троллейбусных маршрута: № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок». Они не выходят на линию с 20 июня 2026 года.

«Изменения связаны с началом реконструкции путепровода у Ярославского моторного завода и демонтажем контактной сети на проспекте Октября», — ранее сообщили в ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

На время проведения работ высвободившийся транспорт направят на маршрут № 3 «Ярославль-Главный» — «Фабрика „Красный Перевал“».

«После поступления нового подвижного состава с автономным ходом в парк АО „Яргорэлектротранс“ и постановки техники на учет маршруты № 4 и № 8 будут восстановлены», — добавили в Минтрансе.

Напомним, с 2023 года в Ярославле модернизируют трамвайную инфраструктуру в рамках концессионного соглашения между правительством региона и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». После завершения работ концессионер будет управлять городским трамвайным хозяйством в течение 20 лет и получать доход от его эксплуатации.

Все подробности о транспортной концессии в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

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