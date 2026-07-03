«Говорила, Оля сама себя зарезала». Мать убила дочь из-за ревности к молодому любовнику — и не жалела об этом

Лидия Рванцова с дочерью Ольгой Источник: 1tv.ru

15 лет назад небольшое село Нижегородской области потрясло жестокое убийство — от ножевого ранения умерла 21-летняя девушка. Но когда стали известны обстоятельства резни, люди по-настоящему пришли в ужас. Оказалось, что несчастную убила родная мать, мотивом же стала простая ревность. О том, что заставило мать поднять руку на кровиночку — минутное помутнение рассудка или многолетняя семейная война, скрытая за фасадом благополучия — читайте в материале NN.RU.

«Пусть говорят» — ток‑шоу на «Первом канале»: в студии обсуждают острые жизненные истории с героями, экспертами и зрителями. Стартовало в 2001 году как «Большая стирка», позже называлось «Пять вечеров», с 2005 года — под нынешним именем. Вещали Андрей Малахов (до 2017), затем Дмитрий Борисов. Возрастное ограничение — 16+.

Трагедия развернулась в селе Личадеево. Это небольшой населенный пункт, который находится почти в 200 км от Нижнего Новгорода. Там проживало около 500 человек, многие знали друг друга.

Лидии Рванцовой было около 50 лет, когда она вновь встретила свою любовь. 33-летний Сергей жил по соседству, у них начали развиваться теплые отношения и он даже принял детей своей пассии — их было трое. Мужчина очень полюбил 2-летнюю Кристину и называл ее своим ребенком.

Однако семейное счастье продлилось недолго и в многодетной семье стали часто происходить скандалы. В особенности доставалось 21-летней дочке Лиды Ольге. Как в эфире «Пусть говорят» рассказала одна из родственниц девушки, Сергей взвалил на Олю всю домашнюю работу, а если та не выполняла какое-то поручение, то он бил ее головой об стенку. К слову, поколачивал Сергей и свою возлюбленную.

«Оля была инвалидом детства — рука не работала, выходить куда-то стеснялась, у нее даже подруг не было. И вот с такой рукой она все равно все по дому делала, сидела с Кристиной маленькой», — вспоминала тетя Ольги Валентина.

Валентина говорила, что Оле постоянно доставалось дома Источник: 1tv.ru

У семьи девушки даже не было ее фотографий, она существовала тенью и лишь выполняла свои домашние функции. Несмотря на унижения дома, Оля не спешила покидать мать. Родственники связывали это с инвалидностью и неумением жить в социуме, а вот у Лидии Рванцовой была другая версия.

Отношения между матерью и дочерью испортились, когда в доме появился Сергей. Лидия считала, что у дочери слишком нездоровый интерес к отчиму.

«Она меня провоцировала постоянно, дерзила, ухмылялась, огрызалась, на моём муже висла. Я ей предлагала найти себе хорошего парня. Сойдитесь и живите», — рассказывала Лидия в прямом эфире.

Лидия ударила дочь ножом во время пьянки Источник: 1tv.ru

Ненависть к дочери на почве ревности копилась у женщины на протяжении года. Нижегородка уверяла, Ольга регулярно провоцировала Сергея — то на коленки лезла, то пыталась поцеловать. Да и сам сожитель якобы иногда жаловался на повышенное внимание со стороны падчерицы.

«Я Лиде говорил, что Ольга ко мне пристает. Раза два точно говорил. Она ее подзывала, спрашивала, было ли такое, и если бы меня в комнате не было, та бы наврала. А тут куда ей деваться. Сама говорила: „Да, было“», — рассказывал Сергей.

Конфликты Лиды с Ольгой стали регулярными. Дело в том, что все семейство выпивало и, как признавалась мать, пьяная дочь всегда была слишком остра на язык. В тот роковой день, 22 июня 2011 года, между ними произошла последняя ссора, закончившаяся поножовщиной — мать убила родную дочь. Как это было — хладнокровно рассказала сама Лидия:

«Выпивали с Ольгой и Сергеем. Он выпил, закусил и ушел во двор курить. А Ольга начала, мол, у тебя вот Сергей есть, а у меня нету. Я хотела яблоко разрезать, у меня нож был в руке, а она начала мне дерзить и ухмыляться. Она была напротив меня и я нанесла ей удар в левую сторону», — призналась женщина.

Когда Ольга рассказывала, как убивала дочь, то не проронила ни единой слезинки и вспоминала это, как что-то будничное, с раздражением в голосе. Скорую помощь пострадавшей вызывать не спешили. Пока Оля истекала кровью, мать оторвала бинт и пыталась помочь дочери самостоятельно. К тому моменту маленькая комнатка была в лужах крови умирающей девушки.

Ольгу хоронили всем селом Источник: 1tv.ru

Лидия так и не смогла внятно объяснить, почему с легкостью решилась на страшный грех Источник: 1tv.ru

После убийства Лидию тяжело было назвать скорбящей матерью. Когда к ним с Сергеем пришли журналисты Первого канала, семейство с радостью рассказывало о своем быте и о том, как они любят друг друга.

Люди, знавшие семью, в один голос говорили — всему виной пьянка. Девушку можно было спасти, если бы на место происшествия вызвали врачей, но никто этого так и не сделал. Более того, сама Лидия изначально рассказывала иную версию событий.

«Она как артистка пришла, плачет. Говорила, Оля сама себя зарезала», — вспоминала одна из соседок.

После убийства женщина продолжила жить с Сергеем Источник: 1tv.ru

Впрочем, вся деревня придерживалась версии, что Ольгу мог убить и Сергей. Учитывая его ненависть к падчерице, такой исход событий был неудивительным для людей. Они отказывались верить, что родная мать может расправиться с собственным ребенком, тем более по такому поводу. Жители села придерживались мнения, что Лидия просто взяла на себя вину Сергея.

Так или иначе, но уголовное дело завели именно на мать. Ее обвинили в убийстве Ольги и приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Люди не исключали, что убить девушку мог и отчим Источник: 1tv.ru