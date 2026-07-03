На берегу Волги в Ярославле хотят построить новый ЖК на месте старинной фабрики — фото

Фабрику в ярославских Тверицах построил купец Илья Кашин — выходец из костромских крестьян-старообрядцев. До этого он годами скупал у местных мастеров готовую валяную продукцию и развозил по ярмаркам. Когда спрос вырос настолько, что кустарное производство перестало справляться, Кашин выкупил землю на берегу Волги и возвел собственный паровой завод. Он работает в Ярославле с 1903 года. Вместе с ним делом руководил племянник Иван Кашин.

В годы Великой Отечественной войны почти все мужчины-работники ушли на фронт. В цехах остались женщины, старики и подростки. По воспоминаниям, 250 сотрудников и 25 сотрудниц фабрики отправились воевать, а оставшиеся трудились сверхурочно, чтобы обеспечить армию теплой обувью. По архивным подсчетам, за годы войны здесь сваляли около 2,7 миллиона пар валенок. По всей стране в те годы выпустили примерно 17 миллионов пар.

После распада СССР отрасль начала сокращаться. Валенки перестали считаться стратегической обувью для армии — в 2012 году их исключили из госзаказа. Спрос на продукцию значительно снизился, многие фабрики по всей стране закрылись. Однако ярославское предприятие продолжило работу, адаптировав производство к новым условиям и сократив его масштабы.

По данным сервиса «Контур.Фокус», как ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» зарегистрирована в Ярославле в 1997 году. Уставный капитал составляет 7,8 млн рублей. На конец 2025 когда компания заработала 180,8 млн рублей, выйдя в плюс на 8,2 млн.