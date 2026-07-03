На берегу Волги в Ярославле хотят построить новый ЖК на месте старинной фабрики — фото

Несколько лет власти обсуждают проект застройки новым ЖК на Тверицкой набережной в Ярославле. Для этого даже хотят снести фабрику валяной обуви, которая там находится больше века.
Редакция 76.RU выяснила, каким может стать этот участок в будущем, что появится на месте фабрики и что будет с историческими зданиями.
Построят новый ЖК
Как сообщили в мэрии Ярославля, для территории, ограниченной проспектом Авиаторов, Тверицкой набережной, Октябрьским мостом и улицей Червонной, уже подготовлены изменения в проект планировки и межевания.
Согласно утвержденной документации, здесь планируется строительство малоэтажного жилого комплекса. В проект входят многоквартирные дома высотой 3–4 этажа, блокированные жилые дома, состоящие из 3–4 блоков, и индивидуальные дома.
Блокированный жилой дом (дом блокированной застройки) — это здание, состоящее из нескольких автономных блоков (от 2 до 10), которые стоят в один ряд и соединены друг с другом общими боковыми стенами без проемов
«Для развития инфраструктуры на территории предусматривается размещение магазина, культурно-досугового центра, а также объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Кроме этого, проектом предполагается благоустройство планируемой территории с устройством пешеходных дорожек, газонов, клумб, размещения спортивных и детских игровых площадок, парковочных мест», — уточнили в мэрии на запрос 76.RU.
В проекте указано, куда предлагается будущим жильцам водить детей в детский сад и школу.
«Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях частично будет осуществляться за счет планируемой дошкольной образовательной организации на 150 мест в квартале, ограниченном просп. Авиаторов, Набережным пер., Сквозным переулком», — говорится в проекте.
Также упоминается уже существующий детский сад № 173 на Набережном переулке, 24. Для школьников предлагаются места в действующих учреждениях № 46 и 50.
Хотят снести фабрику
Отдельный вопрос — судьба фабрики валяной обуви. Сейчас предприятие находится в границах будущей застройки. В мэрии сообщили, что «проектным решением планируется перенос фабрики в промышленную зону». На освободившемся участке предполагается разместить жилой комплекс.
«Историческая часть здания производственного цеха лит. А и здание столовой лит. Б подлежит реконструкции: с заменой функционального назначения. Остальные строения подлежат сносу», — сообщили в мэрии.
При этом непосредственно строительство пока не началось. По данным государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, по состоянию на 10 июня 2026 года разрешения на строительство объектов капитального строительства на этой территории отсутствуют.
История Ярославской фабрики валяной обуви
Фабрику в ярославских Тверицах построил купец Илья Кашин — выходец из костромских крестьян-старообрядцев. До этого он годами скупал у местных мастеров готовую валяную продукцию и развозил по ярмаркам. Когда спрос вырос настолько, что кустарное производство перестало справляться, Кашин выкупил землю на берегу Волги и возвел собственный паровой завод. Он работает в Ярославле с 1903 года. Вместе с ним делом руководил племянник Иван Кашин.
В годы Великой Отечественной войны почти все мужчины-работники ушли на фронт. В цехах остались женщины, старики и подростки. По воспоминаниям, 250 сотрудников и 25 сотрудниц фабрики отправились воевать, а оставшиеся трудились сверхурочно, чтобы обеспечить армию теплой обувью. По архивным подсчетам, за годы войны здесь сваляли около 2,7 миллиона пар валенок. По всей стране в те годы выпустили примерно 17 миллионов пар.
После распада СССР отрасль начала сокращаться. Валенки перестали считаться стратегической обувью для армии — в 2012 году их исключили из госзаказа. Спрос на продукцию значительно снизился, многие фабрики по всей стране закрылись. Однако ярославское предприятие продолжило работу, адаптировав производство к новым условиям и сократив его масштабы.
По данным сервиса «Контур.Фокус», как ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» зарегистрирована в Ярославле в 1997 году. Уставный капитал составляет 7,8 млн рублей. На конец 2025 когда компания заработала 180,8 млн рублей, выйдя в плюс на 8,2 млн.
Кто занимается стройкой
В мэрии также уточнили, что изменения в проект планировки и межевания территории, ограниченной проспектом Авиаторов, Тверицкой набережной, Октябрьским мостом и улицей Червонной в Заволжском районе, были подготовлены ярославским предпринимателем Романом Бакрадзе за собственные средства с привлечением проектной организации ООО «Архитектон».
Эти изменения предусматривают будущую застройку территории: размещение малоэтажных жилых домов, объектов обслуживания и благоустройство участка. Проект был утвержден постановлением мэрии Ярославля от 6 августа 2025 года № 757.
«Архитектон» — ярославская компания. Образована в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. Компания разрабатывала эскизный проект для обновленного аэропорта в Туношне, концепцию расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы и др.
Данные о финансовых показателях компании не обновлялись с 2021 года. Согласно последней доступной отчетности, тогда выручка «Архитектона» составила почти 20 млн рублей, а чистая прибыль — 2,6 млн.
В проекте упоминаются и даты: например, запроектировать жилую застройку предполагается в течение двух лет с даты утверждения проекта планировки территории, строительство предполагается в течение пяти лет.
Ранее строительство жилого комплекса на Тверицкой набережной вызвало бурное обсуждение. Ситуацию даже взяла на контроль прокуратура Ярославской области, инициировав проверку законности перевода земель из промышленной зоны в жилую. О том, как в Ярославле отстаивают историю старинной фабрики и проводят по ней экскурсии, читайте в этом материале.