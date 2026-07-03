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Развлечения Обзор «Мужчины меня возненавидят»: Оксана Самойлова выпустила свой трек — о чем он

«Мужчины меня возненавидят»: Оксана Самойлова выпустила свой трек — о чем он

Одни после развода стригут каре, а другие подаются в певицы

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На обложку песни Самойлова поместила свою же фотографию | Источник: Оксана Самойлова / Vk.comНа обложку песни Самойлова поместила свою же фотографию | Источник: Оксана Самойлова / Vk.com

На обложку песни Самойлова поместила свою же фотографию

Источник:

Оксана Самойлова / Vk.com

Оксана Самойлова продолжает пытаться повторить путь Ким Кардашьян. Свой бренд, реалити-шоу уже есть, пришла очередь выпускать трек. Правда, если Ким свою единственную песню дропнула в начале отношений с рэпером, то Самойлова сделала это после развода. Блогерша под псевдонимом Sammy выпустила трек «Мамми», который якобы должен поддержать всех девушек и взбудоражить мужчин, — рассказываем, что в нем такого.

О чем песня Оксаны Самойловой

История знает немало примеров, когда после расставания выходят песни, раскрывающие реальные чувства и события из жизни артистов. Чего только стоит Майли Сайрус с ее душещипательной Flowers или Ольга Бузова и ее зажигательная Wi-Fi. Первый трек Самойловой не относится ни к первому, ни ко второму случаю. Коротко, если бы фраза «посмотри, кого ты потерял» была бы песней, то «Мамми» — подходящий кандидат.

— Я не планировала этого, но так получилось, что мой первый трек — это аффирмация для девчонок. Я подумала: «Зачем писать грустную музыку, нам нужен другой вайб», поэтому моя песня о том, какие мы, девочки, классные, — объясняет Самойлова.

Самойлова сразу отметила, кукла — не Джиган, а то вдруг что подумаете

Источник:

Оксана Самойлова / Vk.com

Песня «Мамми» — рассказ женщины о том, какая она сильная, гордая и независимая. Лирическая героиня с первых же строк хвастается своими несметными богатствами: на одной руке у нее Cartier, на другой — Louis Vuitton, но при этом ее успех и влияние появились благодаря не деньгам, а (что бы вы думали?) мозгам.

Понравиться такой даме, которая сама может решить свои и чужие проблемы, не так-то просто. Манипуляции нарциссов ее не берут, красные флаги она распознаёт, да и на карте у нее бесконечное количество денег на хотелки, поэтому букетом роз не отделаться — нужно сразу тонну, и именно розовых.

Кем бы ни был ее воздыхатель, он уже заведомо стоит на одну ступень ниже, чем она. Тут в чат заходят такие сравнения, как бумажный самолетик и «Боинг», рэпер Тупак и продюсер Suge Knight.

Вместе с этим Самойлова в песне 50 раз (да-да, мы посчитали) повторяет слово «мама» в сочетании со словами «бандит» и «большие деньги». Блогер уверовала, что это звучало достаточно угрожающе, что теперь ни один мужчина не рискнет к ней подойти.

— Мужики возненавидят меня после этого трека, и у меня никогда не будет парня. Ну и пофиг! Потому что «я лучшее, что было в твоей жизни, милый», — объявила Оксана.

Что пишет публика о песне Оксаны Самойловой

Джиган пока не прокомментировал, что думает о творчестве бывшей жены, но первые слушатели уже составили свое мнение. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко дебют Самойловой не оценил, посчитав, что в треке нет ничего уникального и необычного, чтобы он запомнился.

— По моему мнению, трек слабенький. Оксана здесь не показывает никаких хитовых моментов, никаких хуков, чтобы что-то цепляло. Нужно посмотреть, что она будет делать дальше. Возможно, ее команда тестирует слушателей, смотрит, зайдет или не зайдет. Если будут треки такого же плана, я не верю в ее успех в музыкальной карьере, — высказался Рудченко изданию «Газета.ru».

А Ксению Собчак трек про самую богатую и влиятельную заметно раскачал. Журналистка уже записала видео вместе с Самойловой, где она под него танцует.

Подпеть новому треку Самойловой Собчак пока может только одну строчку

Источник:

Оксана Самойлова / vk.com

— Каждая из нас — «я лучшее, что было в твоей жизни, милый», — подписала под клипом Самойлова.

Как вам песня?

Теперь это моя аффирмация
Не нравится, как и все современные песни
У меня полилась кровь из ушей
Еще не слушал и не хочу
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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Оксана Самойлова Джиган Песня
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