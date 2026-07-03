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Город «Красивых клумб явно не хватает»: ярославцы высказались о благоустройстве площади Юности

«Красивых клумб явно не хватает»: ярославцы высказались о благоустройстве площади Юности

Собрали мнения читателей 76.RU

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Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле | Источник: «Госзакупки»Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле | Источник: «Госзакупки»

Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле

Источник:

«Госзакупки»

В Ярославле взялись за благоустройство площади Юности. Дирекция «Городского садово-паркового хозяйства и зеленого строительства» уже ищет подрядчика. Перед ТЮЗом планируют обустроить пешеходные дорожки, установить арт-объекты и детские площадки с защитным прорезиненным покрытием вокруг.

Общая сумма благоустройства по всем контрактам переваливает за 100 млн рублей.

«Площадь Юности включена в Федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“, в рамках которого и будут проводиться работы по благоустройству. Средства на реализацию объекта благоустройства выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. В 2027 году по программе ФКГС будет благоустроена территория победителя этого года — территория у ДК „Нефтяник“, — рассказали о проекте в мэрии.

Власти уже показали эскизы работ. Но ярославцы взглянули на них по-разному: одни обновлению рады и уже хотят скорее прогуляться с семьей по площади, другим же не понравился предложенный вариант.

Эскизы будущего проекта на площади Юности | Источник: «Госзакупки»Эскизы будущего проекта на площади Юности | Источник: «Госзакупки»

Эскизы будущего проекта на площади Юности

Источник:

«Госзакупки»

«Этот хлам не нужен в городе»

Особенно резко читатели 76.RU отнеслись к вырубке деревьев ради новых объектов. Многим также не понравились вид площадок.

«Этот хлам не нужен в городе! Недоделок полно, есть на что потратить эти деньги!» — резко высказался ярославец.

«Беседки и арсенальная башня на набережной в удачном состоянии. Символы Ярославля! Какие драконы? Бред», — раскритиковал арт-объект читатель 76.RU.

«Пусть займутся историческими зданиями, приведите город в порядок», — призвал пользователь в комментариях.

«За всей этой высокой лабудой теряется само здание театра. Площадь из театральной превращается просто в какую-то детскую площадку без зелени. Эти фигуры и ставили бы на детских площадках в парках, а не на классической площади. Достаточно здесь невысоких игровых форм, качелей. Только обновить, и посовременнее. А вот красивых клумб явно не хватает», — поделился своим мнением читатель 76.RU.

«Для детского парка отлично, но на этом месте…» — задумался об установке арт-объектов в центре ярославец.

«Площадь должна быть современной»

При этом многие ярославцы не поняли недовольства. Для них благоустройство площади — радостная новость.

«Деревья сажают заново, а площадь должна быть современной. Детям нужны места для игр, а не просто лес», — поддержал проект ярославец.

«Дикость — это когда город серый и скучный. А медведи и драконы — это арт-объекты, которые радуют людей и привлекают туристов. Деревья сажают заново. Не надо путать благоустройство с уничтожением», — обратил внимание житель.

Одним из арт-объектом будет Дракон | Источник: «Госзакупки»Одним из арт-объектом будет Дракон | Источник: «Госзакупки»

Одним из арт-объектом будет Дракон

Источник:

«Госзакупки»

«Не понимаю людей, которые недовольны тем, что строят что-то новое и место для прогулок и развлечений. Летом вообще с ребятишками куда? Придумай еще, чем их развлечь!» — задался вопросом читатель 76.RU.

«Вот почитаешь комментарии и удивишься — всё людям не так. Не делают — плохо, делают — опять все не так. Тут же сто „экспертов“ найдутся. Защитники деревьев, которые по лесам, видимо, скучают. Благоустраивают территорию у театра для детей, поэтому всё соответствует концепции», — поделился мнением Гость.

«Обновить освещение — давно пора было! А то раньше там, как стемнеет, хоть глаз выколи», — обратил внимание на проблему пользователь.

«Стоит дождаться результата»

Некоторые ярославцы решили, что еще рано оценивать благоустройство. Всё-таки на картинке проекта — это одно, а конечный результат еще нужно дождаться.

«Главное, чтобы после сдачи всё не забросили и следили за порядком. Надеюсь, подрядчик попадется ответственный», — высказался ярославец.

«Вот как интересно, когда в городе что-то не делают, те же люди кричат о запустении. А когда делают, то кричат, что не так. Может, стоит дождаться результата, а не судить по картинкам, и тогда уже оценить», — отметил читатель 76.RU.

Напомним, в Ярославле прошло голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Среди них была и площадь Юности, но победителями стали территории у ДК «Нефтяник» и сквера «Россиянка». Поиск подрядчика для работ на площади Юности объявили на сайте «Госзакупки» 28 июня. За 70 млн рублей он обустроит основную часть площади и установит шестиметрового дракона. Птицу Говоруна с горкой на площади устанавливают отдельно за 30 млн рублей.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
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Комментарии
13
Гость
16 минут
Говорите деньги девать некуда? А вы посчитайте стоимость материалов сейчас, логистику и зарплаты рабочим. Инфляция везде, благоустройство дешево стоить не может
Гость
16 минут
Правильно делают, что детскую зону выделяют. Центр должен быть живым, семейным. Пусть молодежь сидит на этих новых лавочках со своими самокатами, чем пиво в подъездах глушит
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Гость
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