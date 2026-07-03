«Красивых клумб явно не хватает»: ярославцы высказались о благоустройстве площади Юности

Благоустройство территории у ТЮЗа в Ярославле Источник: «Госзакупки»

В Ярославле взялись за благоустройство площади Юности. Дирекция «Городского садово-паркового хозяйства и зеленого строительства» уже ищет подрядчика. Перед ТЮЗом планируют обустроить пешеходные дорожки, установить арт-объекты и детские площадки с защитным прорезиненным покрытием вокруг.

Общая сумма благоустройства по всем контрактам переваливает за 100 млн рублей.

«Площадь Юности включена в Федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“, в рамках которого и будут проводиться работы по благоустройству. Средства на реализацию объекта благоустройства выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. В 2027 году по программе ФКГС будет благоустроена территория победителя этого года — территория у ДК „Нефтяник“, — рассказали о проекте в мэрии.

Власти уже показали эскизы работ. Но ярославцы взглянули на них по-разному: одни обновлению рады и уже хотят скорее прогуляться с семьей по площади, другим же не понравился предложенный вариант.

Эскизы будущего проекта на площади Юности Источник: «Госзакупки»

«Этот хлам не нужен в городе»

Особенно резко читатели 76.RU отнеслись к вырубке деревьев ради новых объектов. Многим также не понравились вид площадок.

«Этот хлам не нужен в городе! Недоделок полно, есть на что потратить эти деньги!» — резко высказался ярославец.

«Беседки и арсенальная башня на набережной в удачном состоянии. Символы Ярославля! Какие драконы? Бред», — раскритиковал арт-объект читатель 76.RU.

«Пусть займутся историческими зданиями, приведите город в порядок», — призвал пользователь в комментариях.

«За всей этой высокой лабудой теряется само здание театра. Площадь из театральной превращается просто в какую-то детскую площадку без зелени. Эти фигуры и ставили бы на детских площадках в парках, а не на классической площади. Достаточно здесь невысоких игровых форм, качелей. Только обновить, и посовременнее. А вот красивых клумб явно не хватает», — поделился своим мнением читатель 76.RU.

«Для детского парка отлично, но на этом месте…» — задумался об установке арт-объектов в центре ярославец.

«Площадь должна быть современной»

При этом многие ярославцы не поняли недовольства. Для них благоустройство площади — радостная новость.

«Деревья сажают заново, а площадь должна быть современной. Детям нужны места для игр, а не просто лес», — поддержал проект ярославец.

«Дикость — это когда город серый и скучный. А медведи и драконы — это арт-объекты, которые радуют людей и привлекают туристов. Деревья сажают заново. Не надо путать благоустройство с уничтожением», — обратил внимание житель.

Одним из арт-объектом будет Дракон Источник: «Госзакупки»

«Не понимаю людей, которые недовольны тем, что строят что-то новое и место для прогулок и развлечений. Летом вообще с ребятишками куда? Придумай еще, чем их развлечь!» — задался вопросом читатель 76.RU.

«Вот почитаешь комментарии и удивишься — всё людям не так. Не делают — плохо, делают — опять все не так. Тут же сто „экспертов“ найдутся. Защитники деревьев, которые по лесам, видимо, скучают. Благоустраивают территорию у театра для детей, поэтому всё соответствует концепции», — поделился мнением Гость.

«Обновить освещение — давно пора было! А то раньше там, как стемнеет, хоть глаз выколи», — обратил внимание на проблему пользователь.

«Стоит дождаться результата»

Некоторые ярославцы решили, что еще рано оценивать благоустройство. Всё-таки на картинке проекта — это одно, а конечный результат еще нужно дождаться.

«Главное, чтобы после сдачи всё не забросили и следили за порядком. Надеюсь, подрядчик попадется ответственный», — высказался ярославец.

«Вот как интересно, когда в городе что-то не делают, те же люди кричат о запустении. А когда делают, то кричат, что не так. Может, стоит дождаться результата, а не судить по картинкам, и тогда уже оценить», — отметил читатель 76.RU.