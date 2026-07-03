«Начинают ломать»: жители Ярославля пожаловались на испорченные шахматные столы на новой аллее

Ярославцы пожаловались на испорченные шахматные столы Источник: читатель 76.RU

Жители Ярославля заметили, что новые шахматные столы, установленные на аллее имени погибшего в авиакатастрофе хоккеиста Ивана Ткаченко, уже испорчены. О проблеме рассказал читатель 76.RU.

«Недавний ремонт начинают ломать. Шахматные столы погнули. Там металлическая рама, но кто-то очень старался. Камеры на аллее есть. Но будет ли кто-то искать? На фото плохо заметно, но если присмотреться — видно. Вживую сразу бросается в глаза», — рассказал ярославец.

В мэрии Ярославля 76.RU рассказали, что сотрудникам «Горзеленхозстроя» поручили обследовать шахматные столы, чтобы выявить дефекты или установить, что их кто-то сломал.

«При обнаружении дефектов, являющихся гарантийным случаем, МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля будет проведена работа с подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств по контракту. В случае обнаружения фактов вандализма в отношении шахматных столов учреждение обратится в органы внутренних дел для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», — уточнили в городской администрации.

Иван Ткаченко — российский хоккеист, нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив». 7 сентября 2011 года погиб с командой при взлете самолета из ярославского аэропорта. Ему был 31 год. После его смерти выяснилось, что он анонимно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больных детей.

Аллея имени Ивана Ткаченко находится в Дзержинском районе Ярославля вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма. Идею ее создания начали обсуждать в 2019 году. Тогда же были подготовлены первые эскизы. В мае 2024 года провели голосование, за благоустройство территории выступили более 24 тысяч ярославцев. Ровно через год, в конце весны 2025-го, начались работы. Официально их завершили зимой 2025 года.