Украина и НАТО создают оружие для ударов вглубь РФ, а Путин озвучил новые предложения о мире: новости СВО за неделю

Политики говорят о мире, а военные продолжают стрелять Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия и Украина говорят о мирных инициативах, однако за стол переговоров никто не садится. Стороны продолжают атаковать друг друга. Но на этом, по всей видимости, никто не останавливается. Глава МИД Мария Захарова заявила, что Киев и НАТО разрабатывают новое оружие против РФ. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за прошедшую неделю.

Атаки России и Украины

Украина на этой неделе нанесла несколько серьезных ударов по регионам РФ. На этот раз сильно досталось подмосковному Егорьевску. К сожалению, во время атаки обрушился дом, младенец погиб под завалами. Атака привела к закрытию аэропортов и задержке рейсов.

В Ростовской области дрон попал по музею «Самбекские высоты». Комплекс создан в память о советских воинах, которые в 1943 году прорывали немецкую линию обороны «Миус-фронт» недалеко от села Самбек. В результате атаки пострадали 11 человек. По информации главы региона Юрия Слюсаря, удар пришелся по инфоцентру, экспозиция не пострадала.

Били и ракетами. В Волгограде ударили по заводу в Краснооктябрьском районе. Погиб один человек, еще 11 госпитализировали, двое из них — в тяжелом состоянии. На предприятии возник пожар, который удалось ликвидировать. Во время атаки грохот слышали в разных районах города. Очевидцы рассказывали, что от взрывов дрожали стены.

Во время удров по Нижегородской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Также беспилотники ударили по промышленному объекту. Несколько жилых домов тоже получили повреждения.

Уже не первый раз во время атак страдают граждане Белоруссии. На таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области беспилотник атаковал туристический автобус. Транспорт выполнял регулярный рейс из Минска в Анапу. Дрон разорвался перед автобусом, двоих водителей ранило осколками. Они находятся в тяжелом состоянии, сообщил Совбез Белоруссии. Также пострадал один из пассажиров.

Еще одно ЧП с транпортом случилось в центре Рыльска Курской области. Там на мине подорвался автомобиль с сотрудниками администрации, ранения получили четыре человека. За рулем был директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Он получил непроникающее ранение живота и осколочное повреждение бедра, пострадавшего отправили на операцию.

Также пострадали начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент происшествия сотрудники администрации стояли на крыльце здания. От взрывной волны они получили акубаротравму (травму уха) и осколочные ранения рук и ног.

Еще одна атака произошла в Запорожской области. Там беспилотники ударили по рынку. Пять человек погибли, 18 пострадали. При этом пострадавшие продолжают поступать, на месте организовали штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, заявил губернатор Евгений Балицкий.

Между тем удары ВСУ по критически важной инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики, создают проблемы, заявил президент России Владимир Путин. В интервью ИС «Вести» он отметил, что сейчас в стране есть определенный дефицит, но он не носит критического характера.

По словам Путина, нужно в первую очередь значительно и в короткие сроки увеличить выпуск самых востребованных средств ПВО. Кроме того, их необходимо постоянно дорабатывать — с учетом нужд фронта и необходимости защищать важные объекты.

В ответ на атаки ВСУ Российская армия нанесла массированный удар по ряду объектов в Киеве и Киевской области. Били высокоточным оружием — с самолетов, кораблей, с земли, а также с помощью беспилотников.

Под удар попали предприятия военной промышленности и объекты энергетики. Кроме того, ударили по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Минобороны заявили, что это ответ на атаки украинской стороны по гражданской инфраструктуре в России.

Какие объекты в Киеве пострадали:

предприятие «Радионикс» — там делают системы управления для ракет;

заводы «АТЛОН АВИА» и «Антонов» — первый выпускает беспилотники, второй занимается военными самолетами и модернизацией дронов;

Киевский радиозавод и предприятие «ТРИМЕН‑УКРАИНА» — они производят оптику, прицелы и комплектующие для военной техники и беспилотников;

предприятие «ПВ ГРУПП УКРАИНА», где делают средства радиоэлектронной борьбы;

транспортно‑логистический центр «МЛП‑ЧАЙКА» — там хранятся беспилотники, боевые части и комплектующие;

склад горюче‑смазочных материалов «КИЕВ‑3», который снабжает топливом воинские части;

газораспределительные станции, которые обеспечивают работу предприятий военно‑промышленного комплекса.

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что этот удар стал самым массированным за всё время СВО. Глава МИД Мария Захарова прокомментировала его слова.

«Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям», — заявила Захарова.

Помощь Украине

В Еврокомиссии собираются направить Киеву 3,9 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, отметив, что «дальше будет больше».

В рамках общего кредитного пакета ЕС для Украины объемом 90 млрд евро 60 млрд планируют направить на оборонные нужды. Как пишет украинское издание «Европейская правда», деньги на военные цели Киев получит без дополнительных условий, а вот бюджетное финансирование — только при условии проведения реформ.

Кроме того, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой выделить 6,6 миллиарда евро (7,5 миллиарда долларов) на военную поддержку. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министра обороны Украины Михаила Федорова, эти средства планируется получить из Европейского фонда мира. В Киеве считают, что сейчас есть «окно возможностей» на поле боя и оно может продлиться от шести до девяти месяцев, для этого и просят деньги.

Согласно данным из письма, общие оборонные потребности Украины составляют около 136 миллиардов евро, но за счет национального бюджета удается покрыть только примерно 53 миллиарда евро.

Однако не все готовы помогать Киеву. Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо отметил, что у страны нет причин участвовать в военных кредитах для Украины и присоединяться к новому пакету финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО. По мнению премьера, такая поддержка лишь затягивает конфликт. По данным агентства Ansa, в итоговом заявлении саммита может появиться обязательство стран‑союзников ежегодно выделять около 70 миллиардов евро на военную помощь Украине в течение нескольких лет.

Фицо также сообщил, что будет вести переговоры с руководством страны, чтобы у властей не было полномочий одобрять новую военную помощь Украине. Делегацию Словакии на саммите НАТО в Анкаре (он запланирован на начало июля) возглавит президент Петер Пеллегрини.

Глава Минобороны Польши Косиняк‑Камыш в эфире Polsat также заявил, что Украина не получит польские истребители МиГ‑29. По его словам, ранее Киев соглашался передать Варшаве технологии по производству и борьбе с беспилотниками, но своих обязательств не выполнил. В Польше подчеркнули, что у страны сейчас нет ни дронов, ни возможностей их применять, поэтому передавать МиГи власти не будут.

Мирные переговоры

Страны продолжают обсуждать мирные инициативы, однако до реальных дел пока не доходит. Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали переговоров по украинскому вопросу, проходивших в Анкоридже с участием лидера США Дональда Трампа. Подробностями он поделился в интервью журналисту телеканала «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Путина, американская сторона предлагала России определенные компромиссные варианты. Российская делегация их обсуждала и в целом была готова пойти на уступки. При этом никаких документов на встрече не подписывали, но тема завершения конфликта поднималась.

«Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия по‑прежнему готова вести диалог с США по вопросам урегулирования украинского конфликта — в том числе по тем темам, которые звучали на саммите на Аляске в августе 2025 года. Сейчас поступают новые предложения о переговорах, но позиция Москвы остается прежней: свои условия Россия пересматривать не намерена.

Президент также допустил, что для дальнейших переговоров может подойти Минск. Путин напомнил, что Белоруссия раньше уже предоставляла площадку для обсуждений, и выразил уверенность, что при необходимости эти возможности можно будет использовать снова.

При этом сдвиг в обсуждениях конфликта есть. Владимир Путин сообщил, что каналы связи по урегулированию ситуации работают. Они выстроены по нескольким направлениям. По его словам, поступают и новые предложения.

Одно из них — прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон. Путин пояснил, что смысл такого предложения очевиден: ответные удары России по территории Украины обладают большой мощностью и приводят к серьезным последствиям для Киева.

Еще одно предложение — ограничить зону боевых действий четырьмя регионами: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Президент отметил, что при таком сценарии ВСУ смогли бы вывести войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с отдельных участков границы, а затем перебросить их в указанные четыре региона.

Путин добавил, что, вероятно, украинская сторона рассчитывает таким образом решить проблему острой нехватки личного состава.

«Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны», — заключил он.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что «дух Анкориджа мертв», и призвал Россию сесть за стол переговоров. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин назвал абсурдным это предложение.

«Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России „сесть за стол переговоров“. <…> Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — сказал он.

Галузин заявил, что на Украине по‑прежнему действует запрет на переговоры с руководством России. Такое решение Совета нацбезопасности и обороны утвердил глава киевского режима Владимир Зеленский еще в октябре 2022 года.

Дипломат также напомнил, что в 2022 году прямые контакты между странами проходили в Стамбуле. Тогда же Украина в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил, что нужно поддерживать Киев в любом случае. Необходимо добиваться того, чтобы Украина была «как можно сильнее» к моменту возможных переговоров с Россией, сказал политик в интервью Financial Times.

«То, что мы можем сделать, — это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день. Путин должен решить, хочет он приехать или нет», — сказал Рютте.

Киев готовит новые удары

Пока одни политики обсуждают мирные инициативы, другие работают над вооружением. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина совместно со странами НАТО готовится создавать оружие, способное наносить массированные удары по российским авиабазам. В том числе по тем, что расположены в глубине страны.